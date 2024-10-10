Завершился второй фестиваль «Маяк». Гран-при — у фильма «Кончится лето». Рассказываем подробности о нем и остальных победителях

10 октября в Геленджике завершился второй фестиваль актуального российского кино «Маяк», учрежденный фондом развития современного кинематографа «Кинопрайм» (поддерживал фильмы «Петровы в гриппе», «Герда», «Экспресс» и другие). Программным директором смотра вновь стал Стас Тыркин, критик и куратор кинотеатра «Художественный». Конкурс короткого метра собрал киновед Андрей Щиголев. Вот как жюри распределило награды.

Гран-при: лучший фильм

Молодой парень Кеша после долгого отсутствия возвращается в родной поселок, где его ждут отец и младший брат Тима. Кеша вышел из тюрьмы и просто хочет жить. Тиме же всего семнадцать, он мечтает поступить в институт. Сперва все идет по плану: младший получает высокие баллы, старший устраивается в золотодобывающую артель. Но стоит делам Кеши опасно разладиться, он, сам того не желая, тащит брата на самое дно. Фильм выйдет в прокат 27 февраля 2025 года.



В ролях: Макар Хлебников, Юра Борисов, Дмитрий Поднозов, Александр Мосин, Денис Кузнецов.

Лучший дебют

Айко, тридцатилетняя москвичка, сталкивается с неожиданным событием: умер ее отец, с которым она не общалась многие годы. Для Айко он был настоящим монстром, оставившим глубокий травматический след в ее жизни. Однако что-то заставляет ее поехать на похороны в Казахстан. Там ее ожидает встреча с новыми родственниками: сводной сестрой, чьи выходки трудно терпеть; братишкой, с которым сложно найти общий язык; с мачехой, оказавшейся ее ровесницей. Самое странное в этой семье — их отношение к отцу, резко отличное от того, которым до сих пор наполнена Айко. Фильм выйдет в прокат в начале 2025 года.



В ролях: Лаура Турсунканова, Амина Оразбай, Самал Еслямова, Шарифбек Закиров.

Лучший сценарий — Павла Стратулат

Лучшая женская роль — Евгения Громова

Своенравная печница Агния живет на Крайнем Севере в аварийном доме, ловит рыбу в проруби и в одиночку растит сына. Сезонная работа не позволяет ей накопить деньги на новое жилье, а глава местной администрации Борис не торопится расселять остро нуждающихся в этом людей. Согласившись на предложение Бориса выложить печь в его доме, Агния использует нового клиента для достижения своей главной цели — поскорее переехать в долгожданную жилплощадь. И справляется она с этой задачей весьма нетривиальным способом.

В ролях: Евгения Громова, Сергей Гилёв, Александра Виноградова, Александра Бабаскина, Нил Бугаев, Михаил Тройник.

Лучшая работа режиссера — Александр Хант

Лучшая мужская роль — Максим Стоянов

2011 год. Игорь Хлебников не стал мясником, как того желал его отец. Он живет в Приморском крае и работает в фастфуде. В день, внешне похожий на любой другой, банкомат выдает ему 2 млн рублей. Что теперь делать с баснословной суммой? Он тратит их направо и налево, празднуя свободу. К кутежу вскоре присоединяется Гена — старый знакомый, с которым Игорь успел пройти «лихие 90-е». Криминальный дух с тех пор подвыветрился, однако с большими деньгами, тем более случайными, все еще приходят большие проблемы. Картина должна выйти в прокат в январе 2025 года.



В ролях: Максим Стоянов, Ольга Богомазова, Ирина Пегова, Фёдор Лавров, Ольга Озоллапиня, Кирилл Полухин, Владимир Мун, Владимир Седаков.

Лучшая работа оператора — Екатерина Смолина

Особое упоминание жюри — Рената Джало

Конец XVIII века. Беглый крестьянин заслуживает славу русского Икара, когда проверяет самодельные крылья отчаянным прыжком с крыши. Взбудораженные жители деревни начинают пристальнее вглядываться в окружающие их аномалии: под немилость старух, бормочущих чудные сказки и науськивающих простой люд, попадают разные юродивые, балаганные артисты и их диковинные трюки, переносчики странных хворей. К последним успевают приписать и Двойняту, которую разлучают с ее больной сестрой-близнецом. Неудивительно, что для юной девушки эксперименты Бескрылого с полетами становятся новой идеей фикс.

В ролях: Александр Александров, Виктория Сняткова, Марина Сняткова.

Короткометражная программа

Лучший короткометражный фильм

Семен ежедневно досыпает в электричке, несущей его в тюрьму. Там он натягивает халат и пытается скорее избавиться от рутинной врачебной работы с заключенными, чтобы вернуться в персональную рутину, бытовую. В его тягучее существование внезапно вмешивается ЧП на работе, ставящее Семена перед выбором — пойти на компромисс с совестью или сохранить человечность.

Особое упоминание — «За последний клочок надежды»

Жизнь Замиры, и без того скупая на маленькие радости, готовится перевернуться с ног на голову. Муж считает, что семье пора покинуть насиженное место. Поставленной перед фактом женщине предстоит расстаться со знакомым бытом, центром которого была корова. Близость между животным и человеком, зажатым в тисках крепких традиций, готовится сузиться до последнего клока. Значит, и цепляться за него Замира будет с неожиданным для самой себя отчаянием.