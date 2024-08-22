Ксеноморф против сюжетных дыр, Бэтмена и Мстителей: краткий гид по комикс-вселенной «Чужого»

Успешное начало — это полдела, и в этом плане «Чужому» здорово повезло. В 1978 году 20th Century Fox заказала у культового журнала Heavy Metal комикс-адаптацию фильма Ридли Скотта, который еще находился в активном производстве. Леттерер Джон Уоркман пригласил в команду многообещающего художника Уолтера Саймонсона, который тогда работал в индустрии всего шесть лет и еще не успел показать миру, как надо писать крутые комиксы про Тора. Изначально Саймонсон отвечал только за тушь, но в процессе ему передали весь рисунок в комиксе. По совету художника в проект позвали Арчи Гудвина — компетентного сценариста (он, например, сделал Вампиреллу популярной героиней), который когда-то помог Саймонсону устроиться в DC Comics.