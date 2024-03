Эмма Стоун на самом деле не рыжая и вовсе не Эмма! Что еще скрывает четырехкратная номинантка на «Оскар»

В декабре 2023 года Эмма Стоун стала шестой женщиной за всю историю шоу, выступившей на SNL не менее пяти раз. Пожалуй, ее лучшим и показательным скетчем был эпизод под названием «Актриса», где она сыграла практически себя. Ее героиня обстоятельно готовится к съемкам и проникается персонажем, прекрасно понимая, что ей нужно всего лишь сказать пару фраз в прелюдии порнофильма. Другим важным скетчем стал ролик, где Стоун сыграла мужчину-продюсера из 1969 года, который пытается доказать Касс Эллиот (Хлоя Троаст), что ее новая песня «Make Your Own Kind of Music» будет иметь огромный успех во многом благодаря тому, что ее можно использовать для любого фильма.