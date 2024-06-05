Анонсируем сериал «Красная Поляна». У руля — команда «Беспринципных»

«Легкая, веселая, раскрепощенная история о любви, дружбе и простых ценностях», — описывает новый сериал Кинопоиска его режиссер Роман Прыгунов («Беспринципные»). Показываем первые кадры со съемок «Красной Поляны», в которой сыграют Николай Фоменко, Матвей Лыков, Владислав Ценёв, Снежана Самохина и другие.

О чем это

Рината Тимербаева

Обаятельная светская авантюристка Саша (Рината Тимербаева) сбегает из Москвы в Красную Поляну, где ее манит соседство моря и гор, пальм и снегов, амбициозных мажоров и безбашенных экстремалов. В попытке обустроиться на новом месте и поживиться на расслабленных отпускниках она тут же попадает в лапы начальника службы безопасности курорта Михалыча (Фоменко). Чтобы сохранить свободу, Саша вынуждена подружиться с персоналом отеля и казино и, став одной из них, вычислить коварных шантажистов, которые заставляют управляющего плясать под свою дудку. Она сбежала от одних проблем, чтобы нарваться на еще большие и в итоге сделать главный выбор своей жизни: свобода и финансовая независимость или любовь и друзья, которых у нее никогда не было.

Кто работает над сериалом

Проект про авантюристов готовит команда, подарившая зрителям сериал об обитателях Патриарших: режиссер Роман Прыгунов и сценарист Владимир Васильев (сценарий написан при участии Романа Прыгунова, Романа Баранова, Андрея Орлова, Андрея Штурмана и Алексея Треймана). В новом сериале они покажут, как в Красной Поляне уживаются избалованные горожане, обслуживающий их персонал и сообщество спортсменов-экстремалов.

Николай Фоменко Рината Тимербаева Павел Чинарёв

Главную роль сыграла выпускница Российского государственного института сценических искусств Рината Тимербаева, для которой «Красная Поляна» стала дебютом. В сериале также сыграли Николай Фоменко, Владислав Ценёв, Максим Лагашкин, Риналь Мухаметов, Снежана Самохина, Екатерина Стулова, Павел Чинарёв, Матвей Лыков и другие.

Действие «Красной Поляны» развернется в окрестностях Сочи. Там же — в живописных горных районах и на побережье — прошли съемки, часть серий снимали в Москве. Продюсеры — Роман Прыгунов, Ольга Филипук, Владимир Маслов, Михаил Китаев и Тимур Ланский. Производство — кинокомпании LOCATOR и Плюс Студия при участии ZOOM Production.

Что рассказывает команда

Роман Прыгунов Режиссер Идея проекта появилась у меня и Николая Фоменко пару лет назад, когда мы отдыхали в Красной Поляне. В этом месте своя уникальная атмосфера, и, однажды оказавшись там, ты обязательно захочешь вернуться. В результате у нас получилась легкая, веселая, раскрепощенная история о любви, дружбе и простых ценностях на фоне заснеженных гор, закатов и рассветов.

Матвей Лыков Владислав Ценёв Максим Лагашкин и Снежана Самохина

Владимир Маслов Продюсер С Романом мы работали над фильмом «Миллиард», у нас сложился отличный тандем, и по завершении съемок мы пообещали друг другу еще поработать вместе. Когда Михаил Китаев рассказал мне о проекте «Красная Поляна», я сразу понял, что это наш отложенный шанс на новое приключение. В сериале задействованы уже известные артисты и новые молодые лица, на которых мы делаем большую ставку.

Михаил Китаев Руководитель Плюс Студии, продюсер Авантюрная комедия по-прежнему остается одним из самых востребованных жанров среди пользователей Кинопоиска. Зрителям нравится открывать новые места, наблюдать за героями и сопереживать им. Поэтому когда Роман Прыгунов рассказал нам об идее сериала про обаятельных авантюристов на фоне гор и пальм, нам она показалась интересной. Его талант и подход к работе с материалом и темой всегда приносит классный результат. Вдобавок мы хотим выбраться за пределы Москвы, чтобы открыть еще одну точку на карте и показать жизнь людей в Красной Поляне. Это красивое солнечное место со своим уникальным ритмом и непредсказуемой атмосферой, которое в разные сезоны притягивает искателей приключений со всех уголков России. И кто, как не Роман Прыгунов, может рассказать о Красной Поляне ярко и со вкусом?

Когда премьера

«Красная Поляна» выйдет на Кинопоиске в 2025 году. В сериале будет десять эпизодов.

Автор: Лиза Кузнецова