У Сокурова оживает Сталин, а у Такаси Миике снова издеваются над людьми: как прошел кинофестиваль в Пусане

14 октября в Пусане завершился 27-й международный кинофестиваль Busan International Film Festiva (BIFF), который с 1996 года привозит на берег Восточного моря не только десятки азиатских фильмов, но и самые громкие премьеры с Берлинале, Канн и Венеции. В этом году корреспондентка Кинопоиска Кира Голубева побывала в Корее и рассказывает, как устроен фестиваль и что интересного здесь показали.
Что это за фестиваль?
Он был основан в 1996 году в оживленном южном портовом городе Пусане, втором по величине мегаполисе Южной Кореи. Событие часто называют «азиатскими Каннами»: фестиваль фиксирует историю современной корейской киноиндустрии, которая в конце 1990-х превратилась в международный центр кинопроизводства. Раньше многие показы проходили в оживленном районе Нампо-дон и прибрежном туристическом центре Хэундэ, теперь же BIFF развернулся в тени гладких небоскребов футуристического Сентум-Сити. Большинство кинозалов находится в пяти минутах ходьбы от Пусанского киноцентра — инженерного сооружения, которое может похвастаться самой длинной консольной крышей в мире размером 60 на 120 метров. Этот комплекс был открыт в 2011 году.
BIFF — крупнейший фестиваль в Южной Корее, который привлекает ведущих кинодеятелей со всего мира, от Тони Люн Чу Вая, главного гостя фестиваля в этом году, до Квентина Тарантино, который в 2013 году неожиданно приехал на открытую беседу с Пон Джун-хо. Естественно, основное внимание уделяется местным фильмам. Каждый год на BIFF показывают от 40 до 60 корейских картин, многие из которых — мировые премьеры. Здесь впервые показали ставший культовым фильм Ли Чхан-дона «Мятная конфета» в 1999 году и скандальный эротический триллер Пён Хёка «Алая буква», закрывавший фестиваль в 2004 году. Однако самый важный вклад BIFF в кинематограф — открытие новых талантов. Среди инди-фильмов, дебютировавших там и получивших мировое признание, — драма «Дневник Мусана» Пак Чон-бома про северокорейского беженца, суровая история «Картошка» О Мёля, действие которой происходит во время восстания 1948 года на южнокорейском острове Чеджу, драма об изнасиловании «Хан Гон-джу» Ли Су-джина и «Колибри» Ким Бо-ра о взаимоотношениях корейской школьницы и учительницы китайского языка. Из российских картин в Пусане в последние годы показаны «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, «Пальмира» Ивана Болотникова, «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова и «Дело» Алексея Германа-мл.
В этом году Пусанский кинофестиваль впервые с 2020 года прошел как полноценное офлайн-мероприятие (в пандемийные годы событие было гибридным). В программу вошло 243 фильма из 71 страны. До коронавируса BIFF принимал около 200 000 посетителей, в позапрошлом году число гостей снизилось до 20 000, а в прошлом возросло до 76 000. В 2022-м залы тоже оказались незаполненными, хотя все билеты на главные премьеры разлетались за секунды. Вообще, несмотря на то что это статусный международный смотр, на нем все организовано в первую очередь для удобства простых зрителей — от сопровождающих показы выставок и фотозон до возможности ходить на все показы и посещать Q& A. Корейцы приходят на сеансы с попкорном, закусками и напитками и не ловят осуждающих взглядов, в отличие, скажем, от Канн, где любую еду строго конфискуют на входе в фестивальный дворец.
Кто победил в этом году?
В Пусане программа поделена на несколько секций. В «Новых течениях» — это конкурс среди первых или вторых полнометражных фильмов перспективных азиатских режиссеров — выиграл фильм Wild Roomer Ли Джон-хона про плотника, который начинает сближаться с молодой семьей. Также победила индийская драма Shivamma о торговой представительнице энергетического напитка. В конкурсной секции для признанных азиатских кинематографистов с тремя и более полнометражными фильмами победили иранская драма Scent of Wind Хади Мохагега о мужчине, который воспитывает парализованного сына, и узбекский фильм Ёлкина Туйчиева Alteration о войне в Афганистане. Приз ФИПРЕССИ взяла японская картина Нао Куботы «Тысяча и одна ночь». Это работа о женщине, которая терпеливо ждет возвращения своего мужа, пропавшего 30 лет назад.
Что еще примечательного показали в Пусане?
Премьера нового фильма мастера состоялась на фестивале в Локарно, и то, что он доехал до Пусана, — большая удача азиатских отборщиков. Режиссер не хотел вести его даже на Каннский кинофестиваль, назвав картину слишком серьезной для этого смотра, а также назвал дискриминацией со стороны оргкомитета отказ включить в программу «Птица ищет клетку» — работу его ученицы Малики Мусаевой. Несмотря на название, фильм оказался философско-политическим высказыванием Сокурова об Второй мировой войне. В нем правители ХХ века — Гитлер, Муссолини, Сталин и Черчилль — блуждают по лимбу и говорят о войнах, смерти, империях и идеологиях. Сокуров работает с архивными кадрами в цифровом формате, смело используя технологию Deepfake; в «Сказке», например, оживает знаменитая фотография Сталина в гробу на похоронах. Режиссер высмеивает гордыню диктаторов, рассуждает об обреченности человечества и призраках прошлого, которые никогда нас не покинут.
Big Sleep
Ким Тэ-хун
Полнометражный дебют южнокорейского режиссера Ким Тэ-хуна, посвященный 16-летнему Гиль-хо, который сбежал из семьи, где подвергался насилию. Зимним утром его находит спящим на деревянной скамейке Ки-ён, кажущийся сперва жестоким и отстраненным мужчиной; он разрешает подростку остаться в своем доме, узнав в судьбе мальчика собственное темное прошлое. Это трогательная и эмоциональная драма о том, как двое травмированных людей помогают друг другу найти исцеление, и о том, как каждому необходима человеческая забота. Ким Ён-сон, исполнитель роли Ки-ёна, победил в номинации «Лучший актер», а сам фильм стал победителем в секции современного корейского кино.
Драма Чоу успела поучаствовать в «Особом взгляде» Каннского кинофестиваля и была показана в Торонто, но, учитывая ее сюжет, неудивительно, что в Корее публика встретила фильм с особой теплотой. Это драма о кореянке Фредди, которую в детстве усыновила французская пара, и теперь она вернулась в Сеул, чтобы найти своих биологических родителей. Девушка, со скепсисом относящаяся к местным традициям, добивается встречи со своим отцом; его семья тут же принимает ее за свою, но Фредди шарахается от их гостеприимства и ужасается продуктовым запасам в холодильнике (на этой сцене зал хохотал). Единственной недостижимой целью для героини является встреча с матерью, которая после нескольких запросов от центра усыновления отказывается с ней видеться.
Молодая писательница Джей собирается опубликовать новую книгу, в этом девушке помогает ее молодой человек, который работает преподавателем английского языка в частном институте. Пара живет счастливой жизнью, но незапланированная беременность приводит к огромным переменам в их отношениях, которые теперь переполнены конфликтами и неопределенностью. Снявшая фильм Ю Джи-ён фокусируется не столько на теме родительства, к которому многие пары оказываются не готовы, сколько на внутренних противоречиях главной героини. Джей вынуждена преодолевать сильный конфликт между будущим материнством и продолжением карьеры.
Концептуальный документальный фильм, который предлагает взглянуть на подавленную революцию в Гонконге в исторической перспективе. Здесь охватываются события протестов 1968 года («Революция зонтиков»), фигурирует бойня на площади Тяньаньмэнь в 1989 году и восстание 2019 года против законопроекта об экстрадиции. Цзэ-Унь выносит на передний план темы цикличности бунта, репрессий, а также говорит о глубокой трагедии гонконгцев, об их пребывании в состоянии коллективной тревоги, в страхе и неопределенности. Архивные кадры перемешаны с интервью участников восстаний; в одной из сцен, например, активист волнений 1968 года и молодой студент, участвовавший в событиях 2019 года, в тюремной камере рассуждают о будущем. Режиссер не дает ответов на вопросы, где окажутся гонконгцы еще через 10 лет и к чему приведет их борьба. Он лишь предлагает вглядеться в лица молодых ребят и девушек, которые заново переживают произошедшее и верят в будущее, которое, возможно, никогда для них не наступит.
В сериальной секции показали три эпизода грядущего проекта сверхпродуктивного японца Такаси Миике, который известен демонстрацией экстремального насилия над человеческим телом. На этот раз он снял шестисерийный экшен-триллер по мотивам одноименного вебтуна. По сюжету молодой человек, у которого преступники вырезали глаз, начинает чувствовать связь с мужчиной, получившим его в результате трансплантации. Главные роли исполняют Чон Хэ-ин («Тюремная мудрость», «Пока ты спишь») и Ко Гён-пхё, который недавно снялся в «Решении уйти» Пак Чхан-ука. Мировой релиз ожидается в декабре на Disney+.
Автор: Кира Голубева
Фото: Woohae Cho/Getty Images, Yonhap News / Legion-media