«Своя в доску»: солнечное драмеди про скейтбординг, физику и диалог поколений

В прокат выходит «Своя в доску» — духоподъемное семейное драмеди про физичку, которая на спор осваивает скейтборд. Снял его дебютант Илья Лебедев, а главную роль исполнила Ольга Лерман, известная как «поехавшая» велосипедистка из комедии Антона Маслова. За тем, как героиня Лерман вновь встает на колеса (теперь на четыре), не без удовольствия наблюдал Никита Демченко.

О чем это Алла Сергеевна (Ольга Лерман) — трижды учитель года, большой знаток физики и завуч с блестящей репутацией. А еще мать, в свободное от работы время воспитывающая сына Марка (Тимофей Кочнев), парня отнюдь не глупого, но все же предпочитающего школьной доске доску для катания. Пока Алла стращает отпрыска выпускными экзаменами и поступлением в физтех, тот, мечтая о спортивной карьере, днями и ночами крутит кикфлипы в компании друзей (Александра Тихонова и Григорий Дудник) — когда на специальном споте, а когда и на площади перед памятником Ленину. Однажды за молодежные выкрутасы на глазах у Ильича Марк попадает в отделение полиции, где участковый, пересмотревший боевиков 1990-х (Виктор Хориняк), грозит ему постановкой на учет. Не без помощи находчивой матери проблем с законом удается избежать, но семейный конфликт интересов доходит до предела: скейт Марка летит в речку. Взаимопониманию между поколениями это, конечно, не способствует. Чтобы раз и навсегда преодолеть разногласия с родительницей, старшеклассник предлагает пари: если через два месяца Алла научится стоять на доске и сможет пройти квалификацию на столичных соревнованиях, Марк повесит скейтерские кеды на гвоздь и ударится в науку. В противном случае матери придется ослабить преподавательскую хватку и подписать согласие на вступление сына в профессиональную сборную райдеров. Ударив по рукам с сыном, Алла меняет строгие блузки, юбки и водолазки на защитную экипировку и приступает к изучению азов экстремального спорта. Проводником физички в мир скейтбординга становится двоечник Гоша (Максим Карушев), сын участкового Андрея — того самого, что по вечерам пересматривает фильмы с Ван Даммом.

Кто это сделал

Ольга Лерман

«Своя в доску» — первый проект студии «Свободное кино», который родился в стенах одноименной киношколы, а затем, победив на индустриальном питчинге, добрался до производства. Режиссуру доверили дебютанту Илье Лебедеву (не путать с тезкой-однофамильцем, снимающим дорогие патриотические блокбастеры), который написал сценарий в соавторстве с более опытным коллегой Никитой Ватулиным-Тарасенко, нередко продюсирующим различные теледетективы («Страх над Невой», «Приговор», «Кукушонок»).

Художником-постановщиком выступил Виктор Зудин, одинаково успешно создающий визуальное оформление и для триллеров («Как приручить лису»), и для гротескных комедий («Папа, сдохни»). Удобную для скейтерских заездов одежду подбирала Елизавета Шеховцова, которая совсем недавно превращала Кузьму Котрелёва и Дениса Парамонова в китайгородских модников («Здесь был Юра»). Эффектные ракурсы для съемки всевозможных олли-нолли — заслуга оператора Антона Пая, работавшего среди прочего над фантастикой «Граница миров» и дилогией о том, как Деревянко играл то Ломоносова, то Чехова.

В числе продюсеров — Дмитрий Шепелев («Фейк»), Александр Ермолин («Бультерьер»), Максим Рогальский («Летучий корабль») и Василий Ровенский («Коты Эрмитажа»).

Как это выглядит

Как еще один фильм неофициальной киновселенной, в которой Ольга Лерман приобщается к различным видам спорта. Если мерить картину по шкале «Белый снег» (где актриса осваивала лыжи) — «Поехавшая», то «Доска» будет ближе к feel-good movie Антона Маслова. Слагаемые схожи: все те же всепроникающее солнце, позитив и конфликт поколений, все тот же Хориняк на втором плане. Только колес теперь четыре, а путешествие из точки А в точку Б заменяет одиссея внутренняя. Но речь не про историю взросления (как, например, в тематически родственном «Асфальтовом солнце»), а наоборот, про необходимость разбудить внутреннего ребенка и по-новому взглянуть на окружающий мир. Иными словами, how do you do fellow kids?

К слову, этот мем со Стивом Бушеми, создатели «Своей в доску» мило обыгрывают в кадре. Так что kids тут doing исключительно great, а приоритеты вынужденно пересматривает не Марк, а именно Алла, которая после десятков падений трансформируется из педантичной училки в скейтершу, не пасующую перед высокой рампой, и — еще более сложный трюк! — в демократичную мать, способную признать неправоту, прислушаться к мнению ребенка и перестать проецировать на него нереализованные амбиции. Похожую искупительную арку авторы заготовили и для полицейского Андрея, вовремя нашедшего общий язык с сыном.

Вся эта сентиментальность смотрится, быть может, сказочно и наивно, но благодаря напору удачно подобранных артистов, нисколько не схематично и, в конце концов (даже несмотря на чуть скомканный финал), искренне и трогательно. К тому же дозируются мелодраматические интермедии достаточно строго, чередуясь, если так можно выразиться, с экшен-сценами, ведь «Своя в доску» — это еще и спортивная драма, в которой есть как эффектные взлеты с трамплина, так и болезненные падения с него же. Шумные контесты с эксцентричными ведущими (в этой роли — Антон Риваль) тоже на месте, хотя репрезентация тяготеющей ко всякому андерграунду скейтерской субкультуры не самая сильная часть фильма: из подпольных локаций тут разве что заброшенный бассейн, а вот все остальные чистенькие и аккуратные площадки легко могли бы оказаться в шоуриле какой-нибудь городской администрации.

Что пишут критики

Тимофей Кочнев, Ольга Лерман и Виктор Хориняк

Журналисты Илью Лебедева приняли тепло, как своего (в доску). Павел Воронков назвал картину «во всех отношениях приятной», а Евгений Ткачёв записал ее в список отличных фильмов про скейтеров, отдельно отметив «львиную долю обаяния». Настасью Горбачевскую порадовало редкое на сегодняшний день отсутствие привязки к сказкам и литературным первоисточникам: «У Лебедева вышло обаятельное, беззастенчиво наивное, простое жанровое зрительское кино, которое родители и дети-подростки смогут посмотреть в кинотеатрах под конец учебного года».

Отсутствие в кадре Кощеев и Колобков вдохновило также и Максима Ершова, назвавшего фильм «настоящим пособием для родителей по общению со строптивыми тинейджерами».

Вердикт

Максим Карушев и Ольга Лерман

«Свою в доску» легко упрекнуть в наивности и предсказуемости, и это, пожалуй, будет даже справедливо. Фильм Лебедева действительно не так уже оригинален, его драматургия сбита преимущественно из общих мест. Но в целом он достаточно свеж, неглуп (не обманывайтесь не очень удачными промоматериалами) и уютен, чтобы запланировать семейный просмотр с родственниками, подуставшими от тридевятых царств. Тут есть примирительная интонация, простодушное обаяние и любимые актеры, которые делают своих героев более объемными, чем подразумевает немудреный сюжет. Выражаясь языком фильма, квалификацию режиссер-дебютант проходит успешно. До 360 флипа еще далеко, но и базовые олли он чеканит уверенно.

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Автор: Никита Демченко (@sedmoeiskysstvo)