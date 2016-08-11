Как (не) показать секс в кино

Как режиссеры прошлого в условиях цензуры умудрялись передавать на экране эротическое напряжение? Почему секс в кино часто становится просто пикантной приманкой, а не важным в плане сюжета и характеристики персонажей действием? Какую монтажную склейку Альфред Хичкок называл самой дерзкой шуткой в своей карьере? Что за остроумный эвфемизм придумал Стэнли Кубрик для постельных сцен в экранизации «Лолиты» Владимира Набокова? И каким образом фильмы сталинского периода показывали секс через песни, танцы и визуальные метафоры?
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Источники:
- Татьяна Дашкова. Любовь и быт в советских кинофильмах 1930—1950-х годов // Дашкова Т. Телесность — идеология — кинематограф: визуальный канон и советская действительность. М.: НЛО, 2013. С. 80—94.
- Greg Tuck. The Pleasure of Invisible Sex: Cinematic Meaning, Sexual "Metaphors" and the Phenomenology of Editing in Classical Hollywood Cinema // Elizabeth Wells and Tamar Jeffers McDonald (ed.). Realities and Remediations: The limits of Representation. Cambridge Scholars Publishing, 2007. P. 1—13.
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