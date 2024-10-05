«Отряд самоубийц» от Marvel. Что мы знаем о фильме «Громовержцы»

В 2024-м киновселенная Marvel брала небольшой перерыв — на большие экраны вышел лишь один фильм, «Дэдпул и Росомаха». Зато в следующем году нас ждут сразу четыре новых блокбастера. Одним из них станут «Громовержцы», посвященные новой супергеройской команде. Рассказываем, что мы знаем о фильме и что происходило в одноименных комиксах.

Кто такие Громовержцы

Дэвид Харбор, Ханна Джон-Кэймен, Себастиан Стэн, Флоренс Пью, Уайатт Рассел

Громовержцы — марвеловская версия Отряда самоубийц (эта команда действует на страницах комиксов DC). Но есть одно существенное отличие: если членами отряда злодеи и антигерои становились не по своей воле, то в Громовержцев вступали преимущественно добровольцы.

Создателем команды выступил старый враг Капитана Америка, барон Земо. После того как Мстители, Фантастическая четверка и Люди Икс, предположительно, погибли в схватке с суперзлодеем по имени Натиск, Земо довольно справедливо рассудил, что публике просто необходима новая команда супергероев. Правда, намерения самого барона были далеки от благородных: он собирался втереться в доверие к «Щ.И.Т.у» и другим правительственным организациям и в нужный момент нанести им смертельный удар в спину. Поэтому и костяк команды составили злодеи, бывшие участники команды «Повелители зла». Разумеется, все они, чтобы не вызывать подозрений, сменили прозвища и костюмы.

Правда, Земо никак не рассчитывал, что собранные им «герои» действительно проникнутся своим делом и в решающий момент откажутся ему подчиняться. Со своего основания состав Громовержцев не раз менялся — в разное время членами команды даже успели побывать довольно известные персонажи, в том числе Дэдпул, Соколиный Глаз, Каратель и Красный Халк.

Примечательно также, что в комиксах своим названием команда обязана уже известному зрителям персонажу — генералу Таддеусу «Громовержцу» Россу, которого в киновселенной Marvel сыграл Уильям Хёрт. После смерти актера его роль отошла Харрисону Форду. Но если Форд точно появится в новом «Капитане Америка» (фильм выйдет в феврале 2025 года), то в «Громовержцах», если верить главе студии Marvel Кевину Файги, его не будет. Значит, не стоит ожидать прямой связи между персонажем и названием команды.

Когда выйдет фильм и что значит звездочка в оригинальном названии

Дэвид Харбор

«Громовержцы» — один из четырех фильмов Marvel, которые должны появиться на больших экранах в следующем году. В феврале состоится премьера четвертого «Капитана Америка», а в июле к киновселенной присоединится новая «Фантастическая четверка». На ноябрь намечен релиз «Блэйда», но этот фильм, кажется, обречен сгинуть в производственном аду. Ведь, как говорил Уэсли Снайпс в «Дэдпуле и Росомахе»: «Есть только один Блэйд. Всегда будет только один Блэйд».

«Громовержцы» появятся на экранах 2 мая 2025 года. Это будет последний фильм пятой фазы, стартовавшей в феврале 2023 года с третьего «Человека-муравья».

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Любопытно, что звездочка после слова «Громовержцы» является официальной частью оригинального названия фильма, однако смысл ее Кевин Файги обещает раскрыть только после премьеры.

Кто работает над фильмом

Себастиан Стэн

Режиссером «Громовержцев» выступил Джейк Шрейер. Как и многие постановщики Marvel, Шрейер начинал в независимом кино, а после того как его полнометражный дебют «Робот и Фрэнк» привлек внимание киностудий, Джейк закрепил успех коммерчески успешной экранизацией романа Джона Грина «Бумажные города». Правда, после этого Шрейер почти 10 лет не работал в полнометражном формате, снимая эпизоды сериалов, клипы и рекламу.

Самый громкий его успех за последнее время — это популярный сериал Netflix «Грызня». Он поставил шесть из десяти эпизодов проекта и выступил его исполнительным продюсером. Шрейер получил работу в «Громовержцах», после того как его презентация буквально покорила руководителей студии Marvel.

Первый драфт сценария написал Эрик Пирсон («Тор: Рагнарёк», «Черная Вдова», «Фантастическая четверка: Первые шаги»), но его версия не устроила студию тем, что делала слишком сильные акценты на персонажах «Черной Вдовы». После назначения Шрейера режиссер предложил доработать сценарий создателю «Грызни» Ли Сон-джину и второму шоураннеру «Медведя» Джоэнне Кало.

Кто есть кто

Флоренс Пью

Флоренс Пью . Елена Белова, новая Черная Вдова. Прежде появлялась в «Черной Вдове» и телесериале «Соколиный Глаз». Судя по трейлеру, Елена находится в поиске собственного места в мире. «Я как будто потеряла себя, внутри пустота, — говорит девушка. — Плыву по течению и не вижу смысла. Думала, ударюсь в работу, и это пройдет, но ничего не проходит».

Елена Белова, новая Черная Вдова. Прежде появлялась в «Черной Вдове» и телесериале «Соколиный Глаз». Судя по трейлеру, Елена находится в поиске собственного места в мире. «Я как будто потеряла себя, внутри пустота, — говорит девушка. — Плыву по течению и не вижу смысла. Думала, ударюсь в работу, и это пройдет, но ничего не проходит». Себастиан Стэн . Баки Барнс, Зимний Солдат. Друг и напарник Капитана Америка. Долгие годы считалось, что Баки погиб во время Второй мировой, но на самом деле террористы из «ГИДРы» нашли его, промыли мозги и годами держали в криосне, выпуская только ради очередного заказного убийства. Так, именно Баки убил родителей Тони Старка. Хотя Капитан Америка нашел способ вернуть волю старому другу и очистить его имя, Барнс по-прежнему испытывает сложности с адаптацией в обществе и пытается найти свое место в изменившемся мире (этому в том числе посвящен сериал «Сокол и Зимний Солдат»). По словам Файги, Баки станет условным лидером Громовержцев, хотя по трейлеру становится понятно, что присоединится он к ним далеко не сразу.

Баки Барнс, Зимний Солдат. Друг и напарник Капитана Америка. Долгие годы считалось, что Баки погиб во время Второй мировой, но на самом деле террористы из «ГИДРы» нашли его, промыли мозги и годами держали в криосне, выпуская только ради очередного заказного убийства. Так, именно Баки убил родителей Тони Старка. Хотя Капитан Америка нашел способ вернуть волю старому другу и очистить его имя, Барнс по-прежнему испытывает сложности с адаптацией в обществе и пытается найти свое место в изменившемся мире (этому в том числе посвящен сериал «Сокол и Зимний Солдат»). По словам Файги, Баки станет условным лидером Громовержцев, хотя по трейлеру становится понятно, что присоединится он к ним далеко не сразу. Дэвид Харбор . Алексей Шостаков, также известный как Красный Страж. Русский суперсолдат, аналог Капитана Америка. Приемный отец Елены Беловой, который тоже впервые появился на экране в «Черной Вдове».

Алексей Шостаков, также известный как Красный Страж. Русский суперсолдат, аналог Капитана Америка. Приемный отец Елены Беловой, который тоже впервые появился на экране в «Черной Вдове». Уайт Расселл . Джон Уокер, Агент США. Американский суперсолдат, которого правительство назначило на должность Капитана Америка, после того как Стив Роджерс передал щит друзьям и решил остаться в прошлом. Уокер не справился с давлением на новом месте работы и был с позором уволен со службы. Впервые появился на экране в мини-сериале «Сокол и Зимний Солдат».

. Джон Уокер, Агент США. Американский суперсолдат, которого правительство назначило на должность Капитана Америка, после того как Стив Роджерс передал щит друзьям и решил остаться в прошлом. Уокер не справился с давлением на новом месте работы и был с позором уволен со службы. Впервые появился на экране в мини-сериале «Сокол и Зимний Солдат». Ольга Куриленко . Антония Дрейкова, она же Таскмастер. Антония обладает фотографическими рефлексами, позволяющими ей копировать стиль боя врагов. Впервые появилась на экране в «Черной Вдове». Была противницей Елены и Наташи Романовой, но в итоге выяснилось, что поступки девушки контролировал ее отец, генерал Дрейков (Рэй Уинстон). Исчезла с радаров, после того как Наташа освободила ее от отцовского влияния.

Антония Дрейкова, она же Таскмастер. Антония обладает фотографическими рефлексами, позволяющими ей копировать стиль боя врагов. Впервые появилась на экране в «Черной Вдове». Была противницей Елены и Наташи Романовой, но в итоге выяснилось, что поступки девушки контролировал ее отец, генерал Дрейков (Рэй Уинстон). Исчезла с радаров, после того как Наташа освободила ее от отцовского влияния. Ханна Джон-Кэймен . Эйва Старр, Призрак. Некогда секретный агент «Щ.И.Т.а», а позже наемница, способная проходить сквозь предметы. Дебютировала в фильме «Человек-муравей и Оса».

Эйва Старр, Призрак. Некогда секретный агент «Щ.И.Т.а», а позже наемница, способная проходить сквозь предметы. Дебютировала в фильме «Человек-муравей и Оса». Джулия Луи-Дрейфус . Графиня Валентина Аллегра де Фонтейн — таинственная женщина с непонятными мотивами, проявляющая нездоровый интерес к бывшим суперзлодеям и антигероям. Прежде уже работала с Еленой Беловой и Джоном Уокером. Бывшая жена агента Росса (Мартин Фриман) и действующая глава ЦРУ. Судя по всему, графиня — местная версия Аманды Уоллер, которая и соберет «Громовержцев». Луи-Дрейфус обещает, что фильм ответит на большинство вопросов об ее героине.

Графиня Валентина Аллегра де Фонтейн — таинственная женщина с непонятными мотивами, проявляющая нездоровый интерес к бывшим суперзлодеям и антигероям. Прежде уже работала с Еленой Беловой и Джоном Уокером. Бывшая жена агента Росса (Мартин Фриман) и действующая глава ЦРУ. Судя по всему, графиня — местная версия Аманды Уоллер, которая и соберет «Громовержцев». Луи-Дрейфус обещает, что фильм ответит на большинство вопросов об ее героине. Льюис Пуллман . Боб, он же Роберт Рейнольдс, также известный как Часовой. В комиксах — один из самых могущественных супергероев Marvel, но проблемы с психикой делают его опасным не только для окружающих, но и для всей вселенной. Изначально на роль Боба был приглашен звезда «Грызни» Стивен Ян, но, после того как съемки «Громовержцев» перенеслись из-за голливудских забастовок, актер был вынужден покинуть проект из-за конфликта в расписании.

Боб, он же Роберт Рейнольдс, также известный как Часовой. В комиксах — один из самых могущественных супергероев Marvel, но проблемы с психикой делают его опасным не только для окружающих, но и для всей вселенной. Изначально на роль Боба был приглашен звезда «Грызни» Стивен Ян, но, после того как съемки «Громовержцев» перенеслись из-за голливудских забастовок, актер был вынужден покинуть проект из-за конфликта в расписании. Джеральдин Висванатан. Мэл, ассистентка графини де Фонтейн. Изначально эту роль должна была сыграть Айо Эдебири, но звезде «Медведя» пришлось отказаться от предложения из-за конфликта в расписании.

Что известно о сюжете фильма

Уайатт Рассел, Ханна Джон-Кэймен и Льюис Пуллман

Традиционно скупой на детали официальный синопсис фильма гласит: «Студия Marvel и банда продавшихся ветеранов независимого кино представляет вам „Громовержцев“ — наименее ожидаемую команду, состоящую из неудачников киновселенной. Фильм как вернет на экраны ряд уже знакомых зрителям героев, так и введет в повествование нескольких захватывающих новичков».

По словам инсайдера Дэниела Рихтмана, главным злодеем фильма окажется Валентина де Фонтейн. Графиня якобы пошлет всю группу на задание, с которого герои не должны будут вернуться. Однако Громовержцам удастся выжить, и они попробуют отомстить своей нанимательнице.

Вышедший в сентябре трейлер на первый взгляд подтверждает слова Рихтмана: мы видим, как Белова, Уокер, Старр и Дрейкова сталкиваются друг с другом в одном помещении, и это явно оказывается ловушкой. Но с чего бы Фонтейн так долго собирать команду неудачников, антигероев и отщепенцев, чтобы прикончить их едва ли не на первой миссии? Скорее всего, их встреча действительно окажется подставой, но на самом деле графиня лишь хотела заставить своих подопечных сработаться и проверить их в деле. По одной из фанатских теорий, главным антагонистом может оказаться Боб, ведь в комиксах психическая нестабильность героя не раз угрожала вселенной.

Похоже, нас так или иначе ждет смесь «Отряда самоубийц» со «Стражами Галактики». Луи-Дрейфус рассказала, что студия Marvel рассматривает фильм как «возвращение к корням», а в центре сюжета лежит «простая человеческая история». Дэвид Харбор описывает «Громовержцев» как сборище «изгоев, отщепенцев и неудачников, которые не оправдывают приставку „супер“ в слове „супергерой“».

По словам Харбора, «Громовержцы» не просто так статут последним фильмом пятой фазы. «Можно сказать, мы сбросим на вселенную фигуральную бомбу, что будет весьма круто в конце той фазы, которую завершают „Громовержцы“, — рассуждает актер. — Наши герои столкнутся с чем-то, чего они на самом деле не понимают, и это в корне изменит ход событий».

Автор: Алексей Ионов