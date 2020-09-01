Цитаты из Библии и отсканированный «Перекресток»: из чего сделана графика в документальном сериале «Русские хакеры»

В онлайн-кинотеатре Кинопоиска вышел сериал журналиста Андрея Лошака «Русские хакеры: Начало». Арт-директор проекта Степан Поливанов рассказал Кинопоиску, как для него делались 3D-реконструкции и зачем было сканировать на iPhone районный продуктовый магазин.
Помимо традиционных для формата доксериала архивной хроники с закадровым голосом автора, интервью с героями и репортажных кадров, в «Русских хакерах» много 3D-реконструкций, созданных под руководством Степана Поливанова. Степан известен как режиссер-документалист, автор фильма «Raving Riot: Рейв у парламента» о полицейском рейде в клубе Bassiani в Тбилиси, который привел к протестам с электронной музыкой у здания грузинского парламента.
Экспертизу в компьютерной графике и умение выстраивать нарратив документального кино можно посчитать противоположными навыками: одно требует понимания технологий, второе — таланта сторителлера. Поливанова знают в индустрии как человека, который умеет и то, и другое. На «Русских хакерах» его способности были задействованы одновременно. В проекте он отвечал за все, что не снято на камеру, — от 3D-реконструкций до шрифтов на титрах. Его команде приходили эскизы серий от режиссера и монтажера с пропущенными фрагментами, в которые должна была встать графика. Команда Поливанова придумывала раскадровки и отправляла их на утверждение Лошаку. Потом составлялся общий файл с графами «люди», «локации» и «предметы», и продюсеры 3D-реконструкций начинали поиск соотвественно мест, героев и реквизита для моделирования. Кинопоиску Поливанов рассказал о нюансах работы, а также прокомментировал путь создания нескольких сцен.
Зачем в «Русских хакерах» вместо инсценировок 3D-графика
В сериале много историй происходит в девяностые и нулевые, и для их иллюстрации нет ни хроники, ни фотографий, а ставить просто говорящую голову неинтересно. Отсюда возникла потребность в реконструкциях с помощью 3D-графики — иногда отрисованной, иногда отсканированной на iPhone. Использование этой технологии вместо полноценных инсценировок — отличительная черта «Русских хакеров». В нашем случае несовершенство сканов дополняло идейную составляющую. Где-то распадалась геометрия сетки, где-то появлялась странная деформация — это соответствовало эстетике глитчующей компьютерной симуляции, созвучной стилю сериала. Изначально мы планировали, что будет отдельная техническая 3D-группа, но, когда запустились съемки, вышли iPhone 12 Pro и приложение Polycam. Этот аппарат позволил сканировать пространство или трехмерный объект буквально в течение 10 минут, и с его помощью мы сделали большой объем моделей.
Как формировалась концепция 3D-вставок
«Русские хакеры» — это в некотором смысле тру-крайм-док про людей, которые существуют в тени. Операторская работа в нем холодная и сдержанная, общая стилистика соответствует мрачному нуар-детективу, но в зависимости от сцены и ее эмоционального посыла история по свету и цвету решалась детальнее. Еще до начала съемок мы снимали в офисе тренировочные интервью, чтобы операторы заранее продумали постановку камеры и монтаж с проходками. Я составил документ с основными принципами нашей работы над графикой, прописав, что она нужна, чтобы визуализировать важные для персонажа истории из прошлого, а также для объяснений сложных программистских нюансов. По стилю она нарочито напоминает небезупречную симуляцию. Мы не скрываем — наоборот, подчеркиваем искусственную природу изображений. Иногда картинка глитчует или вылезают куски программы Blender, местами остается полигональная сетка.
Продюсеры 3D-реконструкций собирали все материалы для сканов — от мебели до мельчайших деталей одежды. Иногда надо было воспроизвести конкретный свитер героя с фотографии — найти похожую вещь и повторить рисунок. Так, в первой серии мы заморачивались с эстетикой российских милиционеров из 1990-х. Даже за секундным программным кодом в сцене стоит несколько часов исследований.
Какие 3D-объекты использованы в сериале
Во-первых, купленные модели. На моделирование простых предметов — стола или старого компьютера — можно потратить кучу времени, поэтому проще добыть готовую версию. Я пользуюсь Sketchfab.com — это практически соцсеть для специалистов, работающих с CGI. Сообщество программы Blender любит опенсорсные ресурсы, поддерживает друг друга и делится опытом. Платные модели ищу на Сgtrader.com, в среднем одна модель для сериала стоила 15 долларов, а так на сайте можно найти объекты и за 1000 долларов. Есть еще один платный ресурс — Turbosquid.com, но не самый удобный по интерфейсу.
Какие-то сцены были созданы мной одним, несколько объектов, например ларек «Союзпечати», делали приглашенные специалисты. Самый интересный в производственном плане вид объектов — сканы на iPhone 12 Pro, использованные во всех графических вставках с людьми. Этот метод называется фотобиометрия: человек замирает в одной позе на одну-две минуты, ты делаешь с разных сторон много фотографий объекта, нажимаешь две кнопки, и через 15 минут выводится 3D-модель с текстурами. Раньше надо было снимать на профессиональную камеру и обрабатывать на компьютере три-четыре часа, а сейчас экспортируешь модель на компьютер в Blender и вставляешь в сцену. Итого создание графики для «Русских хакеров» потребовало порядка восьми съемочных смен.
Сцена в магазине Минска
В этой сцене минский хакер Сергей Павлович рассказывает, как его первый раз поймали. В сети они защищались VPN, но, выходя на улицу, не задумывались о безопасности. Как-то Павлович с друзьями пошел в магазин покупать водку по поддельным кредиткам, а загружали ее в инкассаторский автобус, который им одолжил работающий в банке друг. Охранник магазина заподозрил неладное, записал номер машины и вызвал милицию.
Мы не знали деталей события: когда и где случилось задержание, как точно выглядел магазин. В итоге прообразом стал олдскульный продуктовый, который сфотографировала моя подруга во время похода на Дальнем Востоке. Из самоучителя на YouTube я узнал, что можно сделать UV-развертку простой фигуры, если взять готовую фототекстуру и присвоить каждому полигону какую-то ее часть, подставить куски текстуры в новые места — это создаст ощущение объемности и обжитости из простой модели. Использование фототекстур позволяет легко прорабатывать детали: отколупавшуюся краску, прорехи в ремонте, трещины, наложения старых и новых слоев. В ближайшем к офису «Перекрестке» я за 10 минут отсканировал прилавки телефоном, и получилась готовая модель для сериала.
В скане с несущими водку людьми мое камео, а роль охранника исполнил наш знакомый, случайно забредший в офис. Фургон инкассации — адаптированная бесплатная модель, на которую мы нанесли логотип вымышленного белорусского банка «МетаБелБанк». Номера случайно попавших в кадр автомобилей необходимо затирать по юридическим причинам, но тут, наоборот, их надо было поставить. Мы нашли в интернете дизайн белорусских номеров и зашифровали в одном из них цитату из Библии: ПР 29:23, то есть притча 29, строка 23 («Гордость человека унижает его»). Хотелось, чтобы цитата соответствовала духу сцены про безрассудство и криминал: если ты наворовал много данных, сиди тихо.
Владимир Левин в офисе
Владимир Левин, один из основных героев первой серии, отказался сниматься в сериале, а исторической хроники с ним осталось мало. За основу 3D-реконструкции мы взяли небольшую фотографию, на которой Левин сидит в своем офисе, откуда взламывал «Ситибанк». Здесь все собрано из готовых ассетов: кровать и тумбочку я делал для другого личного проекта, много моделей советской мебели купил на CGTrader. Ковры на сцене — обычные фотографии из интернета, а большой шкаф у стены — макет по фотографии с «Авито».
Обнаружилась всего одна портретная фотография Левина и в очень плохом качестве, но в сериале надо было часто его показывать. Здесь помогли нейросети. Мы использовали фотошоповый плагин к Topaz Labs, который может в шесть раз увеличить разрешение фотографии. Из фотографии в 300 пикселей получилась 4K-картинка, из которой на сайте MyHeritage мы достроили лицо. MyHeritage вообще занимается генеалогическими деревьями и ДНК-сетями, но также может реставрировать семейные фотографии.
Кабинеты МВД в 1994 году
Для воссоздания комнаты, откуда следователи в 1994 года выслеживали Левина, мы набирали референсы из интернета. Поразительно, но мне не удалось найти ни одной фотографии российского настенного календаря 1994 года — пришлось увеличить карманный календарик. Банальные стопки бумаг, лежащие сбоку, я сканировал в офисе. Почему бы просто не нарисовать? Если это большая стопка, то в ней много фактуры, которую сложно воспроизвести с нуля: некоторые документы соединены скрепкой, некоторые в папке, бумагу клали на протяжении разного времени, и местами она замялась.
Детство Владимира Дринкмана
Владимир Дринкман сидит сейчас в американской тюрьме за кражу данных с сотен миллионов кредиток, интервью с ним записывалось по телефону. Весь отснятый материал Андрей Лошак ходит с телефоном и слышен голос Дринкмана в плохом качестве. Эпизоды разговора, в которых Дринкман, вспоминает свое детство в Сыктывкаре и занятия программированием в юности, пришлось придумывать без каких-либо референсов. В восемь лет папа подарил ему компьютер «Электроника БК 0010», игр не было, на нем можно было только кодить.
Сначала мы пытались найти знакомых в Сыктывкаре, чтобы они помогли со сканами города, но в итоге я взял модель советского здания, купленную, когда я делал концертную графику для Mujuice, размножил ее, и получилось ощущение маленького закрытого города. Для сцены с родителями я отсканировал своих друзей и восьмилетнего брата. Потом посадил его у компьютера и попытался воспроизвести сцену первого опыта кодинга, передать это ощущение волшебства. Вопрос: что показать на экране? Я не представляю, как выглядят коды старой советской машины «Электроника БК», поэтому списался с администратором фанатской группы этого компьютера во «ВКонтакте». По моей просьбе он написал мне простой код, который рисует красивый радужный круг на экране — это идеально совпало с моей идеей олицетворения магии программирования для ребенка.
Взросление Дринкмана
Со временем хакерство и взломы стали для Дринкмана зависимостью. Мне показалось, это можно эмоционально визуализировать таймлапсом: герой сидит за компьютером, за окном меняются года и мир. Создание этого фрагмента стало чуть ли не самой сложной задачей на всем сериале. Сцена длится 20 секунд, но я на нее потратил сутки работы. Здесь много деталей: каждую секунду проходит солнце, много двигающихся и появляющихся элементов на столе, хроника в телевизоре. Почему там много Путина? Это не какое-то политическое высказывание, просто на всю хронику нужны авторские права, а материалы с сайта Kremlin.ru принадлежат народу, и их можно использовать.
Сейчас происходят тяжелые для всех события. Кинопоиск не хочет становиться площадкой для какого-либо противостояния, поэтому на время мы закрываем комментарии. Просим вас отнестись к этому с пониманием.
Автор: Анна Наумова