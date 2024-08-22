Ксеноморф против сюжетных дыр, Бэтмена и Мстителей: краткий гид по комикс-вселенной «Чужого»

«Чужой» в комиксах обосновался давно, графическая новелла по мотивам фантастического хоррора Ридли Скотта стала настоящим хитом и породила целую серию. С тех пор трудяга-ксеноморф уже шесть десятилетий закрывает сюжетные дыры фильмов и ценится фанатами графических романов со всего мира. Рассказываем про удивительную комикс-вселенную «Чужого», которая вступает в плодотворный симбиоз с кинофраншизой, а иногда ударяется в самые немыслимые кроссоверы.
Адаптация «по мотивам» зачастую оказывается проходной и быстро забывается. «Чужие» служат гордым исключением, подтверждающим правило. Франшиза может похвастаться удачными комиксами, и наиболее успешными из них оказываются те, что стараются как можно тщательнее придерживаться формулы, принесшей успех фильмам.
Майк Миньола в комиксе «Спасение» («Salvation») старался повторить густые тени, заставлявшие играть фантазию зрителей первого фильма. Джеймс Стоко в «Мертвой орбите» («Dead Orbit») выдерживал акцент на людях и их реакции на ксеноморфа, так же как и Ридли Скотт в первую очередь рассказывал историю о поведении человека перед лицом страха. Наконец, команды авторов, стоявшие за «Цитаделью зла» («Stronghold»), «Лабиринтом» («Labyrinth»), «Чужаком» («Rogue») и «Апокалипсисом» («Apocalypse»), показывали в персонажах самих кинозрителей, которые не могут оторвать глаз от смертоносного пришельца. При этом история ксеноморфа в комиксах не всегда ограничивается одним лишь повторением того, что мы уже видели в кино.
Нападение лицехвата
Связь комиксов и фильмов про Чужих вообще очень сильна. Заметную роль в создании ленты Скотта сыграл комиксист Жан «Мёбиус» Жиро, чьи работы послужили одним из источников вдохновения как для сценариста Дэна О’Бэннона, так и для художников, занимающихся созданием раскадровок. Наброски так впечатлили 20th Century Fox, что та согласилась удвоить выделенный бюджет. Сам Жиро тоже участвовал в работе над фильмом — дизайн униформ и скафандров команды «Ностромо» придумал именно Мёбиус.
Успешное начало — это полдела, и в этом плане «Чужому» здорово повезло. В 1978 году 20th Century Fox заказала у культового журнала Heavy Metal комикс-адаптацию фильма Ридли Скотта, который еще находился в активном производстве. Леттерер Джон Уоркман пригласил в команду многообещающего художника Уолтера Саймонсона, который тогда работал в индустрии всего шесть лет и еще не успел показать миру, как надо писать крутые комиксы про Тора. Изначально Саймонсон отвечал только за тушь, но в процессе ему передали весь рисунок в комиксе. По совету художника в проект позвали Арчи Гудвина — компетентного сценариста (он, например, сделал Вампиреллу популярной героиней), который когда-то помог Саймонсону устроиться в DC Comics.
Творческий тандем создавал комикс по трем разным сценариям (фильм Ридли Скотта еще был не завершен), и только в декабре 1978-го авторам показали черновую версию «Чужого». Это был наскоро смонтированный видеоряд на два с половиной часа, где каждый кадр со звездолетом заменяла надпись «сцена отсутствует». Графическому роману, однако, это даже сыграло на руку: получившаяся история содержала сцены, которые не вошли в финальную версию фильма, что добавляло ей самостоятельной ценности.
Удивительно, но мастерства команды хватило, чтобы даже в таких условиях создать настоящий шедевр. Громкое слово мы используем не просто так. «Чужой: Иллюстрированная история» вышел через месяц после кинотеатрального релиза и стал первым комиксом, попавшим в список бестселлеров New York Times. Один из критиков даже отметил, что работа получилась лучше первоисточника, так как выгодно отличалась более проработанными персонажами и драматургическими конфликтами. Более того, сама студия 20th Century Fox недовольно признала, что официальный постер фильма оказался хуже обложки комикса. Заголовок, оплетающий «Ностромо» щупальцами, получился жутко стильным.
После такого успеха следующие комиксы о Чужом должны были не уронить высокую планку. В 1989-м, через три года после выхода «Чужих» Джеймса Кэмерона, лицензия на создание новых историй в хоррор-вселенной досталась издательству Dark Horse. Начав с собственного прямого сиквела ко второй части — «Эпидемии» (Outbreak), — авторы принялись быстро и эффективно расширять вселенную, пополняя ее новыми персонажами и концептами. Например, в комикс-франшизе появился «Ксено-зип» — субстанция, получаемая из королевы Чужих. Из этой жижи можно создавать мощнейший боевой стимулятор (как в комиксе «Геноцид») или меняющий восприятие времени наркотик (это показали в истории «Жатва»).
Эффективный симбиоз
Благодаря комиксам все фильмы франшизы обрастают новыми деталями и/или важным контекстом. Например, сюжет «История Ньют» (Newt’s Tale) по большей части пересказывает «Чужих», но это совсем не ленивая адаптация. Знакомые события показываются с другой точки зрения: главной героиней стала девочка, пережившая нападение ксеноморфов. Комикс также содержит увесистую предысторию (ее в фильме не было), в которой показано, как именно погибла колония. Элементы «Истории Ньют», в свою очередь, были использованы в одной из книг по франшизе — «Чужой: Река боли» (Alien: River of Pain), так как других источников про гибели колонии у авторов попросту не оказалось.
В случае с третьим «Чужим» (1992), графические адаптации фильма также позволяют зрителям заглянуть за кулисы печально известного производства этой кинокартины (фильм сменил нескольких режиссеров, а съемки некоторых сцен проводились без какого-либо сценария). Множественное число используется не случайно: у этой ленты сразу две адаптации! Базовая, под нехитрым названием «Чужой 3» (Alien 3), вышла в 1992-м, может похвастаться удаленными из финального монтажа сценами и позволяет увидеть, как мог выглядеть триквел на одном из этапов производства.
Другой комикс, «Чужой 3 Уильяма Гибсона» (William Gibson's Alien 3), вышел значительно позже, в 2018 году. Он нарисован по второй версии сценария фантаста, бывшего первым из десяти (!) сценаристов фильма, которые в разное время были приписаны к проекту. Концепт Гибсона добавлял в сеттинг новую боди-хоррорную разновидность Чужих и разрабатывал идею того, насколько ничтожны наши конфликты в невообразимо огромной вселенной. Автор, правда, также зачем-то вырезал из сюжета Рипли, что довольно странно для одной из немногочисленных франшиз, которая строится вокруг сильных женских образов.
Развивая мысль о новых контекстах, которые комиксы добавляют фильмам, нельзя не вспомнить «Великое удаление», произошедшее до событий четвертого фильма серии — «Чужой: Воскрешение» (1997). Концепт вируса, который прошелся по галактике, удалив с компьютеров значительную часть данных (в первую очередь исторических), ввели комиксисты, чтобы закрыть сюжетные дыры, созданные фильмами. В «Воскрешении», чье действие разворачивается в далеком будущем, все почему-то уверены, что ксеноморфы вымерли, а это игнорирует многочисленные сиквелы, включая комиксы, книги и радиопостановки. А еще сценаристы графической версии обосновали упомянутый в фильме запрет на андроидов — именно те оказались переносчиками вируса.
Четвертый фильм, к слову, сам вышел близким к комиксам по духу: у главной героини появились суперспособности, а на экране появился гибрид пришельца и человека. И даже сценарий оформили в виде характерных панелей и сопроводительного текста. Придумал все это Джосс Уидон, который через семь лет напишет новую серию комиксов о Людях Икс, а потом снимет первые два фильма о Мстителях.
Выход приквелов в 2010-х лишний раз напомнил аудитории о том, насколько хорошо налажена кросс-платформенная связь. «Прометей» продолжил тему греческой мифологии, присутствующую в серии. В видеоигре Alien: Isolation (2014) есть корабль «Анесидора», а в первых двух фильмах фигурирует планетоид Ахерон. Официальный книжный приквел фильма «Чужой: Завет» запомнился в том числе присутствием ниндзя с модифицированным оружием, элементом, введенным в сеттинг в комиксе «Музыка копий» («Music of the Spears»).
Наконец, сильнее всего с графическим форматом связаны кроссоверы «Чужой против Хищника» — хотя бы потому, что встреча двух пришельцев впервые произошла именно на страницах комиксов, в 1989-м. Изначально руководство издательства Dark Horse обсуждало гостевые появления персонажей из DC Comics, однако для пробы пера было решено попробовать более простой вариант и скрестить две свои серии.
Редакторский отдел корректно предположил, что раз и Чужой, и Хищник пришли из научно-фантастического хоррора, то фанатам будет интересно посмотреть, кто кого. Разумеется, мы с вами знаем, что ксеноморф круче: единичная особь несколько фильмов кряду вырезает целые звездолеты и колонии, в то время как яутжа одолел Дэнни Гловер. Тем не менее сюжетная арка из трех частей «Чужие против Хищника» (Aliens vs Predator) имела умопомрачительный успех у аудитории и послужила сигналом к немедленному развитию концепта.
Сначала он привел к вороху кроссоверов с другими персонажами комиксов, а несколько лет спустя — к фильму 2004 года. Дизайн Хищников в нем с их широкими плечами и узкими телами вдохновлен комиксными корнями ленты. К кинотеатральному релизу издательство Dark Horse довольно оперативно выпустило историю «Чужой против Хищника: Азарт охоты» («Alien vs Predator: Thrill of the Hunt»), которая соединила оригинальный комикс и события самого фильма.
В случае с «Чужой против Хищника: Реквием» (2007) комиксы в очередной раз дали аудитории возможность заглянуть в альтернативную реальность, где для кинокроссовера выбрали другой сценарий. «Песчаная ловушка» («Sand Trap») развивает одну из отвергнутых завязок фильма, в которой корабль Хищника терпит крушение в Афганистане времен войны с террором, стравливая американских солдат с пришельцем. Правда, из-за смены временного периода место действия в комиксе перенесено в Ирак.
Мутация
После успеха первого комиксного кроссовера настал черед гостевых визитов из мира DC. «Бэтмен против Хищника» (Batman versus Predator, 1991) настолько понравился аудитории, что получил сразу несколько сиквелов, а в 1995-м с ксеноморфами встретился самый знаменитый криптонец. «Супермен против Чужих» (Superman vs Aliens) стал отличным способом познакомиться с Человеком из стали для фанатов Чужих, которые не интересовались супергероикой. Философия Супермена, принципиально отказывающегося отнимать жизнь, неоднократно подвергается испытаниям при столкновении с ксеноморфами. С помощью ряда сюжетных ухищрений (альтернативная вселенная, где можно запросто убивать знакомых героев, удаленность от желтого солнца, дающего герою силы) даже жизнь неуязвимого криптонца оказывается в опасности. А еще это история была отлично нарисована, контуровщик Кевин Ноулан даже получил за свою работу престижную индустриальную премию «Харви».
Впоследствие Чужие умудрились заглянуть к персонажам шести других издательств. К счастью, такие рандеву, как правило, не являются каноном ни для одной из сторон. Есть и интересные исключения: кроссоверы с Баффи («Buffy the Vampire Slayer: In Space No One Can Hear You Slay!») и судьей Дреддом («Judge Dredd versus Aliens: Incubus») были объявлены каноничными. Пожалуй, сильнее всего влияние ксеноморфов на канон другой вселенной ощущается во франшизе Wildstorm (сейчас принадлежит DC, а раньше числилась в Image Comics).
Автор Уоррен Эллис изначально не был в восторге от кроссовера с Чужими. Однако когда ему пообещали возможность убивать любых героев, то сценарист резко изменил свою позицию. Автор давно хотел почистить состав «Штормового дозора» (одной из супергеройских команд сеттинга) после предыдущей креативной команды, чтобы ввести собственных новых героев. Благодаря этому кроссовер «Дикие КОТы/Чужие» (WildC.A.T.s/Aliens, 1998) мог похвастаться высокими ставками и удачной репрезентацией ксеноморфов, показанных по-настоящему смертоносными. Эллис же вскоре обновил ростер команды, и мир получил комикс «Авторитеты» («Authority»). Он, к слову, запланирован к экранизации в новой киновселенной DC Джеймса Ганна.
Интересных кроссоверов у Чужого и Хищника вышло много, но не будем вас лишать удовольствия самостоятельно узнать об их существовании (да, с ними виделся даже Арчи из «Ривердейла»). Отметим только, что в августе 2024-го стартует четырехсерийный комикс «Мстители против Чужих» («Avengers vs Aliens»). Marvel получила лицензию на издание комиксов о монстрах 20th Century Fox в 2020-м и уже успела столкнуть Росомаху с Хищником. А теперь отправит ксеноморфов в бой с Капитаном Америка, Халком, Черной Пантерой и другими супергероями. Вот это настоящая мультивселенная безумия!
Автор: Алексей Першин
Фото: Herve BRUHAT / Gamma-Rapho via Getty Images, Stanley Bielecki Movie Collection / Getty Images