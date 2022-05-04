Кино военного положения: как польские режиссеры 1980-х показывали коллапс всего

Это хорошо видно на примере картины Феликса Фалька «Герой года» (Bohater roku, 1986), в которой на экран вернулся Лютек Данеляк — циничный конферансье, «распорядитель бала» из одноименного фильма 1977 года. В финале первого фильма, действие которого происходит во время революционного взрыва «Солидарности», приспособленец и карьерист, сыгранный Ежи Штуром, поплатился за свою беспринципность. Однако теперь, в новой политической ситуации, Данеляк получил шанс «реабилитироваться», хотя и он уже не тот — заматеревший, уставший, — и мир вокруг потускнел. Сюжет сиквела во многом повторяет исходную историю: Лютеку снова поручают организацию важного пропагандистского мероприятия, на этот раз это не бал для номенклатуры, а конкурс «Герой года», и, кажется, он снова готов на все ради достижения цели. «Хватит уже этого морального беспокойства!» — саркастически заявляет ему начальство. Но все же автор дарит надежду: когда Лютек понимает, что лицемерно использует порядочного человека, делая из него клоуна, он находит в себе силы отступить.