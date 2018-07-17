Как Вонг Кар-Вай создает поэтический мир с помощью музыки

Чем подход Вонг Кар-Вая к использованию музыки в фильмах похож на то, как создают видеоклипы? Почему гонконгский режиссер так любит кавер-версии, особенно перепетые на отличном от оригинала языке? Зачем он называет свои фильмы названиями песен? И как изменился его уникальный подход к подбору саундтрека во время съемок голливудского дебюта — «Моих черничных ночей»?

В новом выпуске подкаста «Шум и яркость» музыкальный журналист Лев Ганкин исследует музыкальную поэтику Вонг Кар-Вая, режиссера «Любовного настроения», «Чунгкингского экспресса» и «2046».

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Треки, которые звучат в этом эпизоде: