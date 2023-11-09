В работах студии Pixar оживало, кажется, все что угодно: игрушки, машины, даже детские страхи. А в 2015 году очередь дошла до эмоций! Режиссер Пит Доктер воплотил этот простой и одновременно сложнейший концепт в полуторачасовой «Головоломке», которая сразу же стала главным событием кинематографа того времени, а для многих зрителей — первым знакомством с психотерапевтической оптикой.
Что вдохновило Доктера на создание мультфильма? Как аниматоры придумали визуальные образы эмоций? Какие психологические концепции легли в основу истории? И насколько вторая часть отличается от первой? В этом видеоэссе мы расскажем о том, как устроена «Головоломка» и почему эта анимационная работа не просто смешной мультфильм, а глубокая психологическая драма, в которой каждый может узнать себя.
Екатерина Семёнова
Автор сценария
В отличие от красочного мира подсознания, где возможны любые мыслимые и немыслимые трансформации, мир, в котором живет Райли, решен в другой стилистике — здесь аниматоры стремились к реалистичности. В Сан-Франциско, куда девочка переехала с родителями, вполне обычные улицы, дома и кафе. Два пространства четко разделены по цветам и тому, как двигается камера. Гамма в реальном мире гораздо тусклее, в некоторых сценах присутствует имитация ручной камеры или зумирования, а в воображаемом мире — яркие цвета и идеально плавные движения камеры. Изображение в сценах с Райли намеренно шероховатое, здесь больше глубина резкости, так что героиня визуально отделена от заблюренного фона, и в целом эти эпизоды напоминают современные инди-драмы, в то время как история эмоций решена как классический Голливуд 1950-х.
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Автор: Екатерина Семёнова, Анастасия Усанова