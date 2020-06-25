Краткая история кино: 1950-е. Смотрим треш-фантастику и фильм, после которого Вуди Аллен стал одержим Бергманом

«Происшествие на Саут-стрит» (1953)

1950-е принято считать концом золотого века Голливуда. К этому времени студии-мейджоры во многом утратили свое влияние. Верховный суд запретил им владеть своими сетями кинотеатров, а молодые режиссеры начали все чаще нарушать кодекс Хейса, сформировавший особый иносказательный язык классического Голливуда.

Один из самых вопиющих примеров такого подрывного кино — нуар «Происшествие на Саут-стрит» Сэмюэла Фуллера, снятый на респектабельной 20th Century Fox. Не просто шпионская история, а настоящий кинопалп — грубые крупные планы и не менее грубые характеры.

Фильм начинается с роскошной актерской дуэли: проститутка Кэнди (Джин Питерс) пытается соблазнить пассажира в переполненном вагоне метро. Вроде бы равнодушная жертва, карманник Скип Маккой (Ричард Уидмарк) в это же самое время незаметно роется в сумочке Кэнди. Он крадет бумажник, в котором спрятана микропленка с секретными документами (советские шпионы используют ничего не подозревающую Кэнди как курьера). Начинается охота за пленкой, полиция убеждает Скипа отдать украденное по-хорошему, но тот возмутительно непатриотичен для 1953-го — года казни супругов Розенберг, передавших СССР атомные секреты Америки. «Вот только не надо махать передо мной флагом», — бросает он копам с кривой ухмылкой. Все это шло вразрез с цензурными требованиями кодекса Хейса, но всем было уже плевать.