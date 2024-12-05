Дива и дева: как костюмы в фильме «Мария» раскрывают две ипостаси великой оперной певицы

В российском прокате продолжает идти «Мария» — новая лента Пабло Ларраина, вольного кинобиографа знаменитых женщин ХХ века («Джеки», «Спенсер»). В этом фильме Анджелина Джоли исполняет роль легендарной оперной певицы Марии Каллас. Роскошные наряды, в которых с нарочитой величавостью фланирует голливудская звезда, гораздо красноречивее говорят об экзистенциальном дуализме Каллас, чем куда более спорная игра актрисы. О том, какую грандиозную работу проделал художник по костюмам «Марии» Массимо Кантини Паррини и почему он заслуживает «Оскар», рассказывает киножурналистка Катерина Крупнова.

Леонард Бернстайн окрестил ее «Библией оперы», Ив Сен-Лоран — «дивой див», а музыкальные критики и зрители дали прозвище «Божественная». Страстная американская гречанка Мария Каллас слыла не только величайшей певицей своего времени, превратившей оперу в настоящий драматический театр, но и непревзойденной иконой стиля. Однако до 30 лет Каллас никак не претендовала на статус главной модницы оперной сцены: при росте 174 сантиметров она весила 96 килограммов.