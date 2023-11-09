В работах студии Pixar оживало, кажется, все что угодно: игрушки, машины, даже детские страхи. А в 2015 году очередь дошла до эмоций! Режиссер Пит Доктер воплотил этот простой и одновременно сложнейший концепт в полуторачасовой «Головоломке», которая сразу же стала главным событием кинематографа того времени, а для многих зрителей — первым знакомством с психотерапевтической оптикой.

Что вдохновило Доктера на создание мультфильма? Как аниматоры придумали визуальные образы эмоций? Какие психологические концепции легли в основу истории? И насколько вторая часть отличается от первой? В этом видеоэссе мы расскажем о том, как устроена «Головоломка» и почему эта анимационная работа не просто смешной мультфильм, а глубокая психологическая драма, в которой каждый может узнать себя.