Что мы знаем про Grand Theft Auto VI: дата выхода, главные герои, трейлеры

Студия Rockstar наконец анонсировала и показала GTA VI — продолжение одной из самых популярных и коммерчески успешных серий игр в истории. Ожидается, что новая часть будет одним из главных событий во всей индустрии развлечений (включая музыку, кино, сериалы) за годы. Поэтому мы собрали ключевые детали игры, которые раскрыли в ее вышедших трейлерах: героев, место действия, дату выхода и отсылки к реальности.
Почему это важно
Игры серии GTA — блокбастеры, которые по выручке превосходят самые масштабные фильмы. Продажи GTA V, вышедшей в 2013-м, за 10 лет превысили 190 миллионов копий, а ее выручка всего за три дня достигла миллиарда долларов (сейчас выручка игры составляет свыше 8 миллиардов). Для сравнения: кинокомикс «Мстители: Финал» (2019), например, собрал миллиард за пять дней.
GTA VI должна усилить превосходство этой серии игр над остальными франшизами индустрии развлечений. Об огромном ожидании свидетельствует статистика трейлеров Grand Theft Auto VI. Первый трейлер, вышедший в декабре 2023 года, за 12 часов после выхода на YouTube посмотрели свыше 60 миллионов раз, а к весне 2025-го — 254 миллиона (дебютный трейлер GTA V, например, набрал 97 миллионов за 12 лет). Второй трейлер выпустили 6 мая 2025-го, и меньше чем за сутки он тоже набрал на YouTube больше 60 млн просмотров.
Главные герои GTA VI
В центре сюжета на этот раз два персонажа — Джейсон Дюваль и его возлюбленная Лусия Каминос. Именно ими будут управлять игроки. Но Rockstar представила и других героев, которые должны стать важной частью истории в GTA VI.
Джейсон Дюваль — отставной военный, который провел детство и юность среди преступников. Мечтает о легкой жизни и работает на наркокурьера Брайана Хедера, занимаясь для него рэкетом. Судьбоносным событием для Джейсона была встреча с Лусией, он стал не только возлюбленным девушки, но и ее подельником в грабежах и разбое.
Лусия Каминос — девушка, ставшая преступницей в попытке помочь своей семье. Из-за этого села в тюрьму. Освободилась она, вероятно, досрочно — на одном из артов игры на ноге Лусии закреплен электронный браслет. Кроме того, во втором трейлере есть кадры, на которых героиня занимается общественными работами и собирает на улицах мусор; предполагается, что этим ей заменили лишение свободы. Выйдя из тюрьмы, Лусия сразу же придумала план, который должен помочь ей и Джейсону добиться комфортной жизни во что бы то ни стало. С детства владеет навыками рукопашного боя, которым ее научил отец.
Кэл Хэмптон — друг Джейсона, вместе с ним работающий на наркокурьера Брайана Хедера. Верит в конспирологические теории и потому безопаснее всего чувствует себя дома, где прослушивает радиопереговоры береговой охраны и сидит в интернете.
Буби Айк — преступный делец, который выстроил в Вайс-Сити собственную финансовую империю со стриптиз-клубом, недвижимостью, студией звукозаписи. Заключил партнерское соглашение с музыкальным продюсером Дре’куаном и создал с ним лейбл Only Raw Records.
Дре’куан Прист — бывший наркоторговец, мечтающий о карьере в музыкальной киноиндустрии. Стал продюсером, заключил соглашение с Буби Айком и подписал контракт с рэп-дуэтом Real Dimez.
Рокси и Бэйлюкс — рэп-исполнительницы с преступным прошлым, выступающие в дуэте под названием Real Dimez. Круглосуточно ведут свои блоги в соцсетях, но музыкальная карьера подруг застопорилась. Когда-то они записали хитовый сингл, а теперь, спустя пять лет злоключений, рассчитывают повторить былой успех и подписывают контракт с Only Raw Records.
Рауль Батиста — опытный грабитель банков, сообщниками которого, похоже, становятся Лусия и Джейсон. Ради больших денег готов идти на большой риск, и его налеты становятся все более дерзкими и опасными.
Брайан Хедер — старый наркокурьер, использующий для прикрытия преступного бизнеса лодочную станцию, которой он руководит вместе со своей уже третьей женой. Бесплатно сдает один из своих домов Джейсону, а тот в обмен выбивает для Брайана деньги с должников и выполняет иные поручения.
Основные локации
Местом действия GTA VI стал вымышленный штат Леонида, аналог Флориды. Будут упоминаться, судя по всему, и другие регионы вселенной Grand Theft Auto. Например, мать Лусии жила в Либерти-Сити — городе, прообразом которого был Нью-Йорк и который был основной локацией в GTA III и GTA IV.
Но в GTA VI центральной локацией будет Вайс-Сити и его окрестности.
Вайс-Сити — город, прототипом которого послужил Майами и который уже фигурировал в серии Grand Theft Auto. Впервые его представили в GTA: Vice City 2002 года, но если в той игре события происходили в 1980-х, то в новой части сюжет развернется в современности. Вайс-Сити, согласно описанию, даже спустя годы остается столицей развлечений и разделен на несколько районов. Среди них — прибрежный Оушен-Бич и порт Вайс-Сити, Тиша-Вока с блошиным рынком и Маленькая Куба.
Леонида-Кис — протяженный тропический архипелаг, напоминающий Ки-Уэст. Здесь, например, есть автомагистраль, которая напоминает Семимильный мост между Майами и Ки-Уэстом. Rockstar отметила, что жизнь в Леониде-Кис беззаботна только на первый взгляд, и местные водные просторы столь же красивы, сколь и опасны.
Грассриверс — болотистый регион, сделанный в духе Национального парка Эверглейдс. Место обитания аллигаторов, но в мангровых зарослях, согласно описанию, живут и более опасные хищники.
Порт-Геллхорн — город, который отчасти выступает аналогом флоридского Орландо, поскольку Порт-Геллхорн тоже полон парков развлечений. Но игровой регион, в отличие от реального, пришел в упадок, туристов стало меньше, и потому сложилась новая экономика. Порт-Геллхорн, исходя из комментариев Rockstar, стал центром бандитизма и продажи психоактивных веществ.
Амброзия — район, который описывается как оплот американской промышленности и консервативных взглядов. Здесь расположен сахарный завод Allied Crystal и орудует банда байкеров.
Гора Калага — национальный природный парк на севере Леониды. Место для охоты и рыбалки, а также обиталище параноидальных радикалов и сельских мистиков, скрывающихся от властей.
Что еще показали в трейлерах
Детализация, обилие объектов, эффектов и персонажей — очевидная и, тем не менее, важнейшая особенность обоих трейлеров GTA VI. На пляже одновременно находятся десятки людей, на улицах — множество машин и мотоциклов, и все они выглядят по-разному. Объединяет их реалистичность изображения и анимаций. Rockstar в своих видео обычно показывает тот уровень графики, который в итоге будет и в игре. Второй трейлер GTA VI записали на PS5, и если она действительно будет выглядеть так, то шестая Grand Theft Auto будет живее и ближе к реальности, чем все известные игры.
Вместе с людьми в кадре можно увидеть и разнообразную живность — фламинго и других птиц, собак и кота, игуану, крокодилов. Хищники, похоже, смогут нападать на людей (аллигатор в трейлере врывается в магазин), и реалистичное поведение животных тоже должно прибавить игре правдоподобия.
Транспорт в трейлере представлен не только автомобилями и мотоциклами, но и всевозможными водными судами — от гидроциклов и катеров до лодок на воздушной подушке и буксиров, есть даже вертолеты-амфибии. Для фанатов серии в трейлеры добавили, например, Cheetah — один из самых быстрых и узнаваемых гиперкаров в GTA.
Знакомые места в игре тоже будут. В первом трейлере можно заметить улицу Ocean Drive и отель Ocean View, а также упоминание аэропорта Вайс-Сити из GTA: Vice City.
Важной составляющей игры, судя по всему, станут социальные сети. Сразу несколько отрывков первого трейлера сделаны так, будто герои в них снимают других персонажей в TikTok, мгновенно получают комментарии и реакции. Сатира — неотъемлемая часть GTA, поэтому высмеивание пороков социальных медиа в грядущей игре — ожидаемый ход.
Обличать в GTA, как и прежде, будут американский образ жизни. В новостях в первом трейлере упоминается «человек из Леониды» — явная отсылка к мему о «человеке из Флориды», который образовался из многочисленных заголовков новостей о мужчинах из соответствующего штата, совершающих всевозможные дикости. В 2023-м на Netflix вышел сериал с таким же названием.
Грозная старушка с молотками в руках из первого трейлера — насмешка над «Карен». Таким именем в США называют чересчур требовательных, раздраженных и конфликтных белых женщин. Причем у Карен из GTA VI есть вполне реальный прототип: в 2020 году похожую женщину сняли на видео, когда она крушила чужой автомобиль.
Это лишь пара примеров того, как жизнь вдохновила GTA VI. Из реальности в игру перекочевали и девушка, танцующая тверк верхом на машине, и аллигаторы, терроризирующие город, и абсолютно голый мужчина, поливающий газон при свете дня.
Дата выхода и платформы
GTA VI планировали выпустить в 2025 году, но в начале мая Rockstar объявила, что откладывает игру на 2026-й. Студия извинилась за перенос и отметила, что дополнительное время ей нужно, чтобы добиться высокого стандарта качества и превзойти ожидания игроков. И назвала точную дату выхода игры — 26 мая 2026 года.
Платформами, на которых выйдет GTA VI, значатся пока только PS5 и Xbox Series X|S. Именно их разработчики указывали как во время анонса игры в декабре 2023 года, так и после ее второго трейлера в мае 2025-го.
О выпуске GTA VI на ПК ничего не сообщается. Обычная практика для студии Rockstar — выпускать свои игры сперва на консолях, а потом на компьютерах. Например, GTA V появилась на ПК только спустя два года после выхода на консолях, а Red Dead Redemption 2 — через год. Можно предположить, что GTA VI издадут на ПК не раньше 2027 года.
Этот материал будет дополняться по мере выхода новой информации об игре.
Автор: Александр Омолоев