Ксеноморф против сюжетных дыр, Бэтмена и Мстителей: краткий гид по комикс-вселенной «Чужого»

Впоследствие Чужие умудрились заглянуть к персонажам шести других издательств. К счастью, такие рандеву, как правило, не являются каноном ни для одной из сторон. Есть и интересные исключения: кроссоверы с Баффи («Buffy the Vampire Slayer: In Space No One Can Hear You Slay!») и судьей Дреддом («Judge Dredd versus Aliens: Incubus») были объявлены каноничными. Пожалуй, сильнее всего влияние ксеноморфов на канон другой вселенной ощущается во франшизе Wildstorm (сейчас принадлежит DC, а раньше числилась в Image Comics).