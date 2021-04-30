Надежда Михалкова: «Самое последнее, что я могла сделать с моей фамилией и в этой стране – начать снимать кино»

— Это очень интересно. Иногда читаешь и думаешь: вот как интересно, что я сняла… Здесь нужно отдать должное продюсерам, которые доверили мне написать сценарий, чтобы реализовать мою идею. У нас был небольшой разговор о том, что у главной героини нет никакой любовной линии, и я, в первый раз вообще услышав об этом, задумалась. Это вот как вы спросили про женщин, и я об этом не задумывалась — вот то же самое и здесь. У меня в этом сериале не было места для любви мужчины и женщины. Но это чисто интуитивно получилось, это не было специально сделано. Мне просто хотелось показать человека, влюбленного в свое дело и находящегося в поиске. Помимо влюбленности для меня есть еще что-то другое, больше, шире, без чего не может существовать человек, даже если он живет прекрасной жизнью, семейной, в любви — поиск своего места в этом мире.