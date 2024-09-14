«Первый номер», «Последний богатырь. Наследие» и «Где наши деньги?»: последние обзоры с «Нового сезона»

Третий фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» завершился. Корреспонденты Кинопоиска рассказывают о заключительных сериалах и фильмах программы.

Мы не пишем рецензии на проекты Кинопоиска, то есть не хвалим и не ругаем их, однако рассказываем в этой подборке, о чем они.



Где смотреть: Start, Okko — с 27 сентября

В некотором царстве, в белогорском государстве счастливо живет Иван Муромец (Виктор Хориняк). У них с Василисой (Александра Урсуляк) родились две дочки: старшая Марья (Арина Рожкова), наделенная богатырской силой, и младшая Софья (Эвелина Мазурина), будущая колдунья, которая с переменным успехом учится зельеварению у Бабы Яги (Елена Яковлева).

Все в Белогорье идет своим сказочным чередом. Обе Ивановны по-сестрински цапаются друг с другом. Белогор (Владислав Ветров) наколдовал себе сына, назвав его Цвырь — наследник (Дмитрий Лысенков). Но что-то пошло не так — тот родился с хвостом. Местного квазимоду все шпыняют, и только Марья относится к нему с теплотой. Богатырь Финист (Кирилл Зайцев) совершенствуется в нарциссизме, что не мешает Марье в него влюбиться. А Водяной (его снова озвучил Сергей Бурунов) торгует икрой на площади.

Идиллия в Белогорье так бы и продолжалась, пока не пришел седовласый колдун Северин (Александр Устюгов) и не предупредил, что в Белогорье «великая беда грядет». Чтобы уберечь свой мир, Белогор и Северин создают венец всесилия. Конечно же, у Северина на него свои, не такие мирные планы: венец он попытался забрать, после этого из Белогорья колдун был изгнан и в отместку напустил на него холодный туман и армию йети. В ратном бою участвует почти все, и Иван, защищая Софью, погибает. Без Муромца и его меча-кладенца поражения не миновать, поэтому белогорцы по совету волшебного Истока придумывают хитрый план: отправиться в прошлое, найти в современной Москве молодого Ивана и попросить о помощи. Эта миссия достается младшенькой Софье, в то время как старшая Марья месте с Ягой, Финистом, Колобком и Цвырем отправляется на поиски Соловья-Разбойника (Александр Лыков) и его магических свистков.

Представляя сериал, создатели сказали, что потратили два года на его подготовку — и это чувствуется. «Наследие» хочется смотреть на большом экране, чтобы полноценно погрузиться в сказочный мир. Сериал сделан по стандартам полнометражного кино — размашисто, ярко, фольклорно. В нем сказочные архетипы оживают, их наделяют человеческими чертами, добавляют семейной драмы. Еще приятно, что богатырями в мире Белогорья могут быть не только мужчины. Отдельно стоит похвалить работу художников-постановщиков и костюмеров, у которых тут полное раздолье: от огромных подземелий с арочными мостами до молодецкого кольца в крыле Соловья. Кто-то может упрекнуть сериал в излишнем цитировании «Властелина колец», но Толкин не первый, кто использовал кольцо и образы длиннобородых старцев. Судя по двум сериям, показанным в Сочи, получился не просто добротный семейный проект, но настоящая сказка. Надеемся, эту планку удержат и остальные эпизоды.

Где смотреть: Premier — с 19 сентября

18-летний Антон (Марк Эйдельштейн) серьезно болен и прикован к инвалидной коляске. Единственная возможность остановить прогрессирующее ослабление мышц — дорогостоящее лекарство, ради квоты на которое семья парня — нервная мать, любящий простофиля-отец и барыжащий тачками брат Миха (Никита Павленко) — долго собирала документы. Бюрократия оказывается сильнее: глава местного горздрава отказывается обеспечивать препаратом, потому что «проблем у города много, а бюджет один». Родители Антона в отчаянии, однако брательник Миха ситуацию так просто оставлять не намерен. Ради младшего он готов на все: ударить чиновницу лицом об стол, продать имущество, связаться с бандитами и даже построить подпольную лабораторию, где можно изготовить лекарство самостоятельно.

Синопсис «Фармы» обещал драму с вайбом «Во все тяжкие», но первые эпизоды, скорее, навевают мысли о творчестве Гая Ричи. Причем раннем, где есть классический гоп-стоп, черный юмор и харизматичные персонажи. Таких предостаточно в сериале Марии Кравченко (уже работавшей над историями об авантюристах в «Гостях из прошлого» и «Жене олигарха»). Чего стоит только ушлый держатель пейнтбольного клуба (Василий Щипицын), склонный к садизму криминальный авторитет по прозвищу Аль Пачино (Сергей Гилев, уморительно ругающийся на испанском) или суеверный взломщик Семен (Валентин Анциферов), помогающий Михе с помощью советов отца-уголовника.

Жаль, что «Фарме» не хватает динамики, как у Гая Ричи. В первых сериях действие разгоняется медленно: персонажи слоняются по улочкам Выборга и думают, как решать проблему. Экстравагантные диалоги и комические ситуации начинают утомлять. Интерес зрителей просыпается, когда в сюжете проступает драма. Пока это происходит в те редкие моменты, когда Эйдельштейн и Павленко остаются наедине: обсуждают жизнь, надеются на лучшее и сочиняют рэп.

Где смотреть: Kion — с 1 декабря

За окном 2022-й, американские бренды уходят из России. Среди них и Idol — популярный глянцевый журнал. Инвестор Станислав Мирский (Игорь Верник) решает перезапустить свое печатное медиа на русский лад. Акционеры сомневаются, нужно ли это, но Мирский настаивает: «Я работаю не ради денег, а ради мечты». Старый главред (Сергей Епишев) считает, что идея нового издания «Джентльмен» провальная, и уходит с поста. Новым руководиителем становится Константин Иноземцев (Евгений Цыганов): 10 лет назад он был популярным писателем, а сейчас живет в кредитах, очаровывает дам и годами не может дописать роман, обещанный издателю Кравцову (Павел Деревянко).

«Первый номер» — сериал по мотивам реального перевоплощения журнала Esquire Russia в самостийные «Правила жизни». Над сценарием работали Сергей и Дмитрий Минаевы (к слову, не родственники), и для первого это, естественно, личный проект. Цыганов в некотором роде играет самого Сергея (у которого в сериале есть камео). Концепция напоминает «Последнего министра»: как и в проекте Волобуева, в «Первом номере» сильные мира сего (акционеры) хотят развалить бизнес, чтобы выкупить здание редакции подешевле. Что для этого нужно? Правильно, поставить на пост главреда-дурачка, который разрушит медиа изнутри. У Волобуева был герой Цапника, у Минаевых — персонаж Цыганова. «Дурачок» в его исполнении крайне обаятелен (и, как подсказывает реальная история, придет к успеху). Актер цепляет с первых эпизодов, выезжая на отрицательной харизме рок-звезды с замашками анархиста. Он может спать с поклонницей, не уточнив ее возраст; способен охмурить журналистку, которой дает интервью; и ни за первое, ни за второе ему, так сказать, ничего не будет.

Сериал точно будут смотреть все, кто так или иначе связан с медийкой. Это тягучая, вайбовая драма с кухней редакции и интригами, скандалами и большими бабками (своего рода «минаевщина» — если смотрели «Золотое дно», то понимаете, о чем это). Простому зрителю тоже сможет кайфануть: тут и красивая снежная Москва, и жизнь богатых (не тяжелый люкс «Содержанок», но нечто близкое), и узнаваемые типажи светской жизни, за которой следят миллионы подписчиков.

Где смотреть: Кинопоиск — скоро

1990-е. Видеопрокаты, группировки, олимпийки. Наука (Кузьма Котрелев), Колючий (Андрей Максимов) и Губа (Александр Тарасов) — трое бандитов средней руки, у которых еще не было крупного дела. Во имя мечты («Мне б две заправки в городе, и я в шоколаде до старости») они решаются на крупную «делюгу» — ограбить банк. Благо есть наводка: одна из стен в помещении целиком состоит из фанеры. Нужно только отключить сигнализацию, проломить себе вход экскаватором и вскрыть сейф. Но и этот простой план у горе-бандитов не проходит гладко.

К тому же вскоре выясняется, что по официальной версии из банка пропало 25 миллионов, а они-то вынесли всего один. Теперь троицей интересуется не только полиция, но и бандиты: те, что крышевали банк, и те, с которыми не поделились столь крупной суммой. Оказавшись на допросе у следователя (Василия Иваныча, но не Чапая; играет его Александр Головин), Наука и Губа воссоздают запутанную цепочку событий, что привела их в этот кабинет.

Сценарий для «Денег» написал Владимир Зинкевич («Добро пожаловать в семью», «Спайс бойз»), он же выступил режиссером проекта. Также в фильме появляются Алексей Серебряков, Владимир Сычев, Антон Макуха и Роман Хан. После премьеры в кинотеатрах фильм выйдет на Кинопоиске.

Где смотреть: Wink — скоро

Таня (Саша Бортич) — водитель такси и мать-одиночка. Днем она воспитывает сына и дочь (Мирон Проворов и Людмила Юлова), ночью крутит баранку. Во время одной из смен девушка теряет сознание: оказывается, у нее подозрение на рак. Врач (Евгений Сангаджиев) отправляет Таню сдавать анализы, но зритель уже предполагает тот самый страшный диагноз. Впереди курс химиотерапии, и у героине в голове созревает главный вопрос: с кем останутся дети, когда ее не станет. Родственникам она не доверяет, так что выход один: найти доброго мужа, которому останутся дети после смерти. Первым кандидатом становится лечащий врач-онколог, но довольно быстро герой Сангаджиева превращается в своего рода коуча по отношениям, ведь Таня давно не знакомилась с мужчинами.

«Между нами химия» — сериал компании «Водород», режиссер проекта Карина Чувикова, выпускница школы «Индустрия». Над сценарием Чувикова работала вместе с Евгенией Хрипковой («Звоните ДиКаприо!») и Юлией Гулян («Ника»), и он разительно отличается от типичных историей о девушках, у которых «тикают часики» — вроде «Морозко» на Okko или «Женщины в состоянии развода» на Kion. Таня — не дама в беде, которой во что бы то ни стало нужен мужчина. Главный вопрос для нее — будущее детей.

За два коротких эпизода сериал одновременно заставляет задуматься (о жизни и смерти) и смешит. Упор сделан на живые диалоги, местами неловкие, местами кринжовые. Рядом с героиней немало мужчин: это и случайный пациент в больнице, от которых нет отбоя у женщин (Никита Ефремов), и муж подруги, который иногда заходит в гости (Антон Филипенко), и отец одноклассницы дочери, с которым завязывается неловкий разговор в лифте (Кузьма Котрелев). Судя по всему, потенциальных избранников в следующих сериях будет больше. Отдельное очарование — пес, который появляется в первых эпизодах, но на собачий спецприз фестиваля «Новый сезон» уже наиграл.

Где смотреть: Okko — скоро

Двое загадочных мужчин — бывший следователь Максим (Алексей Маклаков) и его немой товарищ по кличке Лысый (Арсений Касперович) — разъезжают по ночному городу на синем фургончике и занимаются не самой типовой работой: ловят призраков. Делают профессионально и чисто: усыпляют свидетелей с помощью телекинеза, подсвечивают духов фонариком (прямо как в Alan Wake), чертят мелом волшебный круг c рунами, читают заклинание и дело сделано. Впрочем, иногда схема дает сбой: одна из вылазок проваливается, и сбегает инфернальная сущность, охотящаяся на рыжих женщин. Цена ошибки высока — за сутки на свободе дух успел вселиться аж в троих людей: бизнесмена (Александр Робак), полицейского (Эльдар Калимулин) и офисного клерка Бориса (Денис Прытков). В теле последнего загадочное зло добирается до его коллеги, матери-одиночки (Марьяна Спивак), и совершает жестокое убийство с поджогом. К счастью, после страшного пожара 12-летний Женя (Вадим Филипченков) выживает и попадает в больницу, где почему-то продолжает видеть погибшую в огне маму. Лысый и Максим, между тем, начинают преследовать мальчика — возможно, его дар видеть умерших поможет поймать призрака-убийцу.

Дмитрий Тюрин — режиссер 2-го сезона «Эпидемии» — представляя проект, заявил, что ранее не работал с мистикой и даже «Гарри Поттера» не смотрел. Тем удивительнее, что «Мы здесь чтобы вам помочь» — каталог отсылок к образчика жанра: от модных «Очень странных дел» до классики, вроде «Сияния», «Охотников за привидениями» или наших «Дозоров».

Больше всего «МЗЧВП» пока напоминает «Сверхъестественное», сюжет которого также стартовал с трагической гибели матери героев. Судя по всему, проект Тюрина тоже будет сочетать чертовщину с семейной драмой о взрослении, принятии и поиске внутренней силы. Тем более, что правила, по которым живет мир на экране, объяснять никто не торопится. Что за демон? Есть ли другие? Почему ему интересны именно рыжие? Зачем он издевается над жертвами? Авторы долго запрягают и оставляют мало крючков, что, скорее, раздражает. «МЗЧВП» однако можно похвалить за то, как он не стыдно выгляжть. Актеры стараются (особенно в образе маньяка убедителен Денис Прытков), да и режиссерски все сделано профессионально. Не хватает крепкого сценария, который бы перетасовал стереотипные сюжеты чуть тщательнее

Авторы: Елизавета Кузнецова, Никита Демченко, Тимур Алиев, Оля Краснова