«Мамонты»: семейная комедия, в которой пенсионер Стоянов проходит курс кибербезопасности

В онлайн-кинотеатре Okko стартует фаворит фестиваля «Пилот-2023» «Мамонты» — сериал про то, как обычная дисфункциональная московская семья мстит телефонным мошенникам. В роли деда — любимый дед российского стриминга Юрий Стоянов, а установку на добро зрителям дает Иван Соснин, снявший пилотный эпизод.

66 — ровно столько звонков, оставшихся без ответа, убеждают Юлю (Марьяна Спивак), что пора перевозить пожилого отца (Юрий Стоянов) в Москву. Николай Николаевич раздражения дочери не понимает — он просто «что-то там нажал», перевел кнопочную «Нокию» в беззвучный режим и забыл в куртке. Дочь не верит честному пенсионерскому отца исправиться, уговаривает продать подмосковную квартиру и переселяет к себе — временно, пока не купят новое жилье рядом.

Такси привозит максимально далекого от технологий «мамонта» Николая Николаевича в чуждый диджитализированный мир, где еду доставляют домой из ресторана, пылесос сам убирает квартиру, дочь работает по воскресеньям, а внучка Полина (Лиза Ищенко) не выпускает из рук смартфон. В каменном лесу, где все деревья одинаковые, а жители защищают свои личные границы даже от смол-тока в лифте, единственным внимательным к старику человеком становится вежливый Вячеслав — мнимый сотрудник банка, позвонивший сообщить, что вырученные от продажи квартиры деньги пытаются украсть злоумышленники, но капитал еще можно спасти, переведя на «безопасный» счет. Вечером гордый своим маленьким приключением Николай Николаевич рассказывает обо всем дочери и только тогда узнает, что его обманули и тут не поможет даже отдел «К».

Юрий Стоянов и Лиза Ищенко

Николай Николаевич смиряется с потерей, но понимает, что «красавице дочке и умнице внучке» он явно в тягость, а значит, надо самостоятельно найти мошенников, вернуть деньги и купить себе квартиру. Но как бороться с киберпреступниками, когда в ряду слов вроде «биллинг», «фишинг» и «даркнет» знакомым оказывается только бигмак?

Первую серию «Мамонтов», получившую в 2023 году главный приз фестиваля «Пилот», снял посол добра в российском кино Иван Соснин («Далекие близкие», «Юг»). В дальнейшем он участвовал в проекте только как креативный консультант, передав его в руки сценаристов и креативных продюсеров Михаила Чистова (здесь он также дебютировал как режиссер) и Яны Прокопенко. Ранее они работали над комедией «Корни» с зеркальным сюжетом: там московский топ-менеджер налаживал отношения с провинциальными родственниками в родном Залещинске. В «Мамонтах» Чистов, Прокопенко и их соавтор Ольга Вольпина незаметно подхватывают трогательную и оптимистичную интонацию Соснина и несут добро через историю более житейскую и универсальную, способную согреть максимально широкую аудиторию, ведь герои сериала — представители трех поколений, о различиях которых сегодня не шутит только ленивый.

Марьяна Спивак (справа)

Главный бумер «Мамонтов» Николай Николаевич по-детски наивный и открытый, при этом мудрый, эмпатичный, мотивирующий и никогда не унывающий. По сути, очередной дед Слава из «Вампиров средней полосы», но вместо присказок в старорусском стиле — цитаты из гайдаевских комедий. Юрий Стоянов не рискует и вновь делает ставку на беспроигрышное амплуа, на котором строится его карьерный ренессанс. Ну, хотя бы не устраивает (в первых четырех сериях, дальше не ручаемся) привычного со времен «Городка» парада переодеваний, как в «Артисте с большой дороги» и «Фантазере».

Марьяна Спивак тоже будто работает на узнавание и предстает в образе токсичной матери. Ее Юля — представительница миллениалов, загнанная self-made woman, чья агрессия обусловлена вечной спешкой и борьбой за бытовой комфорт. Одной рукой она зарабатывает деньги (айфоны, блендеры и видеодомофоны сами себя не купят), другой решает проблемы, которые зачастую сама же и создает, на ходу принимая доставку и вызывая такси. Юля живет на пределе возможностей не в силах остановиться и искренне, по-человечески поговорить с дочерью.

Лев Малишава, Юрий Стоянов и Марьяна Спивак

В свою очередь, зумер Полина — типичный не понятый никем и уже уставший от жизни подросток, нарастившая броню от ядовитых нападок матери и прячущая чувства под тремя слоями цинизма, равнодушия и пренебрежения. И Лиза Ищенко пока с этой ролью по-прежнему справляется на отлично.

В этих классических архетипах, предельно точно (ведь не впервые!) сыгранных Стояновым, Ищенко, Спивак и пока малоизвестным, но выразительным Львом Малишавой в роли опера (и бывшего мужа героини Спивак), — очень узнаваемая городская семья, члены которой говорят буквально на разных языках. Единственное, что может их объединить и тем самым спасти, — виртуальный крестовый поход против анонимного врага, в котором они все «мамонты». Но если Николай Николаевич хотя бы «мамонт» живой, то Юля, Роман и Полина уже вмерзли каждый в свой островок безопасности, покрытый ледяными иглами. И только теплый аналоговый дед может растопить их своими допотопными шутками и макаронами по-флотски.

Уже по первым четырем сериям кажется очевидным, куда движется история, и возникает сомнение, стоит ли растягивать ее еще на восемь. Но есть догадка, что в процессе размораживания герои вместе со зрителями пройдут продвинутый экспресс-курс по кибербезопасности, что гораздо полезнее очередной бытовой драмы о деградации института семьи, выходящей в Год семьи.

Автор: Анна Петрова