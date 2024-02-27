Эмма Стоун на самом деле не рыжая и вовсе не Эмма! Что еще скрывает четырехкратная номинантка на «Оскар»

Эмили Стоун было всего 14 лет, когда однажды во время урока истории она поняла, что хочет не только играть в местном аризонском театре, но и сниматься в кино. Где больше всего возможностей? Правильно, в Лос-Анджелесе. Идея показалась ей дикой и вместе с тем чрезвычайно привлекательной. Дело было за малым — уговорить родителей на одно из самых безумных решений в их жизни. Чтобы не расплакаться во время заранее заготовленной речи (актриса позже не раз признавалась, что с рождения очень чувствительна), девочка вложила сердце и душу в презентацию PowerPoint под названием «Проект „Голливуд“». Под звуки «Hollywood» Мадонны родители познакомились с доводами дочери и… были убеждены. Сразу после наступления 15-летия, в 2004 году, Эмили вместе с мамой переехала на ранчо Ла-Бреа в Голливуде, чтобы ходить на кастинги и ждать заветного «Вы приняты!».