Как Вонг Кар-Вай создает поэтический мир с помощью музыки

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Шум и яркость

ПодкастКак Вонг Кар-Вай создает поэтический мир с помощью музыки

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Чем подход Вонг Кар-Вая к использованию музыки в фильмах похож на то, как создают видеоклипы? Почему гонконгский режиссер так любит кавер-версии, особенно перепетые на отличном от оригинала языке? Зачем он называет свои фильмы названиями песен? И как изменился его уникальный подход к подбору саундтрека во время съемок голливудского дебюта — «Моих черничных ночей»?

В новом выпуске подкаста «Шум и яркость» музыкальный журналист Лев Ганкин исследует музыкальную поэтику Вонг Кар-Вая, режиссера «Любовного настроения», «Чунгкингского экспресса» и «2046».

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Подкаст также доступен в Яндекс Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru

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Когда твоя жизнь похожа на фарс, остаётся только шутить. Комедия, полная самоиронии и стендапа
В главных ролях:Елена Новикова, Таисия Битюкова, Артем Кошман
Режиссер:Саша Тапочек
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