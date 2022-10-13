У Сокурова оживает Сталин, а у Такаси Миике снова издеваются над людьми: как прошел кинофестиваль в Пусане

Концептуальный документальный фильм, который предлагает взглянуть на подавленную революцию в Гонконге в исторической перспективе. Здесь охватываются события протестов 1968 года («Революция зонтиков»), фигурирует бойня на площади Тяньаньмэнь в 1989 году и восстание 2019 года против законопроекта об экстрадиции. Цзэ-Унь выносит на передний план темы цикличности бунта, репрессий, а также говорит о глубокой трагедии гонконгцев, об их пребывании в состоянии коллективной тревоги, в страхе и неопределенности. Архивные кадры перемешаны с интервью участников восстаний; в одной из сцен, например, активист волнений 1968 года и молодой студент, участвовавший в событиях 2019 года, в тюремной камере рассуждают о будущем. Режиссер не дает ответов на вопросы, где окажутся гонконгцы еще через 10 лет и к чему приведет их борьба. Он лишь предлагает вглядеться в лица молодых ребят и девушек, которые заново переживают произошедшее и верят в будущее, которое, возможно, никогда для них не наступит.