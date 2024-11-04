«Шеф»: как «Медведь», но в женской колонии

На телеканале «Пятница» и в онлайн-кинотеатре Premier выходит новое шоу о талантливом шеф-поваре, который по причине своего сурового характера оказывается на кухне, не столь отдаленной от тюремного барака. Тимур Алиев, посмотрев первые два эпизода сериала, отчитывается об увиденном.

О чем это

С ранних лет Кай (героя в юности играет Иса Новиков) увлекался кулинарией. Вместо того чтобы выпиливать домашнее задание по труду, будущий шеф шел на кухню и пытался испечь пирог. Этому был совсем не рад его отец, считавший, что на кухне мужчине не место. Бунтующий подросток, у которого отняли миксер, в отместку бате замесил тесто дрелью.

Повзрослевший Кай (звезда «Капельника» Денис Прытков) — состоявшийся шеф-повар ресторана с мишленовской звездой. Кухня — полностью его территория, здесь он царь и бог, строгий, но справедливый. Из-за увеличения количества столов работники престижного ресторана зашиваются, а тут еще и проверка Роспотребнадзора. «На моей кухне вы ничего не найдете», — уверенно заявляет Кай, но инспекторы не унимаются, докапываясь до мельчайших деталей.

Принципы — вот на что уверенно опирается Кай. «В моем ресторане никто не будет давать взяток», — отклоняет он идею управляющего и по совместительству сына владельца заведения (Степан Летковский). Покой шефу только снится: пока инспекция занята изучением кухни, в его кармане беспрестанно жужжит телефон (названивает ревнивая девушка), а клиентам в зале не терпится перекинуться парой слов с шеф-поваром, который участвовал в популярном телевизионном кулинарном шоу.

«Знаете, я за вас болела», — признается Каю одна из посетительниц. Ее собеседник (Алексей Розин), перебрав с алкоголем, пробирается на кухню. Напившийся предприниматель хочет переманить героя на работу в свой ресторан в Сочи. Один из больших гостей («У меня звезды на погонах!») жалуется на недожаренную рыбу, но Кай непреклонен: тунец таким и должен быть.

В конце концов принципиальный шеф лишается работы и оказывается в черном списке. Его не хочет пускать на кухню никто, кроме администрации женской исправительной колонии на улице Свободы.

Кто это сделал

Пилот «Шефа» снял режиссер Евгений Пузыревский, известный по хоррору «Бывшая» с Верой Кинчевой. Превращал его набросок в полный сезон Михаил Расходников. «Шеф» — сериальный дебют режиссера, печально известного «Временными трудностями», кринж-драмой взросления с Иваном Охлобыстином в роли неадекватного отца ребенка с ДЦП.

Ольга Рудь, одна из авторов сценария, некогда занималась фуд-тревел-шоу «Пятницы» («Еда, я люблю тебя!»). С кулинарной темой телеканал вообще работает много лет, пусть и в формате реалити («На ножах» с Константином Ивлевым, «Кондитер»), и появление тут «Шефа» кажется вполне закономерным. Премьера первой серии состоялась на фестивале «Пилот» в 2023 году. Полный сезон пришлось ждать больше года.

Как это снято

Как неординарное драмеди, сделанное по беспроигрышному пока рецепту — локализации успешных иностранных форматов (правда, тут она неофициальная и необъявленная). Как «Золотое дно» называли русскими «Наследниками», так и «Шефа» неизбежно будут смотреть, держа в уме «Медведя». Персонаж Дениса Прыткова даже внешне похож на Джереми Аллена Уайта. Но судьбы двух героев разные. Однако, чтобы разобраться в этом, нужно включить как минимум вторую серию — действие для зрителя не самое очевидное, так как пилот, увы, не слишком впечатляет.

Еще одним возможным референсом «Шефа» можно считать британский фильм «Точка кипения». От кулинарного триллера, герой которого мечется между профессиональным и семейным долгом, в сериал «Пятницы» перекочевала атмосфера: драма тут прогревается на медленном огне, давление растет, но страсти закипают далеко не сразу. Как и персонаж Стивена Грэма, герой Прыткова нуждается в пятисекундных передышках — сбавить обороты, перезагрузить мозг, вернуть себе хладнокровие.

Снят «Шеф» непритязательно: всё те же восьмерки и экономные локации (первая серия разыгрывается исключительно в ресторане, вторая — преимущественно на тюремной кухне). В крупные планы, составляющие около 80% материала, постоянно попадают изящно сервированные блюда. Стараниями Кая в женской ИК повышается качество питания. Он пытается найти общий язык с заключенными, но они отказываются называть его «шеф» (возможно, дальше зрителей ждет что-то вроде «Республики ШКИД»).

Конечно, кулинария здесь — это только красочный фон. Как и масса других фильмов и сериалов, посвященных героям-поварам (от «Рататуя» до «Кухни»), «Шеф» в первую очередь — портрет героя, а не стейка. Портрет этот не лишен трагических черт: детство шефа было искалечено грубым воспитанием отца, который мечтал, судя по всему, о совершенно другом будущем для сына. Флешбэки, в которые зрителя погружают в каждом эпизоде, дают некоторые ключи к пониманию его тяжелого характера.

Юмор изящно проскальзывает в плотные диалоги. Правда, не обходится без штампов (истеричность девушки Кая, например, толком никак не объясняется, она просто выполняет бездушную функцию недалекой стервы при гении). Тем не менее едкие замечания героев — относительно друг друга, ремесла, начальства и окружающей среды — сбавляют градус драматического напряжения.

Вопрос с ненормативной лексикой, непременно звучащей на раскаленных кухнях и на зонах, «Пятница» решает изящно. Мат не просто запикивается — в этот момент действие на экране останавливается, а в кадре появляется обрывок скотча, на котором всплывает синоним отцензурированного ругательства.

Вердикт

Создатели «Шефа» отчаянно стараются зацепить зрителя всем, что имеется в их арсенале: удобоваримым сюжетом (как минимум в первых эпизодах), перспективной интригой в семейной линии (отношения Кая с отцом) и кастом, который выкладывается по полной. Да, кулинаров-перфекционистов уже видели и не раз (Рэйфа Файнса — в «Меню», Брэдли Купера — в «Шефе Адаме Джонсе»). Но и Денис Прытков в фартуке хорош: перед нами сплав харизмы, обаяния, железного кулака и характера, закаленного в спорах с батей на кухне. Завоевать аудиторию такому персонажу будет несложно.

Автор: Тимур Алиев