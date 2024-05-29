«Юг»: как Иван Соснин надушнил в сериале про добрых людей

В онлайн-кинотеатре Okko начался сериал Ивана Соснина о 14-летнем подростке, который отправляется в дорогу с ранцем на плече, чтобы найти батю. Наблюдения за этим приторным путешествием — в рецензии Кинопоиска.

Тимур Алиев Критик, автор канала «Комендант кинокрепости»

Зажатый и некоммуникабельный старшеклассник по имени Юг (Ярослав Могильников, известный как Ералаш из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте») — типа сирота, которого воспитывает душная («Не лезь на лестницу — упадешь. Не играй во дворе — что-нибудь сломаешь») бабушка (Надежда Маркина). Мать Юга умерла, когда ему было всего три года, а отца он никогда в жизни не видел. Попытки узнать у бабушки что-то о его местонахождении и судьбе терпят фиаско. Драйвером истории становится 14-летие Юга: в день рождения он не только получает паспорт, но и находит в шкафу у бабушки деньги — около миллиона рублей, которые годами присылал некто Д. Кипень. Фамилия сходится, имя тоже (отчество Юга — Дмитриевич). Герой решает разыскать отца и наконец познакомиться с ним.

Ярослав Могильников

Пошуровав в ВК, Юг составляет список Д. Кипеней (география их проживания — практически вся Россия) и отважно выходит за пределы двора. В путешествии ему придется научиться многому — от общения с незнакомцами до посещения общественных туалетов. А бабушка, обнаружив пропажу внука, обращается в полицию. В отделении ей традиционно отказывают («Ждите трое суток, потом приходите с заявлением»), однако ситуацию исправляет следователь (Тимофей Трибунцев), который рьяно берется за поиски Юга. И не только из служебного долга.



Иван Соснин — уроженец Свердловской области, начавший карьеру с работы в агентстве, где он снимал и рекламу, и музыкальные клипы. В 2022 году на фестивале «Окно в Европу» показали его полнометражный дебют — роуд-муви «Далекие близкие» (одна из последних ролей Евгения Сытого). В 2023-м Соснин попробовал силы и в сериальном формате: пилотный эпизод «Мамонтов» с Юрием Стояновым принес постановщику награду зрителей на фестивале «Пилот».



Вместе с сценаристом и креативным продюсером Алимом Бесчоковым («Универ. Новая общага», «Гусар», «Неличная жизнь», «Ира») они придумали и сняли максимально приторное «доброе кино» — в худшем смысле этого слова. Премьера сериала состоялась на фестивале детских фильмов и анимации «Медвежонок». В сахарной безопасной атмосфере «Юга» никому, никогда и ничего на протяжении путешествия не будет по-настоящему угрожать. Персонажи и наивны, и глупы, они готовы верить в добро и справедливость даже тогда, когда любой здравомыслящий человек уже махнул бы на все рукой.

Юрий Колокольников и Ярослав Могильников

В каждом эпизоде прославляются регионы России, словно мы смотрим не драматическую историю подростка, сбежавшего из дома, а листаем 3D-буклет рекламы РЖД. Закадровым голосом Могильникова зрителям сухо выдаются рандомные факты из «Википедии», герой в кадре почти не говорит, будто немой, а действие, как в нуаре, комментирует невидимый рассказчик, в данном случае сам Юг. Например, Республика Саха — «крупнейший регион нашей страны, здесь добывают 25% алмазов в мире»). Или река Лена «впадает в море Лаптевых, образует в Арктике дельту».

Визуально сериал не особо примечателен: простые восьмерки на диалогах, преимущественно средние планы на штативе и редкие пролеты коптера над Россией-матушкой. Эпизодически появляется анимация, когда нужно, например, показать передвижения героя по стране. Время от времени всплывают кадры из компьютерной игры, в которую когда-то играл Юг вместе с Колей, единственным школьным товарищем. Друга, правда, зрителям так и не показывают — может быть, он воображаемый?

Благостный образ Юга, типичного сказочного Иванушки-дурачка, в свои четырнадцать лопочущего как дошкольник, вызывает тошноту. Образ страны, по которой, как по детскому манежу, он путешествует без малейших проблем, — уже саркастическую усмешку. В этой России живут исключительно хорошие и добрые люди, которым можно запросто показать в баре миллион наличными (такого не было даже при Шукшине), которые всегда подлатают тебя после неудачного прыжка из поезда, обязательно накормят, постирают штаны, подвезут на машине, оплатят билеты на поезд и т. д. и т. п.

Проблема в том, что наблюдать за беспроблемным перемещением милого мальчика из пункта А в точно такой же пункт Б попросту скучно. Работы Соснина всегда отличались теплой уютной комфортностью, но тут это пуховое одеяло добра уже душит все живое.



В итоге перед нами пример теплого семейного контента, в котором нагреватель включен на максимум. Сериал уносит нас за тридевять земель от реальности, заливает глотку теплым чаем, пичкает бабушкиным вареньем до судорог. Там, где «Взрослые» рисуют портрет поколения зумеров, которые не знают, куда и зачем идут, Соснин рисует героя, который твердо знает, куда идти. Но твердость это или обычная подростковая глупость?