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В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают «Вечное сияние чистого разума» Мишеля Гондри к юбилею фильма и разбираются в запутанной структуре этой гипнотической картины. О месте «Вечного сияния» в ряду произведений режиссера рассказывает киновед Сергей Оболонков.
Сергей Оболонков
Киновед, кинокритик
Фильм, по-моему, уморительно смешной, но при этом невыносимо грустный. Он кончается, как все наверняка помнят, довольно печально. Гондри и Кауфман дают нам понять, что у пары главных героев будущее не то чтобы радужное. Финальная сцена выстроена так, что мы понимаем: эти расставания и встречи будут повторяться. Более того, в первоначальном сценарии были моменты из будущего, по которым ясно, что герои проходили через процедуру стирания памяти десятки раз. Конец, получается, невыносимо печальный: как бы люди ни были привязаны друг к другу, как бы ни казалось, что они идеальная пара, все равно их ждет расставание.
Даулет Жанайдаров
Редактор Кинопоиска, ведущий подкаста «Крупным планом»
А я поспорю. Конкретно про финал, в котором Джоэл и Клементина стоят в коридоре и говорят друг другу: «Ну и пускай, ну и пускай», а потом мы видим кадр, где они бредут по заснеженному пляжу, и это повторяется несколько раз. По-моему, это довольно реалистичный взгляд на отношения как на работу, деятельность, в которой вы не можете просто взять и отменить друг друга, иначе потом ваши ошибки повторятся. Единственная возможность что-то сделать с ними, если действительно любишь человека, — это знакомиться с ним заново снова и снова.
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Сколько раз вы пересматривали «Вечное сияние чистого разума»?
Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов