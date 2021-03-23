Краткая история кино: 1930-е. Смотрим прототип «Американской истории ужасов» и фильм, в котором есть 120 женщин и ни одного мужчины!

«Строгий юноша»

Культурная политика СССР в 1930-е тоже была крайне драматичной. Эпоха авангарда символически завершилась самоубийством Маяковского в 1930-м. Новым методом советского искусства был объявлен соцреализм (что это такое, никто не знал точно). Впрочем, в 1935-м Сталин дал подсказку, произнеся эпохальный лозунг «Жить стало лучше, жить стало веселее». Центральным жанром народного кино стали оптимистические музыкальные комедии (вроде «Веселых ребят», «Цирка» и «Волги-Волги»), где веселые люди в парусиновых туфлях и белых штанах ловили шпионов, выводили на чистую воду бюрократов, осуществляли смычку города и деревни, а потом с песней дружно шли к коммунизму. Коммунизм представляли… ну, примерно как псевдоантичные павильоны ВДНХ.

На экране эта ретроутопия материализуется еще в середине десятилетия в фильме Абрама Роома «Строгий юноша». Невероятно, но в мрачном 1934-м Роом снимает никакой не соцреализм, а скорее, сюрреализм. Тут тоталитарная эстетика сталинского ампира встречается с неожиданными авангардными родченковскими ракурсами, а эхо сексуальной революции 1920-х разбивается о новое пуританство. Звуковая дорожка сменяется старомодными интертитрами и то и дело просто куда-то исчезает. Комсомольцы в термах, приняв позы с греческих и римских барельефов, ведут философские беседы о нормах ГТО, морали и целомудрии и иерархиях, в которых слышны отзвуки уже давно запрещенного фрейдизма и утопических идей Александра Богданова. Иногда кажется, что Роом просто смонтировал сцены из трех разных фильмов в один.

Снятая по сценарию Юрия Олеши история влюбленности строгого комсомольца в замужнюю женщину Машу начинается черт знает с чего и непонятно чем заканчивается. «Все это похоже на сон!» — восклицает в какой-то момент профессор, муж Маши. «Строгий юноша» и есть тревожный сон советского интеллигента, вконец измученного политическими виражами и не поспевающего за ежедневно меняющейся повесткой. Фильм, конечно же, сразу запретили.