О чем три фильма Владимира Хотиненко и почему их важно пересмотреть прямо сейчас

Параноидальный, временами напоминающий чуть ли не «Сияние» Кубрика, «Макаров» дает возможность взгляда на начало 1990-х глазами свердловского интеллигента-гуманитария (идеальная роль для Сергея Маковецкого). Поэту Макарову, который передвигается по городу, читая вслух стихи Бродского, обрыдла советская власть, но испытать эйфорию от ее падения он никак не может. Литератору хватает ума, чтобы понять, что сам он является не чем иным, как ее порождением. Ведь кроме свинцовых мерзостей режима, источников вдохновения у него не было. Без унизительной (но в то же время и увлекательной) игры с обществом и властями он никто, у новой реальности с ним разговор короткий как выстрел. Она подсовывает ему пистолет и требует самому с собой разобраться. Чем не фильм-предупреждение для тех, кто ждет перемен, но так и не определился с тем, что делать дальше? Замечательно в «Макарове» то, как форма фильма совпадает с темой. Порой кажется, что он сам снят его главным героем — претенциозным, напористо многозначительным человеком. Снят с последней сюрреалистической прямотой (если такое вообще возможно) и к финалу разоблачает не только своего героя, но и самого себя, ернически завершаясь закадровым чтением стихов и дорогой к храму. Так, хочется верить, Хотиненко расправляется с тяжеловесными метафорами перестроечного кинематографа.