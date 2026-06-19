Что смотреть в кино: Кавилл и Джилленхол у Гая Ричи, хоррор-хит «Обсессия», Роман Курцын вообще везде

Рассказываем о новинках, которые можно увидеть в российских кинотеатрах на этой неделе. Зрителей ждут экшен Гая Ричи «Грязные деньги», сказка «Богатыри», хоррор «Обсессия», комедия «Не одна дома 3. Выпускной», авторское кино «Пока небо смотрит», анимация «Тень» и док «Росселлини. Жизнь без сценария». В повторном прокате — классика студии Ghibli «Помпоко: Война тануки в период Хэйсэй».

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Главные премьеры

Новый боевик Гая Ричи. Юристка Рэйчел Уайлд (Эйса Гонсалес) нанимает элитных оперативников Сида (Генри Кавилл) и Бронко (Джейк Джилленхол), чтобы разобраться с магнатом Мэнни Салазаром (Карлос Бардем), присвоившим себе чужой миллиард долларов. Вместе с командой парням предстоит отправиться на личный остров афериста и проявить все свои навыки обращения с оружием и взрывчаткой. По словам критиков, зрителей ждет типичный Гай Ричи: ловкий монтаж, сногсшибательные локации, стильные костюмы и игривый мачизм. Кинопоиск выступит в РФ цифровым дистрибьютором проекта.

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Школьник Ваня (Андрей Андреев) случайно открывает портал в Древнюю Русь, где знакомится с двумя отважными богатырями — Фёдором (Роман Постовалов) и Ратибором (Роман Курцын). Вместе они отправляются в опасное путешествие между прошлым и настоящим, чтобы помешать коварной волшебнице Гордее (Алёна Михайлова) пробудить могущественное зло. Семейное фэнтези от создателей кулинарной комедии «Петрушка».

Вдохновившись серией «Симпсонов», Карри Баркер, участник YouTube-дуэта that's a bad idea, снял за 1 млн долларов хоррор, права на который компания Focus Features выкупила за 15 миллионов. В центре сюжета — безнадежный романтик Беар (Майкл Джонстон), безответно влюбленный в свою подругу Ники (Инде Наварретт). Однажды в магазине эзотерики парень покупает волшебную палочку и загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете. Желание исполняется с нездоровыми побочными эффектами. По атмосфере критики сравнивают кино с «Варваром» и «Орудиями». Студия А24 уже заказала Баркеру ребут «Техасской резни бензопилой».

Продолжение популярной комедии 2023 года. Маша (Милана Хаметова) опять сталкивается с коварной Няней (Юлианна Михневич), но на этот раз злодейке помогает обаятельный аферист Антон (Роман Курцын). Старшекласснице и ее другу Егору (Марк-Малик Мурашкин) предстоит спасти школьный выпускной от мошенников. Режиссером снова стал Митрий Семёнов-Алейников («Подростки в космосе»).

Погружение в танцевальный андерграунд от Романа Михайлова. Актриса Любовь Аксёнова здесь выступает как продюсер, а Александра Киселёва — как креативный продюсер. В кадре — звезды «Танцев на ТНТ», Валерия Гайа Германика и Дарья Екамасова. Сюжет строится вокруг группы молодых танцоров, мечтающих о признании. Однажды им выпадает шанс перевернуть игру — принять участие в большом документальном проекте и телевизионном шоу. Каждому придется ответить на вопрос о том, зачем они танцуют — ради популярности или по зову сердца.

Бродячий кот Скотти вынужден отправиться в путешествие вместе с домашней кошкой Тенью, мечтая поскорее вернуться к своей прежней жизни. Но со временем он понимает, что свобода не заменит тех, кто стал ему по-настоящему дорог. Немецкая кошачья анимация, которая в оригинале называется «Скотти».

Документальный фильм о жизни и творчестве итальянского кинорежиссера Роберто Росселлини — пионера неореализма, автора шедевров «Рим, открытый город» и «Германия, год нулевой», мужа Ингрид Бергман и отца Изабеллы Росселлини. Док выходит в прокат в честь 120-летнего юбилея кинематографиста, который повлиял на французскую новую волну и Мартина Скорсезе.

Перевыпуск

Один из главных мультфильмов Ghibli, который снял не Хаяо Миядзаки, а второй отец-основатель студии Исао Такахата. Озорные тануки, енотовидные собаки-оборотни, начинают борьбу за выживание, когда люди берутся вырубать леса ради строительства жилых кварталов на окраинах Токио. Древний народ использует свой магический навык превращения, чтобы отпугнуть застройщиков. «Подобно самим тануки, фильм постоянно меняет обличья: то он комедия, то волшебная сказка, то притча, то трагедия», — отмечает Павел Шведов. По мнению специалиста по анимации, «Помпоко» — это уникальное окно в мир японской истории и фольклора.

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Спецпоказы, ретроспективы и фестивали

Международный фестиваль «Интермузей. БРИКС+»

В этом году тема фестиваля — «Музей — территория будущего». В Парке «Музеон» на сцене NOVA откроется кинолекторий с бесплатным входом, где покажут более 50 фильмов о музеях, искусстве и культуре. В программе — картины «Михаил Шолохов. Письма в будущее», «Суздаль. 1000 лет и один день», «Кукрыниксы. Легенда пропаганды», «Божественный Микеланджело», «Валентин Серов. „Я в душе скандалист“», «Мельников», «Станиславский. В поисках системы». Вся программа доступна тут.

Новая работа Ён Сан-хо, снявшего «Поезд в Пусан». Это история о здании, которое полностью изолировано из-за неизвестного вируса. Инфицированные люди начинают эволюционировать в непредсказуемые формы, превращаясь в новую опасную колонию, угрожающую выжившим. В кадре — популярные корейские артисты Ку Гё-хван и Чон Джи-хён. В «Октябре») фильм представит и обсудит со зрителями киновед Александр Симиндейкин, в «Варшавском экспрессе» — продюсер Владислав Пастернак, а на «Мосфильме» — режиссер студии дубляжа Flarrow Films Егор Васильев, актер озвучки Ислам Ганджаев, а также блогер Яна Фелтон.

Центральный фильм «трилогии отчуждения» итальянского классика Микеланджело Антониони (в нее также входят «Приключение» и «Затмение»). День и ночь из жизни разочарованного в себе писателя Джованни и его одинокой жены Лидии, которые блуждают по миланским вечеринкам, ночным клубам и светским приемам, боясь остаться наедине. В главных ролях — Марчелло Мастроянни, Жанна Моро и Моника Витти. Мелодрама получила «Золотого медведя» Берлинале и попала в списки любимых картин Стэнли Кубрика, Кетиля Бьёрнстада и Дона Дрейпера. Демонстрироваться будет новейшая 4К-реставрация, созданная в 2024 году. В Москве классику обсудит со зрителями киновед Всеволод Коршунов, в Краснодаре — киновед Кира Кац.

Биографический блокбастер о первой половине карьеры короля поп-музыки, от его юности и участия в группе The Jackson 5 до выхода самых успешных сольных альбомов — «Thriller» и «Bad» в 1980-е. Главную роль в картине исполнил племянник певца Джаафар Джексон. Постановщиком картины выступил Антуан Фукуа, известный по «Тренировочному дню» и трилогии «Великий уравнитель», а сценарий написал Джон Логан («Гладиатор», «007: Координаты „Скайфолл“»). В фильме появятся Колман Доминго и Ниа Лонг, сыгравшие родителей Майкла Джексона, а также Майлз Теллер, которому досталась роль менеджера музыканта Джона Бранки. По словам Станислава Зельвенского, авторы сняли восковой байопик без скандалов и сюрпризов. После показов состоятся обсуждения.

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Ретроспектива Мишеля Суттера

Ретроспектива Мишеля Суттера это продолжение знакомства с работами «Группы 5» — возникшего в 1960-е годы творческого союза франкоязычных швейцарских режиссеров, чьи фильмы позволили заговорить о новой волне швейцарского кино. В кинопрограмму вошли полнометражный дебют Суттера «Зубастая Луна» (1967); участвовавший в «Двухнедельнике режиссеров» в Каннах в 1970 году «Джеймс или нет»; номинировавшиеся на «Золотую пальмовую ветвь» «Землемеры» (1972); «Репетиция» (1977) с Жан-Луи Трентиньяном и одна из последних киноработ режиссера — «Любовь женщин» (1980).

Всё еще в прокате

Строгая учительница физики (Ольга Лерман из «Поехавшей») пытается отговорить сына-подростка (Тимофей Кочнев из «Слова пацана») уходить из школы после девятого ради карьеры профессионального скейтера. Для этого ей приходится на спор учиться кататься на скейтборде, рискуя репутацией. Воодушевляющая семейная комедия — полнометражный дебют Ильи Лебедева. Первый проект студии «Свободное кино», который родился в стенах одноименной киношколы, а затем, победив на индустриальном питчинге, добрался до производства. «Фильм достаточно свеж, неглуп и уютен, чтобы запланировать семейный просмотр с родственниками, подуставшими от тридевятых царств», — считает Никита Демченко. В ленте также снялись Виктор Хориняк, Максим Карушев и Александра Тихонова

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Мастер по подслушиванию разговоров (Джин Хэкмен) слышит на записи тревожный диалог и решает предотвратить преступление, соучастником которого считает себя. В этой сумрачной классике политически-конспирологического кино Фрэнсис Форд Коппола по-своему переосмысляет «Фотоувеличение» Антониони. Неонуарный триллер принес режиссеру «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля и номинации на премию «Оскар» за сценарий и лучший фильм (в обеих категориях Коппола проиграл самому себе, получив награды за «Крестного отца 2»). «Американские 1970-е начались Уотергейтом, показавшим, что буржуазная демократия — всего лишь фикция, ширма для неких всемогущих сил, и стали десятилетием паранойи. И „Разговор“ стал идеальным фильмом этого десятилетия, совершенным выражением страха, опутавшего, словно паутина, рядовых американских зрителей», — рассказывал о кино Василий Степанов.

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Самая режиссерская версия — 275-минутная! — дилогии о Невесте (Ума Турман), в которой Тарантино убрал некоторые флешбэки, необходимые для раздельного показа, и добавил кровавые сцены, вырезанные продюсерами ради более мягкого рейтинга. В анимационной предыстории О-Рэн (Люси Лью), над которой трудилась студия Production I.G («Призрак в доспехах»), появилась дополнительная сцена с убийством в лифте. Основной сюжет не изменился: очнувшись после четырехлетней комы, наемница Черная Мамба отправляется истреблять бывших соратниц по «Отряду смертоносных гадюк», чтобы в финале добраться до босса-возлюбленного Билла (Дэвид Кэрредин).

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Хоррор A24 по мотивам крипипасты о лиминальном пространстве — бесконечном лабиринте пустующих офисов с желтыми стенами и гулом ламп, куда можно провалиться сквозь сбой в реальности. Главные роли исполнили Чиветель Эджиофор, Ренате Реинсве и Марк Дюпласс.

Автор: Михаил Моркин