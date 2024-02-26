Древний бог, инопланетное вторжение и конь-симбиот: что мы знаем про третью часть «Венома»

25 октября в мировой прокат выйдет «Веном: Последний танец» — заключительная часть трилогии об Эдди Броке и его инопланетном симбиоте. Это также очередная часть киновселенной Sony про врагов Человека-паука (без самого дружелюбного соседа, который живет во вселенной Marvel. Рассказываем, кто появится в новом фильме и правда ли Sony планирует прощаться с Веномом.

Кто работает над фильмом

Третьего «Венома» по традиции снимает новый режиссер. На смену Рубену Фляйшеру и Энди Серкису, которые поставили первые две части соответственно, пришла Келли Марсел, сценаристка предыдущих фильмов, для которой «Последний танец» станет режиссерским дебютом.

Для Тома Харди эта картина станет последней: в 2018-м он подписал контракт с Sony на три фильма. За роль в «Последнем танце» Харди получил 20 млн долларов. Руководитель Sony Motion Pictures Group Том Ротман также подтвердил, что это будет последняя часть трилогии, не уточняя, что будет с франшизой дальше. Среди продюсеров снова Ави Арад, Мэтт Толмак и Эми Паскаль.

Кто сыграл в фильме

Том Харди

Также в фильме появятся Рис Иванс («Элементарно», «Аноним») и Аланна Юбак («Блондинка в законе», «Доктор Хаус»), но их роли пока не объявлены.

Любопытно, что в сети ходит множество теорий вокруг ролей Эджиофора и Иванса. Все дело в том, что оба уже играли в экранизациях комиксов Marvel. Так, Рис Иванс сыграл Курта Коннорса (Ящера) в фильмах «Новый Человек-паук» (2012) и «Человек-паук: Нет пути домой» (2022). Фанаты спорят, повторит ли Иванс роль доктора Коннорса снова или ему все же достался новый персонаж.

С Эджиофором чуть проще. Несмотря на то, что в двух частях «Доктора Стрэнджа» он играл чародея Барона Мордо, в «Веноме» он точно играет нового персонажа. Это заметно по его военной подготовке. Согласно инсайдам, ему досталась роль Оруэлла Тейлора. В комиксах он был генералом армии США, чей сын погиб по вине Венома. Поэтому он объявил симбиоту личную вендетту и даже собрал спецотряд «Жюри», который был снабжен по последнему слову техники и мог противостоять особенностям физиологии симбиотов. Особый отряд военных можно увидеть и в трейлере «Последнего танца».

Мишель Уильямс, исполнившая в двух предыдущих частях роль Энн Вейинг, возлюбленной Эдди Брока, не числится в касте, хотя заявляла в СМИ, что не против вернуться в новом «Веноме».

О чем были первые два «Венома»

Первый фильм, вышедший в 2018-м, познакомил зрителя с новой интерпретацией комиксного антигероя Эдди Брока и его симбиота. В этой истории происхождения не было Человека-паука (как, например, в третьем фильме Сэма Рэйми), зато остались другие элементы из комиксов. Так, на Землю упало несколько метеоритов, на которых были живые организмы-симбиоты. Изучать их взялся миллиардер Карлтон Дрейк (Риз Ахмед), желавший с помощью пришельцев вывести человечество на новую ступень эволюции. Но ему не везло с подопытными, пока журналист-расследователь Эдди Брок не вломился в научную лабораторию. Там он случайно заполучил симбиота, который смог построить с ним связь. С помощью него Эдди удалось помешать Дрейку, получившему своего симбиота по прозвищу Райот. А еще Брок и Веном пришли к соглашению, что им разрешается есть только плохих людей.

В «Веноме 2» (2021) было показано противостояние Брока и серийного убийцы Клетуса Кэсседи (Вуди Харрельсон), которого журналист когда-то помог посадить. К маньяку попадает частичка Венома, которая разрастается и становится отдельным симбиотом Карнажем. С его помощью Клетус устраивает резню в городе и освобождает свою возлюбленную из лечебницы «Рэйвенкрофт». В ходе поединка с Веномом оба погибают, но альтер эго Эдди Брока узнает детектив Питер Маллиган, из-за чего журналист вынужден скрываться.

Веном и Брок ненадолго оказались в киновселенной Marvel благодаря заклинанию из фильма «Человек-паук: Нет пути домой», но быстро вернулись обратно. А вот мисс Чен можно увидеть в камео в мультфильме «Человек-паук: Паутина вселенных», где ее встречает суперзлодей Пятно, путешествуя по мирам.

Что будет в «Последнем танце»

У продюсеров было много планов на трилогию про «Венома». Так, в 2021-м Том Харди рассказывал, что Sony хочет кроссовер своей вселенной и КВМ, чтобы Человек-паук полноценно дебютировал в их фильмах. Харди привлекала идея мультивселенной, и намек на это был в сцене после титров второго «Венома», где Эдди Брок и Веном ненадолго оказались в другом мире. Но вот уже в сцене после титров «Человека-паука: Нет пути домой» оказалось, что они вернулись домой, так и не встретив Питера Паркера.

Затем в период работы над сиквелом «Венома» Энди Серкис, внимательно изучавший комиксы о симбиоте, рассказывал, что хотел бы в третьей части глубже изучить институт «Рэйвенкрофт», чтобы представить других злодеев, заточенных в психиатрической лечебнице. И только после, по его мнению, стоило бы представить кроссовер с Человеком-пауком. Продюсер Sony Эми Паскаль обсуждала возможность кроссовера с Томом Холландом, но каких-то конкретных новостей так и не появилось. А режиссером нового «Венома» в итоге стала Келли Марсел, а не Энди Серкис, ушедший работать над анимационным «Скотным двором».

В трейлере, кстати, можно увидеть, как персонаж Чиветела Эджиофора забирает частичку Венома, которую симбиот оставил в баре в сцене после титров «Нет пути домой». Непонятно, в каком из миров это происходит, поскольку сцена изначально происходила в киновселенной Marvel.

«Последний танец» формально не основан на каком-то конкретном комиксе, но вобрал в себя несколько линий из комиксов. Помимо уже упомянутого Оруэлла, сценарий углубится в родной мир симбиотов и происхождение расы Клинтар. Так, Веном в трейлере упоминает, что дом нашел его. В комиксах уже показывали родную планету пришельцев, где они научились жить в мире с окружающей средой. Вот только не все так просто: в более актуальных комиксах канон переписали, добавив в него древнее божество Налла, создателя всех симбиотов. Согласно этим историям, он изначально создал этот вид как оружие, и у них не было самосознания. Но оно возникло, когда творения заточили своего создателя в удаленном уголке вселенной. Налл тысячелетиями покорял планету за планетой, уничтожал Целестиалов и других защитников мироздания. Но Веному, конечно, удалось его одолеть и даже обзавестись рядом апгрейдов — например, крыльями.

Кстати, любопытный факт: Некромеч, которым владел Горр Убийца богов в фильме «Тор: Любовь и гром» из КВМ, в комиксах принадлежит Наллу. Причем меч тоже оказывается симбиотом, причем самый первый в истории вида. В фильме от этой связи отказались, оставив происхождение артефакта за кадром.

Финальный трейлер фильма подтверждает, что Налл появится в «Последнем танце». Его показывают несколько раз, а Веном проговаривает имя божества. Возможно, нам объяснят суть коллективного сознания вида и рисунок паука на груди у Венома — в обновленном каноне это изображение драконов-симбиотов. В трейлере фильма герои несколько раз сражаются с разными симбиотическими существами, в том числе на самолете — может ли это быть такой дракон? А еще нам показывают Венома-лягушку и Венома-коня.

Любопытный факт: один из создателей Налла, художник Райан Стегман, не знал, что в фильме появится придуманный им персонаж. Никто из Sony с ним не связывался. Сам Стегман шутит, что теперь должен получить приличные отчисления вместе со своим коллегой Донни Кейтсом.

После выхода трейлера в сети появился слух, что роль у Налла в фильме будет небольшая, с заделом на будущее, а роль божества исполнит Норман Ридус. Никаких подтверждений этому пока нет.

Еще одна частая теория — «Последний танец» станет последним именно для Эдди Брока. В комиксах он не был единственным носителем Венома. Среди других были и сын Эдди Дилан, и лишившийся на войне ног Флэш Томпсон, и даже Мак Гарган, известный как Скорпион.

Когда выйдет фильм

Изначально фильм должен был выйти 12 июля 2024 года, но был перенесен на 8 ноября из-за забастовки сценаристов. Затем картину еще раз перенесли. Финал трилогии о Веноме появится в мировом прокате 25 октября 2024-го.

Автор: Денис Варков