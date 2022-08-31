Биотехнологии, насекомые и хирургия: гид по жутким изобретениям Дэвида Кроненберга

На Кинопоиске вышел новый боди-хоррор Дэвида Кроненберга «Преступления будущего» — первый фильм канадца за 8 лет и его первая фантастика в XXI веке. На протяжении всей карьеры режиссер исследовал физические и психологические трансформации человека, которые в его мире происходят благодаря технологиям. Мы составили краткий гид по главным изобретениям и инструментам в мире Кроненберга.
Шлем из «Видеодрома» (1982)
В режиссерских комментариях к сюрреалистическому боди-хоррору «Видеодром» Кроненберг рассказывал, что технологии неэффективны, пока не станут частью человеческого тела, как очки, слуховые аппараты и кардиостимуляторы. Через технологии, по его словам, люди в некотором смысле «неосознанно взяли эволюцию под контроль». «Видеодром» — это во многом история об искажениях зрения, а одним из девайсов, который по сюжету за них отвечает, стал Accumicon — «международный шлем для захватывающей оптометрии». Иными словами, шлем виртуальной реальности. Кстати, суеверный актер Джеймс Вудс так боялся, что реквизит ударит его током и убьет, что в итоге отказался в нем сниматься. В кадре в шлеме сидит сам Кроненберг, и зрители видят его руки. Кроме того, главный герой Макс Ренн сам в какой-то момент превращается в девайс: под влиянием вредного видеосигнала в его животе появляется отверстие для видеокассет, а в руке вырастает пистолет.
Телепорт из «Мухи» (1986)
Главным сай-фай-хитом в фильмографии Кроненберга до сих пор остается «Муха» — завораживающая история об эксцентричном ученом Сете Брандле (Джефф Голдблюм), который изобретает телепорт, но после неудачного теста начинает превращаться в умное насекомое. Страшное зрелище, не «Человек-муравей»: зубы и волосы выпадают, уши и ногти отваливаются, в голове — жужжание распада. В финале трансформации Брандла-мухи пойдут еще дальше, когда он соединится с телепортом и ненадолго превратится в агонизирующего киборга. На внешний вид телепортов повлияли цилиндры винтажного мотоцикла Ducati, но в целом они, скорее, напоминают космические корабли из фильмов 1950-х (оригинальная «Муха» вышла в 1958-м) и ребристое тело насекомого.
Хирургические инструменты из «Связанных насмерть» (1988)
Одного взгляда на хирургический ретрактор Мэнтла из медицинского триллера про близнецов-гинекологов (Джереми Айронс и Джереми Айронс) достаточно, чтобы поставить под сомнение верность клятве Гиппократа, которую дал его теряющий рассудок создатель Беверли Мэнтл. Создание жуткого «инструмента для операций на женщинах-мутантах с аномальными гениталиями» заказали дизайнеру ювелирных украшений, а художник-постановщик Кэрол Спайэр вдохновлялась медицинскими каталогами («самые страшные штуковины используются в стоматологии») и частями тела, в частности «костями и связками». Колюще-режущие инструменты, напоминающие органический биотех, появляются во многих фильмах Кроненберга, и «Преступления будущего» не исключение.
Насекомоподобная печатная машинка из «Обеда нагишом» (1991)
Кроненберг развивает тему мутаций с насекомыми в галлюцинаторной экранизации культового романа Уильяма Берроуза «Голый завтрак». В центре сюжета — писатель-дезинсектор Уильям Ли (Питер Уэллер), который под влиянием ядовитых веществ начинает получать задания от говорящих жуков и знакомиться с гигантскими сколопендрами, притворяющимися людьми. За технологию тут отвечает печатная машинка Clark Nova, которая в один момент оказывается мерзким жуком с лапками-клавишами. Она не только печатает, но и говорит через похожее на анус отверстие под крылышками, ревнует хозяина и дает ему разные бредовые задания. Безусловно, один из самых запоминающихся образов в фильмографии Кроненберга.
Игровая приставка из «Экзистенции» (1999)
Последний фильм Кроненберга в XX веке рассказывал о разработчице органических игровых приставок Аллегре Геллер (Дженнифер Джейсон Ли), которая становится мишенью для фанатичных противников виртуальных игр и подключается к собственному произведению eXistenZ. По Кроненбергу, на смену Sony Playstation и Sega придут биотехнологические игровые консоли-поды, которые с помощью пульсирующих «пуповин» подключаются к разъемам-биопортам в спинах игроков. Приставки становятся продолжением тела и могут не только сами подхватить вирус, но и заразить хозяина. Еще одним занятным изобретением становится органический пистолет, который Джуд Лоу собирает из объедков замысловатого китайского блюда — таким металлоискатели не помеха.
Комфортная мебель из «Преступлений будущего» (2022)
В новейшем сай-фае Кроненберга изобретения вновь имеют биологическое происхождение. На этот раз речь идет о специальной мебели, которая помогает жить главному герою — художнику-перформеру Солу Тенсеру (Вигго Мортенсен), удаляющему у себя новообразованные органы на потеху публике. Он ест, сидя на специальном стуле, который помогает ему переваривать пищу, спит на специальной кровати, которая подключена к его телу и постоянно двигается определенным образом, чтобы не чувствовать боль по ночам и получить возможность заснуть. Ну а во время шоу Сол лежит в специальном операционном склепе, который оснащен инструментами для хирургии и управляется с помощью склизких джойстиков, напоминающих игровые технологии «Экзистенции». «Технологии в моих фильмах всегда выглядят органическими, словно состоят из живых клеток и произрастают из тела. В итоге орхидеевая кровать и стул для завтрака стали похожими на плоть и кости. Их дизайн родился после многих месяцев обсуждений. Мы сделали их с помощью практических, а не компьютерных спецэффектов. CGI — это отличное изобретение, но его стоит использовать вместе с физическими эффектами, чтобы у зрителей не было впечатления, что они смотрят мультфильм», — объясняет Кроненберг в интервью Кинопоиску.
Автор: Михаил Моркин