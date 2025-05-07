Что мы знаем про Grand Theft Auto VI: дата выхода, главные герои, трейлеры

Детализация, обилие объектов, эффектов и персонажей — очевидная и, тем не менее, важнейшая особенность обоих трейлеров GTA VI. На пляже одновременно находятся десятки людей, на улицах — множество машин и мотоциклов, и все они выглядят по-разному. Объединяет их реалистичность изображения и анимаций. Rockstar в своих видео обычно показывает тот уровень графики, который в итоге будет и в игре. Второй трейлер GTA VI записали на PS5, и если она действительно будет выглядеть так, то шестая Grand Theft Auto будет живее и ближе к реальности, чем все известные игры.