Солнце мое, взгляни на меня: фильм со звездой «Нормальных людей» — трогательный дебют об отцовской любви к дочери

Дебютный полный метр Шарлотты Уэллс «Солнце мое» со звездой «Нормальных людей» Полом Мескалом успел поколесить по многим фестивалям в этом году — от Канн до Торонто — и понравился критикам. Старший кинокритик IndieWire Дэвид Эрлих и вовсе на нем помешался, посмотрев картину уже шесть раз. В Россию фильм привезет кинокомпания «Экспонента» в мае следующего года. Корреспондентка Кинопоиска посмотрела его в рамках Пусанского кинофестиваля и рассказывает, что кино Уэллс делает со зрителями.

О чем это?

Одиннадцатилетняя девочка Софи (Фрэнки Корио) вместе со своим отцом Калумом (Пол Мескал) отправляется на отдых в Турцию. В отеле есть и другие дети, но они либо слишком взрослые, либо слишком маленькие, поэтому Софи проводит большую часть времени с отцом, который выполняет свои родительские обязанности с любовью, но с некоторой отстраненностью. Они не живут вместе и редко видятся: девочка осталась с матерью в Шотландии, Калум переехал в Англию. Действие происходит в 1990-х, а повествование ведется через флешбэк в настоящее, в котором Софи, будучи уже взрослой, смотрит видеозаписи на MiniDV, снятые во время их совместной поездки. Именно эти кадры превращаются в основное повествование фильма.

Здесь нет неожиданных твистов. Главной загадкой для нас будет Калум, который постепенно становится все более напряженным и беспокойным. Софи увидит в нем не только заботливого отца, но и узнает о его слабостях и страданиях. В первой половине фильма череда забавных архивных видеозаписей сменится серией темных кадров с вечеринки, на которых среди вспышек режущего света можно разглядеть фигуру танцующего молодого человека (Калум) и женщину его возраста (взрослая Софи), которая с удивлением наблюдает за ним. Это одна из ключевых сцен, окутанная скорбной и тревожной симфонией, которая сможет привести нас к сюжетной разгадке.

Это не просто идиллическая мелодрама о летнем отпуске

Фрэнки Корио и Пол Мескал

На первый взгляд может показаться, что «Солнце мое» — просто один из тех курортных фильмов, на который можно случайно наткнуться по телевизору в выходной. Но Уэллс не скатывается в приторную семейную драму, она показывает детские воспоминания такими, какие они есть на самом деле — смутными и, возможно, чуждыми взрослой Софи в настоящем. Поэтому мы видим не только смешные моменты ее отношений с отцом, но и более запутанные и разочаровывающие. Иногда камера фокусируется на какой-нибудь мертвой точке на заднем плане, и музыка из вступительного ролика возвращается, предупреждая нас о надвигающейся опасности. Также есть ночные сцены в номере отеля, где тишина и темнота создают тревожное напряжение, несмотря на то что в кадре ничего не происходит. Еще более беспокойными становятся сцены, в которых Калум бродит где-то в одиночестве и в явной депрессии. Мы чувствуем, насколько мимолетно то время, которое Калум и Софи могут разделить, а все переживания здесь навеяны ощущением надвигающейся потери, ведь не только люди, но и время неизбежно ускользнет навсегда. Отдельная радость — убедительно прописанные диалоги между отцом и дочерью: они кажутся абсолютно живыми, будто это не фильм, а наблюдение за двумя людьми, разделившими отпуск. Сюжет состоит из маленьких деталей, коротких диалогов и вспышек воспоминаний.

Самое большое достижение создателей фильма в том, что они превратили простую и знакомую историю в гипнотический и захватывающий аудиовизуальный опыт. Композиции оператора Грегори Оке превращают коридоры ночного курорта в кошмарные, а музыка Оливера Коутса незаметно ведет от меланхолии до испуга. Отдельного упоминания заслуживают и саундтрек девяностых, и монтажер Блэр Макклендон, которому удалось добиться ювелирных переходов — от дня к ночи или от кадров с видеокамеры к современным моментам сюжета. Режиссерке Шарлотте Уэллс не нужно полагаться на ностальгические культурные отсылки, помимо песен, чтобы заставить зрителя окунуться в идиллическое прошлое Софи и Калума и пережить невинность и оптимизм ребенка 1990-х годов, который не подозревает о будущей тотальной тревоге и неопределенности XXI века. Это не такая масштабная работа, как «Отрочество» Ричарда Линклейтера, но в «Солнце» есть и свет в отношениях с родителями, и тьма, которая окружает их потерю во взрослой жизни.

Вердикт

Фрэнки Корио и Пол Мескал

Кого-то история Калума и Софи заставит вспомнить о всех моментах, когда вам не хватало родительского тепла, особенно она, наверное, тронет давно выросших девочек, в жизни которых не принимал участие отец. Кто-то поймет, что недостаточно бережно относился к своим переживаниям, или проведет параллель со своей работой над депрессией, которая похожа на танцевальные сцены из фильма с мимолетными вспышками света и тьмы. Но «Солнце мое» в конечном счете убаюкивает: после просмотра приходит осознание того, что наши воспоминания могут не только причинять боль, но и приносить достаточно радости, чтобы эту боль заглушить.

Кинопоиск | Индустрия в Telegram

Новый канал с моторами, тарелками и другими новостями кинобизнеса

Автор: Кира Голубева