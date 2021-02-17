От актеров Marvel и DC до звезд Скорсезе и Бодрова: Кто играет в экранизации игры «Mortal Kombat»

За годы существования игровая франшиза «Мортал Комбат» успела обрасти сложной и запутанной мифологией, но главной составляющей ее успеха по-прежнему остаются необычные персонажи. Создатели новой экранизации очень трепетно подошли к первоисточнику и попытались подобрать актеров, которые смогут идеально воплотить культовых героев и злодеев на экране.

Посмотрим, кто снимается в «Мортал Комбат» и кого они играют.

Саб-Зиро — Джо Таслим

Саб-Зиро — классический персонаж «Mortal Kombat», широко известный благодаря синему костюму и способности манипулировать холодом. В фильме он станет одним из центральных злодеев, так что высока вероятность, что зрители увидят Би-Хана — старшего из двух братьев, носивших титул Саб-Зиро.

В новой экранизации Саб-Зиро сыграл актер и дзюдоист Джо Таслим, известный по индонезийским боевикам «Рейд» и «Ночь идет за нами», сериалу «Воин» и «Форсажу 6».

Скорпион — Хироюки Санада

Еще одно лицо франшизы — желтый ниндзя, который появлялся во всех играх «Mortal Kombat». Ханзо Хасаши и его семья были убиты Саб-Зиро и его помощниками. Жажда мести оказалась сильнее смерти, и Хасаши переродился в преисподней в духа возмездия Скорпиона. С новыми силами он смог одержать верх над Саб-Зиро. Отличительной чертой Скорпиона является нож кунай на цепи, с помощью которого он подтягивает к себе врагов.

Роль Скорпиона исполнил знаменитый японский актер Хироюки Санада, звезда фильмов «Сумеречный самурай», «Росомаха: Бессмертный» и «Последний самурай», а также сериалов «Остаться в живых» и «Мир Дикого Запада».

Коул Янг — Льюис Тан

Новый персонаж франшизы, насчет которого фанаты уже строят свои теории. Есть предположения, что в финале он возьмет себе имя Джонни Кейдж. Правда, по другим слухам, Кейдж появится в экранизации в финале, и его сыграет известный актер. Согласно еще одной версии, Янг — потомок Ханзо Хасаши / Скорпиона. В трейлере призрак Скорпиона на доли секунды появляется в зеркале вместо отражения Коула, а в сцене битвы с Саб-Зиро Скорпион отдергивает криомансера от молодого бойца.

Янга на экране воплотил Льюис Тан. До этого он успел появиться в сериале «Железный Кулак» (в проекте Netflix он даже претендовал на главную роль) и «Дэдпуле 2», где сыграл небольшую роль наемника Шаттерстара (он погибает, залетев в крутящиеся лопасти вертолета). Интересно, что когда-то Тан снялся в сериале по «Mortal Kombat» — «Смертельная битва: Поколения», который так и не вышел.

Соня Блэйд — Джессика МакНэми

Главный женский персонаж серии — бесстрашная и решительная Соня Блэйд, лейтенант отряда особого назначения армии США, защитница Земного царства. Как и большинство персонажей «Мортал Комбат», за продолжительную серию успела умереть, воскреснуть, сразиться за зло и вернуться на сторону добра.

34-летняя австралийка Джессика МакНэми известна в первую очередь по второстепенным ролям в фильмах «Мег: Монстр глубины» и «Клятва».

Лю Кан — Луди Линь

На протяжении многих лет Лю Кан считался главным героем «Mortal Kombat». Шаолиньский монах, избранный богом грома Рейденом, он в числе других воинов защищал Землю на турнире «Смертельная битва». Был случайно убит Рейденом, когда попытался пойти против его приказа. Разумеется, вскоре воскрес.

Луди Линь — 33 летний китайский актер, снимавшийся в «Черном зеркале», «Могучих рейнджерах» и «Аквамене».

Рейден — Таданобу Асано

Рейден — один из многочисленных младших богов Земного царства, повелитель грома и молний, который неоднократно спасал человечество от разнообразных угроз. Он не имеет права напрямую вмешиваться в судьбы людей, но может направлять их на верный путь. Когда Земля должна была принять участие в «Смертельной битве», Рейден собрал для этого лучших бойцов Земного царства и косвенно помог им одержать победу.

В 2014 году Таданобу Асано взял приз Московского кинофестиваля за лучшую мужскую роль в криминальной драме «Мой мужчина». Японец снимался у многих знаменитых режиссеров. Например, у Нагисы Осимы («Табу»), Мартина Скорсезе («Молчание»), Такеши Китано («Затоiчи») и Сергея Бодрова («Монгол»). А в фильмах Marvel актер трижды появлялся в роли Огуна, друга Тора.

Кано — Джош Лоусон

Убийца, наемник и член преступной организации «Черный дракон», Кано постоянно находится в бегах и скрывается от сил Земного царства. Однако в фильме он, судя по всему, сперва выступит на стороне сил добра и сразится на турнире за Землю. Тем не менее Кано не самый надежный союзник, так что высока вероятность, что он в итоге предаст Земное царство. Судя по всему, зрители также увидят, как Кано обзавелся кибернетическим глазом, который стреляет лазерами.

Прежде чем получить роль Кано в «Мортал Комбат», Джош Лоусон снимался в разных сериалах, таких как «Обитель лжи», «Задержка в развитии» и «Уилфред». А в 2018-м австралиец получил номинацию на «Оскар» за короткометражку «11 часов».

Шан Цзун — Чинь Хань

Могущественный колдун, собирающий души погибших воинов, в синопсисе «Мортал Комбат» Шан Цзун представлен в качестве правителя Внешнего Мира. На самом деле он чаще выступал как правая рука императора Шао Кана, который однажды пожертвовал верным помощником, чтобы уничтожить силы Земного царства. Как и большинство других персонажей «Mortal Kombat», в итоге Шан Цзун все равно восстал из мертвых.

Большинству зрителей сингапурец Чинь Хань в первую очередь знаком по роли коррумпированного гонконгского бухгалтера Лао в «Темном рыцаре» Кристофера Нолана. Кроме этого, он снимался в фильмах «Заражение», «Призрак в доспехах» и «Небоскреб».

Джакс — Мехкад Брукс

Джакс — майор спецназа армии США, обладатель высокотехнологичных кибернетических рук. По сюжету игр руки ему оторвал воин Ермак, обладающий телекинезом. Но в фильме это сделал Саб-Зиро, заморозивший и разбивший руки Джакса. Один из главных защитников Земного царства от угроз Внешнего Мира, Джакс успел умереть и побывать на стороне зла. Освобожденный Рейденом и уставший от войны, он подался в фермеры, однако в итоге вновь выступил в защиту Земли.

До «Мортал Комбат» Мекхад Брукс по большей части появлялся на вторых ролях в разнообразных сериалах. Например, его можно увидеть в сериалах «Отчаянные домохозяйки», «Настоящая кровь» и «Супергёрл» (в последнем он играет Джимми Олсена/ Стража).

Милина — Сиси Стрингер

Клон Китаны, принцессы мира Эдении, Милина всегда презирала свой оригинал, пыталась убить ее и доказать свое превосходство. Шан Цзун создал ее для императора Внешнего Мира Шао Кана, но из-за ошибки лицо Милины было изуродовано, и вместо нормального человеческого рта у нее оказалась огромная пасть, усеянная большими и острыми зубами. Злая и непредсказуемая, она считалась лучшей убийцей империи, а Шао Кан даже назвал ее своей преемницей. Она некоторое время правила Внешним Миром, пока ее не сверг Коталь Кан.

Для Сиси Стрингер «Мортал Комбат» — первый крупный проект.

Кун Лао — Макс Хуан

Кун Лао — шаолиньский воин, один из последних потомков великого Кун Лао, который 500 лет назад потерпел поражение в «Смертельной битве». Взяв имя в честь предка, новый Кун Лао также отправился на турнир, где сражался со Скорпионом и потом вместе с Лю Каном отправился во Внешний Мир. Как и полагается героям «Mortal Kombat», был убит и воскрешен в качестве прислужника зла, после чего застрял в преисподней.

До «Мортал Комбат» Макс Хуан прошел школу боевых искусств Джеки Чана и снимался с ним в фильмах «Полицейская история 2013» и «Доспехи Бога 3: Миссия „Зодиак“».



Кроме этих персонажей, в «Мортал Комбат» также появятся:

Кабал (Дэниэл Нельсон) — бывший член клана «Черный дракон», получивший суперскорость из-за магии Шан Цзуна.

Рептилия — представитель расы человекоподобных разумных ящеров, способный становиться невидимым и плеваться кислотой. В фильме, судя по трейлеру, погибает от рук Кано.

Китана — принцесса мира Эдении, она официально не заявлена, но есть предположения, что ее сыграет Мелани Джарнсон, которая внешне очень похожа на Сиси Стрингер, исполнительницу роли Милины.

Нитара (Элисса Кадвелл) — вампир из реальности Ватернус, которая, в отличие от традиционных кровососов, не является отрицательным персонажем, а служит исключительно своему народу.

Джонни Кейдж — звезда боевиков и один из самых популярных персонажей франшизы в фильме пока не заявлен. Вероятно, он появится в «Мортал Комбат» в сцене после титров или в другом камео.

Российская премьера картины состоится 8 апреля 2021-го.