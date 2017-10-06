Режиссер Олег Трофим снял клип «Добрый злой» группе «Сироткин». Это финальная часть их триптиха о юности

Янис Трошин Сыграл главного героя в клипе «Добрый злой»

Для меня этот клип в первую очередь о трудностях самих подростков, а потом уже о неспособности родителей помочь своим детям. Я сам окончил семь классов и начал жить один как беспризорник. Сейчас мне 18 лет, у меня есть сын, и я понимаю, как важно дать ему то, чего я, возможно, не получил в жизни.

«Добрый злой», наверное, самый прикольный мой проект. Я мечтал увидеть клип с 2021-го и наконец дождался. Сниматься было сложно и весело одновременно, я впервые ездил в мусоровозе и сидел в гигантском плюшевом медведе. Мечтаю вернуться в этот клип, чтобы мчаться до места назначения с ребятами и Олегом, который поддерживал меня всю съемку и бегал со мной по лужам.