GTA VI будет стоить 80 долларов. Предзаказы откроют 25 июня

Rockstar Games и издательство Take-Two Interactive поделились подробностями о предзаказах Grand Theft Auto VI — первой за 13 лет номерной видеоигры серии, которая выйдет 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Стандартное издание GTA VI будет стоить 80 долларов — на 10 долларов дороже, чем большинство современных AAA-игр.

Расширенное издание Ultimate Edition будут продавать за 100 долларов. В него войдут набор дополнительных обликов для двух главных героев, а также уникальное оружие, виды транспорта и ряд побочных заданий, включая квестовую цепочку, посвященную угону винтажных автомобилей.

Обложка Grand Theft Auto VI

Сбор предзаказов начнется в онлайн-магазинах PlayStation и Xbox ровно в полночь 25 июня по местному времени в зависимости от региона.

Все, кто приобретет игру до 20 ноября, также получат комплект внутриигровых предметов в стиле Вайс-Сити 1980-х, а также месяц бесплатной подписки на сервис GTA+ с бонусами для GTA Online и доступом к GTA V. Разработчики представили и ряд скриншотов с вещами из этого набора.

Кроме того, в Take-Two заявили, что в физических версиях игры, которые поступят в продажу в ноябре, не будет дисков. К коробке будет прилагаться лишь код загрузки для соответствующей платформы.

Релиз GTA VI переносили дважды и изначально планировали выпустить в конце 2025 года. О выходе экшена на ПК пока что неизвестно, но обычно игры Rockstar выходят на платформе примерно через год после консольных версий.

Источник: Business Wire