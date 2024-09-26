Сериалы декабря: новая «Игра в кальмара», спин-офф «Звездных войн» и приквел «Декстера»

В декабре Netflix продолжит «Игру в кальмара» и устроит «Сто лет одиночества», Джуд Лоу отправится в мир «Звездных войн», Джеймс Ганн представит первый проект в рамках обновленной киновселенной DC, серийный маньяк Декстер помолодеет, Юрий Стоянов разберется с кибермошенниками, а славянский киберпанк «Киберслав» наконец-то доберется до экранов.

Главные премьеры

Где смотреть: Kion — с 1 декабря

Вышедший в тираж писатель Константин Иноземцев (Евгений Цыганов) переживает не лучшие времена: долгов много, страниц нового романа мало, а любовь всей жизни (Надежда Михалкова) выходит замуж за другого. Когда Иноземцеву предлагают перезапустить глянцевый журнал, находящийся на грани закрытия из-за ухода западных издателей, он получает шанс доказать всем вокруг, что все еще чего-то стоит.

Отчасти автобиографическая драма о глянцевых медиа, придуманная писателем и сценаристом Сергеем Минаевым, который в 2022 году перезапустил журнал Esquire, где был главным редактором. Над сценарием он работал вместе с Дмитрием Минаевым («Трудные подростки», «Последний министр»), а режиссером выступил Клим Козинский («13-я клиническая»). Помимо Цыганова и Михалковой, в сериале снялись Павел Деревянко, Равшана Куркова, Игорь Верник, Лукерья Ильяшенко, Егор Корешков, Денис Власенко, Ольга Сутулова, Александра Бортич, Ида Галич, Леонид Ярмольник и Александра Ребенок.

Подробнее о сериале:

Где смотреть: Disney+ — с 2 декабря

Седьмой игровой сериал мегафраншизы для Disney+ расскажет о четырех юных путешественниках, которые теряются в галактике после неожиданного научного открытия на своей родной планете. Как и в случае с «Мандалорцем», действие «Опорной команды» разворачивается вскоре после событий «Возвращения джедая». Главной звездой сериала стал Джуд Лоу, сыгравший то ли джедая, то ли просто хитрого мошенника по имени Джод На Навуд. Да пребудет с ним Сила.

Режиссерский состав внушает доверие как никогда: по эпизоду-двум сняли Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт («Всё везде и сразу»), Дэвид Лоури («Легенда о Зеленом Рыцаре»), Джейк Шрейер («Грызня»), Ли Айзек Чун («Минари»), Брайс Даллас Ховард («Мандалорец») и Джон Уоттс (трилогия «Человек-паук»). Последний также выступает в качестве шоураннера вместе с постоянным соавтором Кристофером Д. Фордом и обещает нечто в духе «Балбесов» и детской классики 1980-х.

Подробнее о франшизе:

Где смотреть: Max — с 5 декабря

После событий «Отряда самоубийц 2» и «Миротворца» Аманда Уоллер набирает из сидящих в тюрьме монстров новое секретное подразделение для выполнения наиболее сложных и опасных миссий, которые не под силу никому другому (просто людей набирать ей запретили). Среди них — принцесса Илана Ростович, чародейка Кирка, женщина-амфибия Нина Мазурская, G.I. Робот, Эрик Франкенштейн, Невеста Франкенштейна, радиоактивный Доктор Фосфор и кровожадная Ласка. Роль командира взял на себя Рик Флаг-старший.

Первый телесериал в обновленной киновселенной DC. Новый руководитель DC Studios и автор грядущего перезапуска «Супермена» Джеймс Ганн сам написал сценарии всех семи эпизодов мультсериала, а шоураннером выступил Дин Лори, сценарист культовой комедии «Майор Пэйн» и анимационной «Харли Квинн». Ганн вдохновлялся классическими монстрами студии Universal, мангой Golgo 13 и военными фильмами 1960-х. Иными словами, ждем много-много насилия. В одном лишь трейлере трижды глаза вылетают из головы.

Где смотреть: Кинопоиск, «Иви» — c 5 декабря (серии 1–4)

Бывший сотрудник спецслужб Шапошников расследует дело о загадочном исчезновении самолета в 1998 году. Прошлое находит отголоски в настоящем, когда своей семье дозванивается один из пассажиров пропавшего рейса. К делу подключают журналистку Анну, привыкшую замечать детали, которые упускают другие. Решить загадку ей помогут преподаватель физики Вадим и инженер Никита.

Фантастический детектив с элементами мистики от режиссера сериалов «Плейлист волонтера» и «Контейнер» Максима Свешникова. Главные роли сыграли Любовь Аксёнова, Филипп Янковский, Александр Алябьев и Дмитрий Чеботарёв. По словам режиссера, «Прометей» рассчитан на тех, кого не оставили равнодушными «Грань», «Тьма» и нолановская фантастика «Начало» и «Довод».

Где смотреть: Netflix — 5 декабря (премьера всех серий)

Хелен Уэбб — профессиональная шпионка, ведущая двойную жизнь. В течение десяти лет она передает секреты своего мужа-политика секретной организации «Черные голуби». Когда ее тайный любовник становится жертвой преступного мира Лондона, существование агентства оказывается под угрозой. Чтобы защитить девушку, работодатели присылают ей на выручку ее старого друга Сэма.

Шпионский триллер от автора боевика «Союз» и хоррора «Ритуал» Джо Бартона. В главных ролях — Кира Найтли и Бен Уишоу. У обоих уже есть опыт в шпионском кино: Найтли играла в «Игре в имитацию» (и даже получила за роль криптографа Джоан Кларк номинацию на «Оскар»), а Уишоу служил Q в МИ-6 в бондиане. Теперь же артисты возьмут в руки оружие сами, чтобы поиграть во «Взрывную блондинку».

Где смотреть: Okko — c 9 декабря

Оптимистичный и доброжелательный пенсионер Николай Николаевич (Юрий Стоянов) продает квартиру и перебирается из провинции к дочке (Марьяна Спивак) в Новую Москву. Став жертвой интернет-мошенника и потеряв все деньги, герой решает во что бы то ни стало найти киберпреступника и вернуть украденное. В этом ему помогает 15-летняя внучка (Елизавета Ищенко), которая не хочет, чтобы дед бесконечно жил в ее комнате.

Комедия Ивана Соснина («Далекие-близкие», «Пришелец») и Михаила Чистова («Корни»), получившая приз зрительских симпатий на фестивале «Пилот». Обозреватели Кинопоиска сочли «Мамонтов» «светлой, душевной и невероятно смешной историей» и сравнили с «Тедом Лассо».

Подробнее о сериале:

Где смотреть: Netflix — 11 декабря (премьера всех серий)

Первая экранизация культового романа Габриэля Гарсиа Маркеса. Сериал в жанре магического реализма рассказывает о семействе Буэндиа, живущем в вымышленном городке Макондо, и о его родовом проклятии: каждое из семи поколений Буэндиа страдает от невероятного одиночества.

Наследники писателя согласились продать Netflix права на бестселлер при условии, что сериал снимут в Колумбии с местными актерами и на испанском языке. В итоге экранизация превратилась в самый дорогой кинопроект в истории Латинской Америки. За режиссуру отвечали телеремесленник Алекс Гарсия Лопес («Сорвиголова», «Ведьмак») и завсегдатай фестивалей Лаура Мора Ортега («Зеленая граница»). В число продюсеров вошел Родриго Гарсиа, сын писателя и режиссер фильмов «Таинственный Альберт Ноббс» и «Четыре хороших дня».

Подробнее о другом романе Маркеса:

Где смотреть: Showtime — с 15 декабря

Приквел культового сериала о серийном убийце, работающем судебным экспертом в полиции Майами. Действие происходит в 1991 году за 15 лет до событий оригинального шоу. Юный Декстер Морган (Патрик Гибсон из «ОА») впервые сталкивается с непреодолимым желанием пролить кровь. Отец Декстера, Гарри (Кристиан Слэйтер), пытается помочь сыну обуздать внутреннюю тьму и предлагает ему принять кодекс, призванный находить и убивать людей, заслуживающих наказания.

В кресло шоураннера вернулся Клайд Филлипс, автор первых четырех сезонов оригинального «Декстера» и его сиквела «Новая кровь». Майкл С. Холл озвучивает внутренние монологи Декстера. Кроме того, в сериале снялись Сара Мишель Геллар («Баффи — истребительница вампиров») и Патрик Демпси («Анатомия страсти»).

Где смотреть: Netflix — 26 декабря (премьера всех серий)

Продолжение вирусного южнокорейского хита про жуткую и таинственную игру на выживание. События разворачиваются спустя три года после того, как Сон Ги-хун, он же Игрок 456 (Ли Джон-джэ), победил в игре, получил денежную награду в размере 45,6 млрд вон и отказался улетать к дочери в Лос-Анджелес. Победитель решил снова участвовать в смертельных соревнованиях, чтобы найти и уничтожить тех, кто стоит за чудовищным развлечением.

Ожидается, что продолжение не только покажет перемены в характере Сон Ги-хуна, но и глубже раскроет предысторию Фронтмена в маске — главного ведущего испытаний, который когда-то работал офицером полиции. Шоураннер и режиссер сериала Хван Дон-хёк также пообещал показать новую куклу с датчиком движения. Это будет парень Чхоль-су, гигантской фигурки из первого сезона. Хван Дон-хёк планирует закончить «Игру кальмара» после третьего сезона, выход которого ожидается в 2025-м.

Подробнее о сериале:

Где смотреть: Кинопоиск — декабрь

Действие разворачивается в стольном граде Китеже. Киберслав — русский богатырь, который борется с нечистью с помощью технологий будущего и своей темной сущности. Он пытается распутать жестокое преступление и узнать, кому помешала княжеская семья — людям или монстрам. Но его презирают как люди, так и нечисть, ведь он выродок-полукровка с неоновыми глазами и страшной лапой вместо руки. Анимационный сериал, сочетающий в себе славянские мотивы и киберпанк.

Взрослую анимацию об альтернативной Древней Руси разрабатывали независимая студия Evil Pirate, автор идеи, продюсер и режиссер Стас Дмитриев вместе с режиссером и сценаристом Дмитрием Яковенко. Создатели обещают «необычное прочтение русского фольклора» и «крутой анимационный экшен».

Российские премьеры

Где смотреть: СТС — с 2 декабря

Заводской рабочий Сергей получает задание развлечь Ольгу — важную гостью из Москвы и дочь полковника МВД. Не придумав ничего лучше, он решает сымитировать ее похищение в стиле 1990-х, чтобы затем героически «спасти». Сначала Ольга влюбляется в парня, а затем, узнав правду, решает отомстить ему экстремальным способом. Комедийный сериал с Валентиной Карнауховой, Дмитрием Белоцерковским и Яном Цапником вырос из одноименной короткометражки.

Где смотреть: ТНТ, Premier — с 2 декабря

Продолжение криминальной комедии про бандита, сбежавшего от подельников в расположенный на севере город Полярный. В этом сезоне Витя (Михаил Пореченков) спасает любимое место от китайской мафии, которая якобы хочет инвестировать в местный автомобильный завод, создать новые рабочие места и наладить культурный обмен. Катерина Шпица, Елена Воробей, Иван Охлобыстин и Ян Цапник вернутся к своим ролям. Режиссер Радик Рахимов обещает «ламповых персонажей, добрый юмор и кучу трюков».

Где смотреть: Первый канал — с 2 по 5 декабря

Загадочная художница Ольга Богомолова устраивается персональным ассистентом к руководителю крупной строительной компании Вадиму Воронкову. Теперь ее задачи — это организовывать и контролировать всю деятельность своего начальника. Однако сменить род занятий девушка решает не ради стабильной зарплаты, а чтобы отомстить мужчине за личную трагедию. Детективная драма о жажде мести с Кириллом Сафоновым («Никто не узнает», «Вкус мести») и Марией Луговой («Нинель», «Мурка»). Одну из своих последних ролей в сериале сыграл Борис Невзоров.

Где смотреть: «Иви» — с 5 декабря (премьера всех серий)

СССР, 1941 год. Несправедливо приговоренный к расстрелу следователь Захар Мятов (Александр Новин) возвращается в МУР, чтобы бороться с преступниками, число которых стало расти с приближением немецких захватчиков к Москве. Его главным врагом становится предводитель фашистских диверсантов Павел Турсунов (Филипп Янковский), мечтающий отомстить лично Сталину за смерть родителей. За режиссуру отвечал Никита Грамматиков («Ева, рожай!»), за картинку — Максим Осадчий («9 рота», «Сталинград»), а за производство — Константин Эрнст. Худруком проекта выступил Евгений Миронов.

Где смотреть: Wink, СТС — с 9 декабря

Старшеклассница Маша (Ника Жукова) с группой «Плакса» принимает участие в музыкальном конкурсе для школьников со всей России, который ведет Дмитрий Шепелев (Дмитрий Шепелев). Там на Машин талант обращает внимание Баста (Баста) и даже поет с ней дуэтом. После выступления на сцене с группой «Три дня дождя» и обещаний сына влиятельного бизнесмена Льва (Анар) у Маши идет кругом голова. От ее решений зависят не только будущая карьера, но и отношения с гитаристом Никитой (Ваня Дмитриенко) и любимой семьей (Ирина Розанова, Агата Муцениеце, Роман Маякин). Продолжение музыкального драмеди шоураннера Сергея Жукова из «Руки Вверх!». Создатели обещают более мрачный и жесткий вайб, чем в первом сезоне.

Где смотреть: ТНТ, Premier — с 16 декабря

Финальный сезон комедии про трех айтишников, попавших в глухую деревню Жуки на альтернативную службу. На этот раз Никита, Дэн и Артемий противостоят новому губернатору области, который хочет снести деревню, чтобы построить научный кластер. Вячеслав Чепурченко, Павел Комаров, Вадим Дубровин, Максим Лагашкин, Марьяна Спивак, Владимир Епифанцев и Игорь Верник на месте.

Где смотреть: СТС — с 16 декабря

После встречи с вампиром братья Серёга и Лёха Шиловы (Даня Киселёв и Денис Нурулин) не только открывают в себе суперсилы, но и находят портал между мирами людей и нечисти в городском здании НИИ. Оказывается, что за оборотнями, ведьмами, русалками и другими гостями из темного мира присматривают сотрудники секретной организации «Граница миров», которой руководит Павел Никитич (Николай Добрынин). Братья присоединяются к коллективу, чтобы вместе следить за темными и собирать фрагменты мощнейшего артефакта. Хотя синопсис напоминает о «Ночном дозоре», креативный продюсер Илья Литвиненко («Родком») признавался, что главным ориентиром для комедийного фэнтези стала франшиза «Люди в черном».

Где смотреть: Кинопоиск — декабрь

Обаятельная аферистка Саша (дебютантка Рината Тимербаева) сбегает из Москвы в Красную Поляну, где есть море и горы, пальмы и снега, амбициозные мажоры и безбашенные экстремалы. В попытке обустроиться на новом месте и поживиться на расслабленных отпускниках она тут же попадает в лапы начальника службы безопасности курорта Михалыча (Николай Фоменко). Чтобы сохранить свободу, Саша должна подружиться с персоналом отеля и вычислить коварных мошенников, которые шантажируют управляющего казино (Матвей Лыков). Саша внедряется в ряды горничных под управлением принципиального Георгия (Риналь Мухаметов). Сбежав от одних проблем, она нарывается на еще большие, чтобы в итоге сделать главный выбор своей жизни: свобода и финансовая независимость или любовь и друзья, которых у нее никогда не было.

Над сериалом работали создатели франшизы «Беспринципные» — режиссер Роман Прыгунов и сценарист Владимир Васильев, а также актер Николай Фоменко, с которым Прыгунов и придумал идею, отдыхая как раз в Красной Поляне. По словам режиссера, зрителей ждет «легкая, веселая история о любви и дружбе».

Подробнее о сериале:

Комедии

Где смотреть: Prime Video — 6 декабря (премьера всех серий)

Производительница кленового сиропа Рут Лэндри (Марго Мартиндейл из «Коня БоДжека» и «Кокаинового медведя») сталкивается с беспощадной бюрократической машиной, грозящей отобрать у нее ферму. Она объединяется со вспыльчивым мафиози (Крис Диамантополос) и кротким охранником (Гийом Кир), чтобы ограбить самое большое хранилище кленового сиропа в Квебеке. Невероятно, но сюжет криминальной комедии основан на реальных событиях. Еще более удивительно, что производством истории в духе братьев Коэн занимались хоррор-фабрика Blumhouse и Джейми Ли Кёртис (у актрисы тут роль эдакой киллерши).

Где смотреть: Netflix — 12 декабря (премьера всех серий)

Три семьи борются за покупку роскошной виллы в испанском стиле, которая, как им кажется, должна решить все их жизненные проблемы. Соперники не подозревают, что старинный дом в одном из самых роскошных районов Лос-Анджелеса хранит темные тайны прошлого. В черной комедии Лиз Фельдман («Прощай навсегда») засветились Рэй Романо, Лиза Кудроу, Люк Уилсон, Линда Карделлини и Тейона Паррис.

Где смотреть: Max — с 12 декабря

Продолжение криминальной комедии Чака Лорри, создателя ситкомов «Два с половиной человека», «Теория большого взрыва» и «Метод Комински». Бывалый букмекер Дэнни (Себастьян Манискалко из «Уик-энда с батей») по-прежнему пытается остаться на плаву в условиях надвигающейся легализации спортивных азартных игр. На звездные камео заглянули Чарли Шин, Рэй Романо и Зак Брафф.

Где смотреть: Peacock — с 19 декабря

Когда бывшие любовники Руби начинают один за другим умирать необычными способами, девушка решается предупредить всех, с кем когда-либо спала, и заодно найти источник проклятия. Ехидная ромком-версия «Оно приходит за тобой» с номинанткой на «Оскар» Стефани Сюй («Всё везде и сразу»). В основе — одноименный австралийский сериал. «Почему я не могу найти любовь? Со мной что-то не так? Да, проблема совершенно точно в тебе», — гласит теглайн сериала.

Сай-фай

Где смотреть: MGM+ — с 1 декабря

Постапокалиптический сай-фай в духе «Ходячих мертвецов» и «28 дней спустя», но без зомби. В основу шоу лег одноименный классический роман Джорджа Р. Стюарта, который адаптировал Тодд Комарники («Чудо на Гудзоне»). После укуса змеи талантливый геолог-отшельник Ишервуд «Иш» Уильямс (Александр Людвиг из первых «Голодных игр» и последних «Плохих парней») впадает в кому. Когда он приходит в себя, то узнает, что загадочная болезнь убила почти все население США. Вскоре Иш находит других выживших и решает дать человечеству второй шанс.

Где смотреть: BBC One/Disney+ — 25 декабря

15-й сезон культовой британской фантастики формально откроет рождественский спешел под названием «Радуйся, мир!» (так называется самая знаменитая рождественская песнь). Шути Гатва («Сексуальное просвещение») вернется к роли Пятнадцатого Доктора — представителя инопланетной расы Повелителей времени, путешествующего в пространстве и времени в телефонной будке. За сценарий спешела отвечал Стивен Моффат, чьи отношения с «Доктором Кто» начались еще в нулевых. «Радуйся, мир!» стал аж 50-м эпизодом сериала в резюме создателя «Шерлока».

Подробнее о сериале:

Детективы и триллеры

Где смотреть: Кинопоиск — 1 декабря

Кастанеда — бывший преступник, трудоголик и любящий отец, который готов на все ради дочери. Когда девушка пропадает, а полиция отказывается помогать, мужчина берется за собственное расследование. Французский сериал режиссера «Ямакаси: Свобода в движении» Жюльена Сери. В главной роли — легендарный игрок «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона («В поисках Эрика»).

Где смотреть: Acorn TV — с 5 декабря

Продолжение детективного сериала о похождениях британского сыщика из бестселлеров писательницы Ф. Д. Джеймс. Действие третьего сезона разворачивается в 1979 году, когда к власти приходит Маргарет Тэтчер. Вдовец и поэт Адам Дэлглиш (Берти Карвел) расследует сразу несколько дел в разных уголках страны: скандал в отдаленной семинарии, убийство в поместье богатой семьи и серию загадочных смертей на атомной электростанции. В основе эпизодов — романы «Убийство в теологическом колледже», «Лицо ее закройте» и «Ухищрения и вожделения».

Где смотреть: Netflix — 13 декабря (премьера всех серий)

Ампаро (Мариан Альварез) пытается выяснить, кто стоит за смертью ее мужа, который погиб во время странного взрыва. Это и другие таинственные убийства отмечены жуткой деталью: рядом с телами жертв появляется кукла Курро, культовый талисман всемирной выставки Expo 1992 в Севилье. Бывший полицейский Ричи (Фернандо Валдивьесо), работающий охранником и страдающий от алкогольной зависимости, берется помочь женщине. Испанский триллер от Netflix, снятый выдумщиком Алексом де ла Иглесиа («Ведьмы из Сугаррамурди», «Печальная баллада для трубы», «Дикая история»).

Анимация

Где смотреть: Netflix — 1 декабря (премьера всех серий)

Финальный (предварительно!) и очень мрачный сезон одного из самых длинных мультсериалов стриминга. Последняя часть приключений трех подростков, которые пытаются предотвратить войну между людьми, драконами и эльфами, получила название «Тьма». В конце предыдущего сезона фэнтези древний дракон солнца Сол Регем и маг Вирен погибли, а Клаудия, дочь Вирена, освободила древнего эльфа Аарвоса.

Где смотреть: Netflix — 5 декабря (премьера всех серий)

Первая часть финального сезона аниме с концепцией «Зверополиса». Отношения плотоядных с травоядными в жестоком мире антропоморфных зверей продолжают оставаться сложными. После битвы с преступником, съевшим его одноклассника, волк Легоси бросает учебу. В это же время в городе начинают чаще происходить нападения на травоядных животных, за которыми стоит кровожадный преступник.

Где смотреть: Netflix — 5 декабря (премьера всех серий)

Мультсериал об американской школьнице китайского происхождения, обладающей сверхъестественными силами. Однажды из-за дара, который она пытается подавить всю жизнь, на нее открыл охоту король демонов. За анимацию отвечала студия Titmouse, Inc («Царство падальщиков», «Черепашки-ниндзя: Истории», «Человек-паук: Паутина вселенных»), а главную героиню озвучила звезда «Грызни» Али Вонг.

Где смотреть: Prime Video — 10 декабря (премьера всех серий)

Анимационный сериал для взрослых по мотивам сразу десятка культовых видеоигр. Каждая из пятнадцати коротких историй разворачивается в различных игровых вселенных — от Warhammer 40,000: Space Marine 2 и Dungeons & Dragons до Pac-Man и God of War. За шоу отвечали создатель «Любовь. Смерть. Роботы» Тим Миллер и его Blur Studio. Среди актеров озвучания — Киану Ривз, Арнольд Шварценеггер, Патрик Шварценеггер и Кевин Харт.

Где смотреть: Disney+ — с 11 декабря

Четырехсерийный спин-офф «Головоломки», действие которого происходит между первой и второй частями. Титулованный режиссер сновидений Пола Персиммон, отвечающая за сны Райли, объединяется с молодым, но очень самоуверенным новичком Зени, чтобы создать масштабный подростковый сон-хит. Эмоции Радость, Брезгливость, Страх, Гнев и Печаль появятся в камео. За сценарий отвечал автор «Души» и «Луки» Майк Джонс. Трейлер обещает пародию на съемочный процесс в духе мультфильма «Фильм, фильм, фильм».

Где смотреть: Disney+ — с 22 декабря

Эпический финал анимационного сериала о приключениях героев Marvel в альтернативных вселенных. Зрителей ждет эпизод про Красного Стража, аниме про новый состав Мстителей и халкообразных монстров, музыкальная серия с Агатой Харкнесс из сериала «Это всё Агата» и вестерн про Шан-Чи. Кроме того, мутантка Шторм в трейлере намекает на скорое появление Людей Икс во вселенной MCU.

Драмы

Где смотреть: Netflix — 19 декабря (премьера всех серий)

Продолжения приключений акушерки и медсестры Мелинды Монро (Александра Брекенридж) в маленьком городке в Северной Калифорнии. Создатели обещают остросюжетные повороты, новые любовные треугольники и тайны отца главной героини, которые на время перенесут действие сериала в загадочный Виргин Ривер 1970-х годов.

Где смотреть: Кинопоиск — 25 декабря

Скандинавская драма по мотивам реальных событий. Норвежский городок Ставангер переживает кризис, держась на плаву лишь за счет ловли рыбы. Но внезапно в ночь перед Рождеством в водах Северного моря находят крупнейший нефтяной бассейн в истории. Действие третьего сезона сериала, который критики сравнивали с «Безумцами», разворачивается уже с 1987-го по 1990-й.

Документалистика

Где смотреть: History — с 6 декабря

Дэнни Трехо раскрывает тайны неожиданных открытий в компании профессиональных экспертов и историков. Например, в первом эпизоде великий и ужасный Мачете расскажет о корабле времен Войны за независимость США, который спрятан под улицами Манхэттена, а в четвертом — о секретном ядерном оружии.

Где смотреть: Apple TV+ — с 18 декабря

Документальный проект о том, как дикие животные используют нестандартные и творческие способы, чтобы справиться с жизненными трудностями. Захватывающие истории о миграции, поисках партнера и воспитании детенышей комментирует звезда «Приключений Паддингтона» Хью Бонневилль.

Сериалы из Таиланда и Южной Кореи

Где смотреть: Netflix — 4 декабря (премьера всех серий)

Клонирование, воскрешение из мертвых, пандемия, секс-роботы, сочетание искусственного интеллекта и буддийских учений — главные темы в тайском аналоге «Черного зеркала». Четырехсерийная антология, исследующая столкновение консервативных традиций и современных технологий, стала первым научно-фантастическим проектом Netflix в Таиланде.

Где смотреть: Disney+ — с 4 декабря

Небольшой магазинчик светильников кажется обычным только на первый взгляд. На самом деле его главные посетители — духи умерших и тех, кто оказался на грани жизни и смерти. Они приходят за помощью к таинственному хозяину магазина (Чу Джи-хун из «В тумане» и «Выкупа»), который может повлиять на их настоящее, прошлое и будущее. Южнокорейское фэнтези от авторов «Перемещения».

Где смотреть: KBS2 — c 18 декабря

Семидесятилетняя бабушка (Ким Хэ-сук из «Служанки») давно потеряла мужа и потратила всю жизнь на то, чтобы в одиночку воспитать детей. Однажды женщина чудесным образом снова становится двадцатилетней версией себя (Чон Джи-со из «Паразитов»). Теперь она намерена воплотить мечту всей своей жизни — стать известной певицей. Комедия для тех, кто боится смотреть «Субстанцию».

Где смотреть: Channel A — с 21 декабря

Далекое прошлое. Несколько стажеров попадают на работу в самый большой и роскошный гостевой дом в Корее (тогда еще Чосоне). У каждого из них есть свои тайны. Среди них — скрывающий свою личность принц Чосона (Пэ Ин-хёк), девушка, притворяющаяся мужчиной, чтобы стать управляющей (Ким Джи-ын), богатый наследник гостевого дома (Чон Гон-джу), не испытывающий ни малейшего интереса к семейному бизнесу, и прямолинейный парень (Пак Чэ-чхан), для которого гостиница — это единственный шанс наладить дела своей семьи.

Автор: Михаил Моркин