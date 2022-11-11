«Улыбка 2»: удачный хоррор-сиквел, в котором Наоми Скотт не до смеха

В мировой прокат вышло продолжение неожиданного хита 2022 года — хоррора про демона-паразита, доводящего своих жертв до самоубийства с помощью улыбчивых галлюцинаций. И это редкий случай, когда сиквел получился лучше оригинала, считает Станислав Зельвенский.

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

Поп-певица Скай Райли (Наоми Скотт) собирается вернуться на сцену после перерыва: годом раньше она вместе с бойфрендом-актером попала в страшную аварию, он погиб, она осталась со шрамами, зато завязала с алкоголем и наркотиками. Однако спина болит, и однажды вечером Скай решает завернуть к знакомому дилеру (Лукас Гейдж), бывшему однокласснику, за викодином. Тот чрезвычайно напуган, ведет себя странно, а потом вдруг расплывается в широкой улыбке и методично разбивает себе череп блином для штанги.

Недавно в фильме М. Найта Шьямалана «Ловушка» поп-звезду держал в заложниках в ее собственном лимузине серийный убийца. Так вот, оказывается, это далеко не худшее, что может случиться в этом сезоне с поп-звездой. Первая «Улыбка» дебютанта Паркера Финна два года назад стала колоссальным хитом, но тогда казалось, что аномальный успех, скорее, результат изобретательной маркетинговой кампании, чем признание достоинств самого фильма, гладко сделанного, но достаточно заурядного, чтобы не сказать тоскливого. Неизбежный после 200-миллионных сборов сиквел, однако, доказывает, что успех не случайность и за Финном стоит следить. Автор не почивал на лаврах, а прогрессировал: «Улыбка 2» фильм тоже неидеальный, но он по всем статьям превосходит первый.

Главной проблемой остается, как ни странно, сама концепция этого хоррора: демоническая сущность путешествует из тела в тело, за неделю сводя жертву с ума и подталкивая к суициду. Это сложноватая, недостаточно изящная схема. Возможности и желания демона остаются очень неопределенными, уязвимые места — тоже, а без четких правил игры фильм становится просто нагромождением галлюцинаций. Вдобавок уловка с передачей проклятия (надо жестоко убить кого-то на глазах у кого-то еще) слишком откровенно выглядела изобретением сценариста, а не дьявола. Возможно, осознав это, Финн фактически от нее отказался. Уловка фигурирует только в прологе, где гость из первого фильма Кайл Галлнер, подхвативший демона в финале, пытается передать его каким-то бандитам — кажется, русским. Когда на экране появится название фильма, кровь Кайла будет важным элементом дизайна.

Наоми Скотт

После этого на авансцену (в самом прямом смысле) выходит Скай, наедине с которой нам предстоит провести следующие два часа. Если в первой части довольно много времени ушло на объяснения и с главной героини фокус периодически смещался куда-то еще, «Улыбка 2» — почти что монофильм на манер «Отвращения» Поланского. Наоми Скотт находится в кадре непрерывно, очень часто на крупном плане, и для британской актрисы (и, что здесь существенно, певицы), известной главным образом по «Аладдину», это серьезное, с честью пройденное испытание.

Мы помним из первого фильма, что чудовище — своего рода манифестация травмы. Травм у Скай хватает, но Финн действует осторожно, понимая, что сочувствовать поп-звезде непросто, даже если все, начиная с родной мамы-менеджера, бедняжку эксплуатируют, лейбл пристает с просьбами, а фанаты докучают. С единственной подругой она давно в ссоре, закончившейся драматическим обменом СМС (как сейчас принято, мы часто заглядываем в смартфон героини; в телефонной книжке можно заметить контакт Gaga, так что не все так плохо).

Финн и Скотт делают Скай эмоционально объемной, безусловно достойной зрительской эмпатии, но, очевидно, не слишком приятной особой. Поступки певицы (не всегда, правда, по ее воле) находятся в диапазоне от морально небесспорных до запредельно чудовищных, и, чтобы мы продолжали получать от фильма удовольствие, нам нужно героиню немножко ненавидеть, в глубине души наслаждаясь ее страданиями. Если демон здесь что-то символизирует, то, скорее, уж кокаин.

Дрю Бэрримор и Наоми Скотт

Кошмары, преследующие Скай, в основном остроумно придуманы и убедительно поставлены (хотя Финн по-прежнему злоупотребляет джампскейрами) — это уже не просто люди с перерезанными глотками. Самые удачные номера связаны с профессиональной деятельностью героини: один, с множеством статистов, напоминает про сцену из того же «Отвращения», другой, в финале — что-нибудь из арсенала Фредди Крюгера. При этом Финн все же не просто прилежный копиист: выдающийся кошмар под кодовым названием «грязные трусы» — явно его собственное изобретение. Да и улыбки продолжают работать. Лучшая без вопросов — девочка с брекетами.

Наверное, фильм длинноват (все же покороче «Субстанции») — студийная напасть добралась и до этого жанра. Но с интересной, в отличие от первой части, фигурой в центре событий, циничным юмором и целой галереей жутких, фантастических и в то же время жизненных ситуаций «Улыбка 2» вполне вознаграждает терпение. Да и камео Дрю Бэрримор еще ни одному хоррору не повредило.