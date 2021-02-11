Краткая история кино: 1960-е. Смотрим японскую жуть, украинскую психоделику и, конечно, Годара

«Приключение» (1960)

1960-е — лучшее десятилетие в истории кинематографа. Появились новые технологии, новые волны, новая кровь, новые страны на карте мирового кино — и никаких старых правил. Одной из картин, радикально поменявшей представление о том, как вообще можно рассказывать истории в кино, стало «Приключение» Микеланджело Антониони. Прежде режиссер снимал вполне типичный неореализм, а тут вдруг явился в Канны с удивительным фильмом-загадкой.

Золотая молодежь отправляется в морской круиз, и одна из главных героинь пропадает. Мало того что ее исчезновение так и осталось нераскрытым — к финалу ее друзья вообще о нем забыли. Вокруг этой нарративной пустоты Антониони выстроил экзистенциальную драму о невозможности настоящей близости, об отчуждении, которое можно преодолеть только ценой потери, ну и о непознаваемости мира. Все эти темы станут центральными в творчестве режиссера.