5 причин посмотреть «Александра Невского» Эйзенштейна

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Это советское фэнтези (и немного фанпик)

Одним из главных источников вдохновения для Эйзенштейна стали «Нибелунги» Фрица Ланга, великого праотца всего фэнтези на свете. Да и сам «Александр Невский» повлиял не только на исторические фильмы, но и на «Конана-варвара» (рыцари Тулсы Дума буквально срисованы с ливонцев) и «Звездные войны».

Эйзенштейн во многом выдумал своего героя и обстоятельства его ратного подвига. Провалившиеся под лед ливонские рыцари, чьи доспехи оказываются гораздо тяжелее кольчуг русской пехоты, в исторических источниках не упоминаются. О реальной тактике Александра Невского мы не знаем вообще ничего. Именно это и привлекло Эйзенштейна. Сперва ему предложили на выбор сразу несколько патриотических тем — фильм про Невского или про героев хорошо задокументированного Смутного времени, Минине с Пожарским или Иване Сусанине. Эйзенштейн выбрал Невского, сказав: «Как я сделаю, так оно и будет».

Режиссер использовал в фильме библейские мотивы. Прямо говорить о святости Невского в 1930-х было нельзя, но сам Эйзенштейн о ней хорошо помнил: Невский был «домашним святым» его семьи. Фильм начинается со сцены рыбной ловли — это прямая отсылка к библейскому сюжету об Иисусе и рыбаках. Слова «Кто нам с мечом придет — от меча и погибнет» — парафраз Евангелия от Матфея («взявшие меч, мечом погибнут»), и до выхода фильма Эйзенштейна они никогда князю не приписывались.

Дизайн костюмов и декораций сочетал историческую точность (например, наряд Ольги в точности соответствует одеянию княгини Ольги на одной из средневековых икон) и буйную фантазию (в костюмах немцев, шлемы которых украшены невероятными навершиями или в экстерьерах Новгорода, больше сказочного).

Созданный на экране образ был таким убедительным, что даже те, кто не видел фильма, представляют Невского в том образе, каким его сыграл Черкасов. Именно он изображен на знаменитой картине Корина «Александр Невский», а также на учрежденном в честь князя ордене.