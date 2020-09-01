Цитаты из Библии и отсканированный «Перекресток»: из чего сделана графика в документальном сериале «Русские хакеры»

В онлайн-кинотеатре Кинопоиска вышел сериал журналиста Андрея Лошака «Русские хакеры: Начало». Арт-директор проекта Степан Поливанов рассказал Кинопоиску, как для него делались 3D-реконструкции и зачем было сканировать на iPhone районный продуктовый магазин.

Помимо традиционных для формата доксериала архивной хроники с закадровым голосом автора, интервью с героями и репортажных кадров, в «Русских хакерах» много 3D-реконструкций, созданных под руководством Степана Поливанова. Степан известен как режиссер-документалист, автор фильма «Raving Riot: Рейв у парламента» о полицейском рейде в клубе Bassiani в Тбилиси, который привел к протестам с электронной музыкой у здания грузинского парламента.

Экспертизу в компьютерной графике и умение выстраивать нарратив документального кино можно посчитать противоположными навыками: одно требует понимания технологий, второе — таланта сторителлера. Поливанова знают в индустрии как человека, который умеет и то, и другое. На «Русских хакерах» его способности были задействованы одновременно. В проекте он отвечал за все, что не снято на камеру, — от 3D-реконструкций до шрифтов на титрах. Его команде приходили эскизы серий от режиссера и монтажера с пропущенными фрагментами, в которые должна была встать графика. Команда Поливанова придумывала раскадровки и отправляла их на утверждение Лошаку. Потом составлялся общий файл с графами «люди», «локации» и «предметы», и продюсеры 3D-реконструкций начинали поиск соотвественно мест, героев и реквизита для моделирования. Кинопоиску Поливанов рассказал о нюансах работы, а также прокомментировал путь создания нескольких сцен.