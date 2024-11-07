«Ты что такой токсичный?» Что известно о сериале Сергея Минаева «Первый номер», где Евгений Цыганов возглавляет журнал

1 декабря на Kion выйдет сериал «Первый номер» — история перезапуска глянцевого журнала, которую написал Сергей Минаев. Главную роль — когда-то успешного, а ныне проспиртованного писателя — сыграл Евгений Цыганов. Кинопоиск первым показывает трейлер сериала и рассказывает, что еще известно о проекте.

О чем это

Константин Иноземцев (Евгений Цыганов) — популярный в прошлом писатель, теперь вышедший в тираж. Долги копятся, роман не пишется, новая этика бесит, да еще и любовь всей жизни выходит замуж за другого. Внезапно Косте выпадает шанс перезапустить журнал, находящийся на грани закрытия из-за ухода западных издателей. Редакция против его назначения, но Косте плевать. Он привык жить по своим правилам и намерен доказать себе, миру и возлюбленной, что еще чего- то стоит. И начинает готовить первый номер.

Кто работает над сериалом

За историей «Первого номера» стоят сценаристы Сергей Минаев («Золотое дно», «The Телки») и Дмитрий Минаев («Золотое дно», «Трудные подростки»). Сергей в 2022 году перезапустил журнал Esquire под названием «Правила жизни», поэтому сюжет отчасти автобиографический.

Денис Власенко

Режиссер сериала — Клим Козинский («13-я клиническая»). Помимо Евгения Цыганова, в сериале также снялись Надежда Михалкова (Мария, бывшая возлюбленная Иноземцева), Павел Деревянко (Дмитрий, друг Иноземцева), Равшана Куркова (Ольга, жена Дмитрия), Игорь Верник (инвестор журнала), а также Лукерья Ильяшенко, Егор Корешков и Денис Власенко, играющие сотрудников редакции. В кадре также появятся Ольга Сутулова, Александра Бортич, Ида Галич и Александра Ребенок.

Премьера «Первого номера» прошла на фестивале «Новый сезон», где Евгений Цыганов получил приз по итогам зрительского голосования.

Что о сериале рассказывает Сергей Минаев

Сергей Минаев Сценарист Если кто-то после просмотра сериала решит связать свою жизнь с глянцевой журналистикой, Иноземцев в сценарии уже ответил этому человеку: «Прости, старик, что обрек тебя на нищету». Очень много случаев из моего главредства попало в этот сериал. Во-первых, герой. Он сам никогда не делал журналы, а попал в коллектив, который моложе, говорит на другом языке. Несмотря на то, что я был медийщиком с большим опытом, журналы я никогда не делал. Мир моды для меня был в новинку. Это и сыграло на то, что Esquire тогда очень поменялся. Я не боялся никаких экспериментов. Когда я пришел в Esquire, все было очень тяжело, и я сказал: «Вы хороший выбор сделали, назначив меня главным редактором. Хуже-то я уже не сделаю». Я не знаю, что такое «минаевщина». Этот термин кинокритики недавно стали употреблять в основном в связи с тем, что на экранах выходят разные мои киноработы, среди которых, конечно, и «Первый номер». Я думаю, что «минаевщина» — это абсолютно реалистичное описание цеховой жизни. Какие бы вещи я ни писал в своих сценариях, я всегда стараюсь писать их с натуры. Хлестко, дерзко, провокативно. И, конечно, всегда успешно.

Автор: Лиза Кузнецова