Главные фильмы эпохи застоя

Счастливые миры детства

Нежная мелодрама о первой любви и пионерлагере

В эпоху застоя пространством для светлых историй становится детское кино. Пока взрослые долго и мучительно выясняют отношения друг с другом, дети искренне влюбляются, путешествуют к далеким звездам и спасают инопланетные цивилизации. Самый важный сюжет для подросткового кино этих лет — первая любовь. Это хрупкое и светлое чувство ярче всех запечатлел Сергей Соловьев в своей мелодраме из жизни пионерлагеря «Сто дней после детства». Любовь тут подобна солнечному удару, но в ней нет намека на грубость, она, как правило, чиста и целомудренна. Режиссер изящно срифмовал советских школьников и персонажей классической литературы, показав, что страсти вокруг школьного спектакля ничуть не уступают в драматизме событиям пьесы Лермонтова.

Подростковое кино заодно остается прибежищем фантазий о будущем: в телехите «Гостья из будущего» в 2084 году в СССР не просто тотальный коммунизм, а роботы и полеты на другие планеты. Но этот светлый заповедник последних иллюзий развеивается в начале 1980-х: «Чучело» Ролана Быкова показало, что и дети могут быть глупыми и равнодушными, организовывая травлю одноклассницы. В эпоху перестройки трагические финалы историй про подростков станут уже нормой.