«Очень странные дела» не только сериал, но еще и книги, игры и комиксы! Рассказываем, о чем они

1 июля на Netflix вышла вторая половина четвертого сезона «Очень странных дел», которые стали самым просматриваемым англоязычным сериалом стриминга (первая часть набрала более 930 млн часов просмотра по всему миру за первые 28 дней с момента релиза). Для тех, кто уже соскучился по главным героям, рассказываем, как франшиза живет за пределами сериала — в официальных книгах и комиксах.

Книги

«Подозрения» Гвенды Бонд, 2018

В 2018 году стриминговый сервис заключил сделку с издательством Penguin Random House. Первым романом стала книга «Подозрения» Гвенды Бонд — это приквел сериала. Оригинальное название отсылает к знаменитой песне Элвиса Пресли «Suspicious Minds», а действие происходит в год ее выхода, в 1969 году. В центре сюжета — студентка Терри Айвз, будущая мать Одиннадцатой, попавшая в число первых испытуемых в лаборатории Хоукинса, где ученые хотят раскрыть тайные способности человека с помощью ЛСД. В книге рассказывается о том, откуда у Терри возникло психическое расстройство, что побудило девушку принять участие в эксперименте и кем был биологический отец Оди.

«Тьма на окраинах города» Адама Кристофера, 2019

Этот приквел посвящен работе Джима Хоппера в Нью-Йорке в 1977 году. Молодой детектив расследует дело таинственного убийцы, который вырезает на телах своих жертв странные символы. Хоппер внедряется в банду сектантов, верящих в пришествие Сатаны, и выясняет, что ее лидер, Святой Иоанн, тоже был подопытным доктора Бреннера.

«Беглянка Макс» Бриенны Йованофф, 2019

В центре истории — Макс Мэйфилд, героиня Сэди Синк, которая впервые появилась во втором сезоне. Здесь пересказывается то, что мы уже видели в сериале (но от лица Макс), с упором на прошлое героини в Сан-Диего, и говорится о причинах переезда ее семьи в Хоукинс.

«Бунтарка Робин» Эми Роуз Капетты, 2021

Роман посвящен Робин Бакли, которую в сериале играет Майя Хоук. Как и в «Беглянке Макс», тут частично рассказывается о прошлом героини и о событиях третьего сезона, а сам сюжет посвящен попыткам девушки отправиться в летнее путешествие в Европу.

В 2022 году выходит еще две книги. Первая — «Hawkins Horrors» Мэттью Гилберта (вышла в США в начале мая, но на русском пока не издавалась). В ней Дастин, Лукас и Макс решают взять фильм в видеопрокате, но в городе отключают электричество, и им приходится придумать себе новое занятие — рассказывать страшилки о Хоукинсе, которые они когда-то слышали от взрослых. Вторая — «Lucas on the Line» Суйи Дэвиса (релиз намечен на конец июля). История рассказана от лица Лукаса Синклера — персонажа, по мнению многих фанатов «Очень странных дел», несправедливо обделенного вниманием. В книге после событий третьего сезона Лукас знакомится с другим темнокожим учеником в школе, что побуждает его задуматься о том, как к нему относятся друзья, окружение и жители Хоукинса и каково это — быть темнокожим подростком в 1980-х в американской глубинке.

Комиксы

Комикс «Другая сторона»

Для выпуска комиксов Netflix заключил сделку с издательством Dark Horse. С 2018 по 2020 год вышла серия из 12 комиксов «Очень странные дела». Каждые четыре номера — отдельный сюжет со своим центральным персонажем и подзаголовком. Так, например, в первой истории — «Другой стороне» Джоди Хаузер и Стефано Мартино — рассказывается о том, что произошло с Уиллом Байерсом, когда он в первом сезоне сериала оказался в другом измерении, и о том, как он прятался от демогоргона. «Шесть» Джоди Хаузер и Эдгара Салазара посвящен еще одной подопытной доктора Бреннера. Франсин попала в программу уже взрослой, и выяснилось, что она способна видеть будущее. Вместе с двумя другими подростками — Три и Девять-с-половиной — они пытаются сбежать из лаборатории, но способности Шесть не всегда появляются вовремя.

Параллельно с этой серией в 2020-м вышел комикс «Зомби-пацаны» Грега Пака и Валерии Фавоччи. Короткая история о событиях между первым и вторым сезонами: главные герои вступают в кинокружок и решают снять свой фильм ужасов в жанре зомби-апокалипсиса. Работа над ним становится очередной проверкой их дружбы. Также в 2020-м вышел комикс «Задира» тех же Пака и Фавоччи. В нем на первый план вышел Трой — школьный хулиган, который доставал главных героев, пока Одиннадцатая не дала ему отпор. В том же году появился «Научный лагерь» Джоди Хаузер и Эдгара Салазара, который посвящен девушке Дастина, в существование которой друзья долгое время не верили. Дастин отправляется на лето в лагерь, где не только знакомится с Сюзи, но и пытается найти пропавших вожатых. Последним комиксом 2020-го стали «Очень странные дела и Dungeons & Dragons» Джима Зуба, Джоди Хаузер и Диего Галиндо. Это история о любви главных героев к настолке D&D, игра в которую укрепила дружбу Майка, Лукаса, Уилла и Дастина.

Комикс «Erica the Great»

В 2022-м во вселенной сериала вышло еще два комикса. Первый — «Erica the Great» Грега Пака, Дэнни Лор и Валерии Фавоччи. Он посвящен младшей сестре Лукаса Синклера. В то время как и брат, и мама не хотят играть с Эрикой в D&D, она решает собрать свою команду. Вторая история — «Камчатка» Майкла Мореси и Тодора Христова. Сюжет строится вокруг советского ученого, которого власти удерживают в бункере, заставляя изучать пойманного демогоргона, чтобы потом превратить его в оружие. Параллельно дети ученого при поддержке бывшего агента КГБ пытаются вызволить отца из заточения.

А еще есть ряд коротких комиксов-ваншотов, которые выпускались в рамках акции «День бесплатных комиксов» в США (Free Comic Book Day). Всего с 2019 по 2022 год было три таких выпуска. В каждом из них — короткие истории о главных героях, не развивающие общую вселенную. Но это не единственные спецвыпуски по «Очень странным делам», которые выходили вне серий комиксов. Dark Horse также выпустило несколько ваншотов: «Stranger Things Halloween Special One-Shot» (2020), почти переложение книги «Hawkins Horrors» в формат комикса (ребята пугают друг друга жуткими историями в канун Хеллоуина); и «Stranger Things Winter Special One-Shot» (2021), где ребята решают рассказать Оди рождественские истории, так как она их никогда не слышала, но всегда хотела прочувствовать дух Рождества.

А что еще выходило по мотивам шоу?

Игра «Dead By Daylight»

По «Очень странным делам» также есть несколько игр. Их можно поделить на две группы — самостоятельные и кроссоверы. Среди последних самых любопытным выглядит появление персонажей сериала в хорроре «Dead By Daylight». Суть игры в том, что игрок в роли маньяка должен выследить выживших и не дать им пережить ночь. В кроссовере можно сыграть за Нэнси, Стива и Джонатана или за охотника — демогоргона. Еще один кроссовер был в игре «Smite», но здесь он ограничился в основном скинами персонажей из «Очень странных дел» и суперспособностями Одиннадцатой. Подобный кроссовер был и в «Fortnite» перед стартом третьего сезона сериала: в игре появились различные предметы из Хоукинса, а игроки могли открыть скины с персонажами, в том числе и с Одиннадцатой.

Среди самостоятельных игр — «Stranger Things: The VR Experience», где игрокам предлагается пройти по дому Байерсов времен первого сезона, и «Stranger Things: The Game». Это классическая beat-em-up-игра, где можно поиграть за одного из семи персонажей (Хоппера, Уилла, Майка, Дастина, Лукаса, Одиннадцатую или Нэнси), которые ищут пропавших в Изнанке друзей. К выходу третьего сезона вышло продолжение «Stranger Things 3: The Game». Все в том же восьмибитном стиле нужно было сражаться с монстрами в знакомых локациях.

Настольная игра «Dungeons & Dragons» Настольная игра «Monopoly Stranger Things Collector's Edition»

А вот настольных игр выходило много — от стилизованных версий «Монополии» и «Уно» до специального расширения «Dungeons & Dragons» с карточками по сериалу и фигуркой демогоргона.

Автор: Денис Варков