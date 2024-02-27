Эмма Стоун на самом деле не рыжая и вовсе не Эмма! Что еще скрывает четырехкратная номинантка на «Оскар»

Новый фильм Лантимоса «Бедные-несчастные» — самый впечатляющий и последний на сегодня проект Эммы Стоун. В ближайшие выходные он может принести ей второй «Оскар». Разбираемся, какие решения стали знаковыми в карьере актрисы и как Эмме удается совмещать актерскую деятельность с продюсерской, периодически выступать в роли ведущей SNL и воспитывать дочку.
Эмма Стоун родилась в городе Скотсдейл, штат Аризона, в 1988 году в семье домохозяйки и строительного подрядчика. За 35 лет она прошла огромный путь до обладательницы «Оскара», двух «Золотых глобусов», двух премий BAFTA, трех премий Гильдии киноактеров США и «Кубка Вольпи». Но ни одна из высот не досталась ей просто так. Все достижения — результат упорного труда.
В 11 лет Эмма Стоун впервые вышла на сцену театра, а уже в 15 вместе с мамой переехала в Лос-Анджелес, чтобы строить карьеру в кино. В 2007 году сыграла первую крупную роль в комедии Грега Моттолы «SuperПерцы». В 2009-м стала частью сразу трех проектов, один из которых, кровавая комедия «Добро пожаловать в Zомбилэнд» Рубена Фляйшера, проложила дорожку к первым премиям. «Отличница легкого поведения» принесла Эмме Стоун номинацию на «Золотой глобус», а роль наркозависимой дочери главного героя в фильме Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Бёрдмэн» — номинацию на «Оскар».
2017 год разделил жизнь Стоун на до и после. Культовый мюзикл Дэмьена Шазелла принес актрисе сразу четыре победы — премии Британской академии и Гильдии киноактеров США, «Золотой глобус» и долгожданный «Оскар». Общественное признание лишь раззадорило Эмму: она поняла, что готова к экспериментам, и ее настрой сработал. Знакомство с греческим режиссером Йоргосом Лантимосом привело к очередной оскаровской номинации, работа с образом гениальной и немного сумасшедшей Круэллы де Вилль принесла номинацию на «Золотой глобус», а авторские сериалы «Маньяк» и «Проклятие», без сомнений, подтвердили профессионализм актрисы.
Сделала презентацию в PowerPoint, чтобы переехать в Лос-Анджелес
Эмили Стоун было всего 14 лет, когда однажды во время урока истории она поняла, что хочет не только играть в местном аризонском театре, но и сниматься в кино. Где больше всего возможностей? Правильно, в Лос-Анджелесе. Идея показалась ей дикой и вместе с тем чрезвычайно привлекательной. Дело было за малым — уговорить родителей на одно из самых безумных решений в их жизни. Чтобы не расплакаться во время заранее заготовленной речи (актриса позже не раз признавалась, что с рождения очень чувствительна), девочка вложила сердце и душу в презентацию PowerPoint под названием «Проект „Голливуд“». Под звуки «Hollywood» Мадонны родители познакомились с доводами дочери и… были убеждены. Сразу после наступления 15-летия, в 2004 году, Эмили вместе с мамой переехала на ранчо Ла-Бреа в Голливуде, чтобы ходить на кастинги и ждать заветного «Вы приняты!».
Устроилась на работу в кондитерскую для собак, чтобы платить за жилье
На тот момент актриса, которую звали Эмили Стоун, уже состояла в Гильдии киноактеров США, поэтому первым делом Эмили поменяла имя и стала Эммой. Актриса прекрасно понимает, что ей повезло с родителями, которые были готовы перестроить свою жизнь ради мечты дочери. Пока отец продолжал заниматься строительным бизнесом, мать и дочь без устали ходили по кастингам. Первые три месяца Эмма провела на прослушиваниях для сериалов, но снова и снова получала отказ.
Не обошлось и без мыслей о возвращении в Аризону, но бунтарский дух не давал смириться с поражением. Чтобы доказать серьезность намерений, Эмма решила сама оплачивать проживание в Лос-Анджелесе и устроилась в кондитерскую для собак. Карьера великого кондитера не задалась (через какое-то время девушку уволили), но любовь к собакам осталась навсегда. В доме, который Эмма купит много лет спустя, стены одной из комнат будут полностью заполнены картинами с четвероногими любимцами.
Стала рыжеволосой, чтобы быть заметнее
До дебюта в полнометражном кино Эмма шла долгие четыре года. Это время актриса не тратила зря: регулярно ездила на прослушивания, снималась в эпизодических ролях малоизвестных сериалов («Малкольм в центре внимания», «Медиум»), а в оставшееся время наверстывала школьную программу.
Однажды во время кастинга для роли в «SuperПерцах» на актрису обратил внимание продюсер Джадд Апатоу. Он предложил ей перекраситься в рыжий, чтобы привлечь больше внимания. Эмма прислушалась к мнению и купила краску. Смена имиджа принесла больше новых предложений. После «SuperПерцев» она снялась в ряде комедий, включая ромком «Призраки бывших подружек» с Мэттью Макконахи и Дженнифер Гарнер. Позже цвет волос станет визитной карточкой актрисы.
Сыграла драматическую роль, избавившись от стигмы исключительно комедийной актрисы
Принято считать, что прорывной ролью Стоун стала Вичита в фильме «Добро пожаловать в Zомбилэнд» Рубена Фляйшера, но в том же 2009 году актриса снялась в еще одной картине, которую сама считает чуть ли не важнейшей работой в карьере. «Бумажный человек» Кирана и Мишель Малруни — первая драматическая роль Стоун, благодаря которой актриса доказала себе и миру, что она может не только заразительно смеяться и удачно адаптировать шутки сценаристов, но и готова к образам серьезных драматических, а может, и трагических героинь. В фильме Малруни Стоун сыграла провинциальную школьницу Эбби, которая знакомится с писателем в кризисе и помогает ему вернуть вдохновение.
Сейчас мало кто помнит о «Бумажном человеке» (возможно, одна из причин — его специфический постер), но Эмма Стоун часто упоминает картину в интервью и с теплом отзывается о времени, проведенном на съемках. Ее можно понять — компанию актрисе составили Киран Калкин, Райан Рейнольдс, Лиза Кудроу и Джефф Дэниелс.
В 2011 году Стоун продолжила строить карьеру драматической актрисы. В фильме Тейта Тейлора «Прислуга» она сыграла журналистку Скитер из Миссисипи 1960-х, которая берется за опасную работу над книгой о темнокожих домработницах. Чуть позже активисты движения Black Lives Matter раскритиковали работу Стоун, назвав ее героиню «стереотипной белой спасительницей», однако роль Скитер в любом случае стала важной вехой в развитии актрисы.
Отказалась от соцсетей, чтобы не переживать попусту
Еще одним важным решением актрисы стал отказ от всех социальных сетей. В детстве Эмма Стоун страдала от панических атак. Из-за повышенной тревожности она часто задавала матери одни и те же вопросы, боялась переступить порог дома, была одержима страхом пожара. В девятилетнем возрасте родители отправили Эмму к психотерапевту, с помощью которого актриса даже написала небольшую книгу «Я больше, чем моя тревога». Это помогло начать строить границы между ней и внешним миром.
Эмма продолжает отстраивать стену и сейчас: она не ведет социальные сети, не рассказывает журналистам о личной жизни и в целом предпочитает находиться в тени. Именно поэтому долгое время поклонники не знали, что актриса вышла замуж за сценариста и режиссера Дэйва МакКэри (в публичном доступе и сейчас нет фотографий с церемонии), а когда актриса родила дочь, то имя девочки долгое время оставалось секретом.
Впрочем, иногда Эмма все же делится историями из жизни. Многие звучат настолько абсурдно, что кажутся заимствованными у одной из ее комедийных героинь. Например, в подкасте Smartless для People актриса рассказала, что в день свадьбы потянула за ручку холодильника, которая мгновенно оторвалась и ударила девушку прямо в глаз, оставив заметный синяк. «Мне нужен шлем и интенсивная терапия», — добавила она со смехом.
Всегда нужно быть добрее к себе. Как бы это смешно ни звучало, я пытаюсь относиться к себе так же бережно, как я бы хотела, чтобы относились к моей дочери.
Сконцентрировалась на работе, чтобы добиться цели
Несмотря на то, что Эмма Стоун с ранних лет занималась танцами и пением и даже выступала в «Кабаре» на Бродвее, ей потребовалось приложить огромное количество усилий, чтобы добиться необходимых результатов на съемках оскароносного «Ла-Ла Ленда». На протяжении двух лет Стоун регулярно демонстрировала стальную выносливость на репетициях, сидела на специальных диетах, принимала витамины и пила травяные настойки.
Не менее серьезным был подход к следующему фильму. В 2017 году в прокат вышел байопик «Битва полов» режиссеров Джонатана Дэйтона и Валери Фэриса. В основе картины — легендарный матч по большому теннису, прошедший в 1973 году между Билли Джин Кинг и бывшей первой ракеткой мира Бобби Риггсом. Для того чтобы исполнить роль легендарной спортсменки, Эмма Стоун вместе с самой 73-летней Билли Джин провела много месяцев в спортзале и на теннисном корте.
Снялась обнаженной ради принятия собственного тела
В 2018 году в прокат вышла историческая драма Йоргоса Лантимоса «Фаворитка», которую Эмма Стоун называет одной из любимых картин. Действие фильма разворачивается в начале XVIII века, во времена правления королевы Анны (Оливия Коулман). Здесь Стоун впервые сыграла героиню, за улыбкой которой скрывается что-то демоническое. Ее Эбигейл только кажется бедной родственницей, пытающейся найти свое место при дворе. На деле же она прекрасно знает себе цену, а также понимает, что необходимо предпринять ради влиятельного места рядом с королевой.
«Фаворитка» стала первым фильмом Стоун, в котором актриса снялась обнаженной. Она приняла это решение во многом ради себя. Долгие годы Стоун слышала критику в свой адрес: «слишком тощая», «съешь бутерброд», «выглядишь больной». Когда спустя год после переезда в Лос-Анджелес Эмма немного набрала вес из-за смены питания, окружающие тут же поспешили сообщить актрисе об этом, что, вероятно, подразумевалось, как комплимент, но стало лишь очередным оскорблением. Стоун не раз говорила в интервью, что ее беспокоит та легкость, с которой люди могут перечеркнуть чью-то уверенность в себе одной брошенной вслед фразой. Решив больше никогда не быть во власти комментаторов, в «Бедных-несчастных» она не просто снялась обнаженной, но и приняла участие во многих сексуальных сценах.
Отказалась выбирать между авторским и массовым кино
В 2022 году Эмма Стоун была номинирована на «Золотой глобус» за главную роль в фильме Крэйга Гиллеспи «Круэлла». Картина раскрывает предысторию одной из главных антагонисток вселенной Disney, героиня Стоун предстает перед зрителем совсем юной, противоречивой и травмированной, а вовсе не отбитой злодейкой, какой мы привыкли ее видеть в мультфильме «101 далматинец». Из скромной и тихой швеи Эстеллы героиня Стоун превращается в создательницу ярких и уникальных нарядов в духе Вивьен Вествуд. Актриса признается, что наслаждалась съемками и потому, вероятно, быстро согласилась продлить историю и сняться во второй части «Круэллы».
Журналистка FT Эмма Джейкобс пишет, что в не переведенной на русский язык книге Хелен О’Хары «Женщины против Голливуда: падение и взлет женщин в кино» успех Эммы Стоун прежде всего определяется ее удачным выбором сочетать коммерческие предложения с авторским кино: на каждого «Нового Человека-паука» и «Круэллу» есть своя «Фаворитка» и «Бёрдмэн». По мнению Джейкобс, «это баланс, которого пытается достичь каждая потенциальная звезда первой величины». Помимо работы с Лантимосом и Иньярриту, Стоун успела дважды сняться в картинах Вуди Аллена («Магия лунного света», «Иррациональный человек»), а также исполнила главные роли в сериалах («Маньяк», «Проклятие»).
Попробовала себя в роли ведущей SNL, исполнив мечту
Эмма Стоун мечтала занять место ведущей Saturday Night Live с раннего детства, с тех времен, когда впервые ступила на голливудскую землю. Оказавшись спустя много лет на съемочной площадке SNL, Стоун сразу призналась, что никогда в жизни не была так счастлива. Впервые актриса приняла участие в съемках SNL в октябре 2010 года и после не раз возвращалась на площадку. Кстати, именно там она встретила мужа — до 2018 года Дэйв МакКэри работал режиссером шоу.
В декабре 2023 года Эмма Стоун стала шестой женщиной за всю историю шоу, выступившей на SNL не менее пяти раз. Пожалуй, ее лучшим и показательным скетчем был эпизод под названием «Актриса», где она сыграла практически себя. Ее героиня обстоятельно готовится к съемкам и проникается персонажем, прекрасно понимая, что ей нужно всего лишь сказать пару фраз в прелюдии порнофильма. Другим важным скетчем стал ролик, где Стоун сыграла мужчину-продюсера из 1969 года, который пытается доказать Касс Эллиот (Хлоя Троаст), что ее новая песня «Make Your Own Kind of Music» будет иметь огромный успех во многом благодаря тому, что ее можно использовать для любого фильма.
Стала продюсером, чтобы реализовывать собственные идеи
В 2018 году Эмма Стоун не только снялась в сай-фае «Маньяк», но и выступила исполнительным продюсером сериала. Должность позволила ей прямо по ходу съемок вносить изменения в сценарий, чтобы полнее раскрыть своего персонажа — страдающую от депрессии Энни Ландсберг. Кстати, в совершенно уникальном проекте Нэйтана Филдера и Бенни Сэфди «Проклятие» Стоун тоже не только исполнила одну из главных ролей, но и выступила в качестве продюсера.
В 2020 году актриса вместе с мужем создала продюсерскую компанию Fruit Tree и стала работать не только с картинами, в создании которых она принимает участие как актриса, но и с другими приглянувшимися проектами. Первым фильмом Fruit Tree стал режиссерский дебют Джесси Айзенберга «Когда ты закончишь спасать мир», после чего Стоун и МакКэри занялись продюсированием комедии Хулио Торреса «Проблемиста» с Тильдой Суинтон и многообещающего хоррора Джейн Шенбрун «Я видел свет телевизора».
Сейчас 35-летняя Эмма Стоун — одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда. Она успешно сочетает актерскую и продюсерскую работу с благотворительностью, активно высказывается против сексизма, выступая за равную оплату труда для мужчин и женщин, поддерживает теплые отношения с родителями, воспитывает вместе с мужем дочку, часто встречается с друзьями и успевает много читать (любимые авторы — Дж. Д. Сэлинджер и Джоан Дидион). Ее жизнь нельзя назвать безоблачной, но Эмма никогда не забывает о маленькой 14-летней Эмили, которая сделала убедительную PowerPoint-презентацию и не прогадала. Даже если препятствие кажется непреодолимым, актриса уверенно идет вперед — пришло время покорять новые вершины.
Автор: Яна Телова
Фото: Theo Wargo / WireImage / Getty Images, Ilya S. Savenok / Getty Images for The Mark, Francois Berthier / Getty Images For Louis Vuitton