Режиссер Олег Трофим снял клип «Добрый злой» группе «Сироткин». Это финальная часть их триптиха о юности

1 июня, в День защиты детей, вышел клип на песню «Добрый злой» группы «Сироткин». Его снял Олег Трофим, клипмейкер и режиссер «Майора Грома». Это завершающая часть триптиха, посвященного трудностям подростков. Две другие части — работы «Бейся, сердце, время биться» и «Выше домов» (в первом клипе, кстати, сыграла Мила Ершова, тогда еще начинающая актриса). Все три клипа отличаются от привычных музыкальных видео, они ближе к авторскому кино. Рассказываем, как работали над роликом «Добрый злой» и как музыкально-визуальный триптих связан с любимыми фильмами Трофима и Сироткина.
«Бейся, сердце, время биться»
Сотрудничество Олега Трофима с группой «Сироткин» началось с того, что режиссер увидел в сети их клип «Imaginary Pilot» и захотел поработать с отечественным инди-бэндом. Написал Сергею, и уже через год появилась работа «Бейся, сердце, время биться», заложившая основу будущего триптиха. Напомним, что до «Льда» и «Майора Грома» Олег Трофим занимался съемками музыкальных клипов, в частности создавал ролики группе «Синекдоха Монток», L’One, Антохе MC и Тимати.
Клип вышел в 2017-м, снимали его в Москве, а все ребята в кадре — непрофессиональные актеры. За исключением рыжеволосой Милы Ершовой, тогда еще незнакомой широкому зрителю. «На тот момент она только-только пробовала себя в рекламных роликах, мы познакомились на каких-то съемках», — вспоминает Олег Трофим. С тех пор Мила стала звездой сериалов «Трудные подростки» и «Плейлист волонтера», а также сыграла в киносказке «По щучьему велению».
«Идея родилась из внутреннего импульса. Потому что и песня, и альбом — о юношеских переживаниях, о том, кто ты, почему ты любишь, а тебя нет. Так появилась история о тех 16-летних, какими были мы, мои друзья», — добавляет Олег. Затем оператор Михаил Хасая («Пророк. История Александра Пушкина», «Анна К») снял ее на 16-миллиметровую кинопленку.
Сергей Сироткин
Музыкант, отрывок из интервью ИМИ
«Бейся, сердце» во многом посвящение маме, которая в молодом возрасте умерла от болезни. Но много в тексте и чисто технических вещей. Например, первым делом я написал, собственно, фразу «бейся, сердце, время биться»: тут я чисто фонетически старался придумать что-то близкое к «break my senses into pieces» — английскому варианту, который я написал изначально. Когда я только придумал эту песню, она сразу стала моей любимой в альбоме.
Песню «Выше домов» Сергей Сироткин написал под впечатлением от просмотра сериала «Очень странные дела». «Я закончил смотреть первый сезон и хотел создать что-то такое же атмосферное, ностальгическое и жизнеутверждающее», — вспоминает музыкант.
Вторую часть триптиха снимали в Грузии, в Тбилиси, вновь на кинопленку, чтобы точнее сохранить палитру этого города (за камерой — тоже Михаил Хасая). Музыкальный фильм вышел в 2019 году, и главную роль — пытающегося найти себя парня Тео — сыграл Гиоргий Бурдули, непрофессиональный актер, которого нашли накануне съемок. В кадре с ним появляется актриса Тинатин Далакишвили, снимавшаяся в «Медее» Александра Зельдовича и «Заложниках» Резо Гигинеишвили.
По словам Олега Трофима, на клип повлияла его подростковая влюбленность в фильм «Мечтатели» Бернардо Бертолуччи. «Уже в процессе съемок я понял, что почти все в нашем клипе — это отсылка к „Мечтателям“», — вспоминает режиссер. Особенно символично, что ночью, когда снимали эпизод, где герои Гио Бурдули, Тинатин Далакишвили и Гиоргия Гогинешвилли лежа на улице ели арбуз, стало известно о смерти Бертолуччи.
Олег Трофим
Режиссер, отрывок из Q& A со зрителями
Появляющаяся в финале лошадь — это дух Тео, его внутреннее состояние. То, как он эту лошадь видит в своих мечтах, когда полный сил скачет на ней. Это символ свободы, энергии. А жеребенок — ответ на вопрос, что же делать герою дальше: расти. Это хрупкое и юное существо, каким является и сам Тео.
«Добрый злой»
Заключительная часть триптиха возвращается в Москву, ее съемки прошли в 2021 году. Идея клипа возникла у Олега Трофима после прочтения «Над пропастью во ржи» Джерома Д. Сэлинджера. «И „Бейся, сердце, время биться“, и „Выше домов“ посвящены разным переживаниям юности. Если первые работы основаны на моих чувствах о юности, то для клипа „Добрый злой“ мне хотелось познакомиться с мыслями кого-то другого. И тогда я открыл для себя книгу Сэлинджера», — рассказывает Олег Трофим. Поэтому на вступительных и заключительных титрах приведены цитаты Сэлинджера, озвученные режиссером.
Олег Трофим
Режиссер
Мне показалось, что все, о чем поется в песне «Добрый злой», созвучно тому, что происходит в книге «Над пропастью во ржи». Поэтому новую работу я посвятил именно Джерому Сэлинджеру и тому чувству о юном стремящемся сердце, которое он смог рассказать нам почти сто лет назад. Эта работа также посвящается Гио Бурдули, который снялся в клипе «Выше домов» и, к большому сожалению, не смог пережить свою юность.
По словам Сергея Сироткина, песня сильно изменилась с первой записи. Поначалу она была более спокойной и возвышенной, а строчка, ставшая ее названием, появилась лишь спустя время. «Постепенно мы стали делать песню быстрее и мрачнее — точно чувствовали, что это ей шло. Припев и слова в нем были написаны вообще в последнюю очередь. И я точно помню, как придумал фразу „помири меня с собой“. Она нам очень нравилась, но никак не приходило в голову, что спеть до нее. Я был в студии с Максом (участник группы Максим Макарычев. — Прим. ред.) и впроброс кинул „добрый и злой“ или даже „добрый, но злой“, и мы оба точно поняли, что это оно», — вспоминает музыкант.
Сергей Сироткин
Музыкант
В целом нам очень хотелось окунуться в 80-е, мы так выстраивали звук, выбирали одежду, искали референсы для обложки. Для песни «Добрый злой» не было прямого вдохновения в кино. Разве что про некоторые тембры и ходы в песне мы говорили, что они должны быть рокерские, но немного странные и смешные, как мультик «Мыши-рокеры с Марса». А еще я помню, что у нас была идея клипа на песню «Август», написанную в то же время, что и «Добрый злой». И вот эта идея была на 80% списана с хоррора «Кэрри».
От первоначальной тусклой и тревожной действительности, где оказались покинутые юные герои, клип переходит в яркую анимационную часть. В ней подростки сталкиваются с гигантской фигурой Холдена Колфилда, от лица которого написана книга. Всего в работе «Добрый злой» снялись более 100 актеров и волонтеров, а главного героя сыграл Янис Трошин, которому на момент съемок было 15 лет.
Янис Трошин
Сыграл главного героя в клипе «Добрый злой»
Для меня этот клип в первую очередь о трудностях самих подростков, а потом уже о неспособности родителей помочь своим детям. Я сам окончил семь классов и начал жить один как беспризорник. Сейчас мне 18 лет, у меня есть сын, и я понимаю, как важно дать ему то, чего я, возможно, не получил в жизни.
«Добрый злой», наверное, самый прикольный мой проект. Я мечтал увидеть клип с 2021-го и наконец дождался. Сниматься было сложно и весело одновременно, я впервые ездил в мусоровозе и сидел в гигантском плюшевом медведе. Мечтаю вернуться в этот клип, чтобы мчаться до места назначения с ребятами и Олегом, который поддерживал меня всю съемку и бегал со мной по лужам.
Автор: Лиза Кузнецова