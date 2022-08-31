Биотехнологии, насекомые и хирургия: гид по жутким изобретениям Дэвида Кроненберга

В новейшем сай-фае Кроненберга изобретения вновь имеют биологическое происхождение. На этот раз речь идет о специальной мебели, которая помогает жить главному герою — художнику-перформеру Солу Тенсеру (Вигго Мортенсен), удаляющему у себя новообразованные органы на потеху публике. Он ест, сидя на специальном стуле, который помогает ему переваривать пищу, спит на специальной кровати, которая подключена к его телу и постоянно двигается определенным образом, чтобы не чувствовать боль по ночам и получить возможность заснуть. Ну а во время шоу Сол лежит в специальном операционном склепе, который оснащен инструментами для хирургии и управляется с помощью склизких джойстиков, напоминающих игровые технологии «Экзистенции». «Технологии в моих фильмах всегда выглядят органическими, словно состоят из живых клеток и произрастают из тела. В итоге орхидеевая кровать и стул для завтрака стали похожими на плоть и кости. Их дизайн родился после многих месяцев обсуждений. Мы сделали их с помощью практических, а не компьютерных спецэффектов. CGI — это отличное изобретение, но его стоит использовать вместе с физическими эффектами, чтобы у зрителей не было впечатления, что они смотрят мультфильм», — объясняет Кроненберг в интервью Кинопоиску.

Автор: Михаил Моркин

