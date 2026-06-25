«Распаковка»: русский ремейк французской «Игрушки» — с Владом Кобяковым вместо Пьера Ришара

Народный любимец Влад Кобяков выступает против рафинированной культуры любителей ананасов, рябчиков и японского артхауса в комедии «Распаковка» от режиссера «На деревню дедушке». Об очередном педагогическом кинокуплете о перевоспитании мажоров рассказывает Василий Степанов.

Василий Степанов Кинокритик

Словно матерый подпольщик, натянув желтый капюшон на красный хаер, бежит видеоблогер-миллионник Влад Кобяков на работу. Ему не до смеха: звезде не дают покоя поклонники-малолетки — подкарауливают с игрушечными автоматами на каждом углу, требуют автограф и фотку. А Кобяков добрый, Кобяков на всё соглашается. Соглашается он и на странную идею для продвижения своего большого концерта, который так отчаянно критикует в интернете Артемий Лебедев; планшетное камео дизайнера с синим хаером — одна из шуток этого кинофильма. Против ЛОМа и его антирекламы находят нестандартный прием: команда Кобякова (а точнее, практикант в костюме плюшевого медведя) предлагает разыграть своего шефа среди детворы, купившей билеты. По условиям акции победитель будет развлекаться с блогером целую неделю. Так Кобяков становится жертвой богатого наследника Бори, которому сам Влад, конечно, по барабану, а вот среди сверстников выпендриться все равно хочется. Тем более что Кобяковым, как выясняется, страшно увлечена девочка Даша, которой, в свою очередь, увлечен сам Боря.

Итак, все билеты на концерт проданы единственному покупателю в один клик, и упакованного в фанерный короб Влада доставляют в загородное поместье асфальтового короля в исполнении Максима Лагашкина. Здесь наш герой по контракту должен будет прожить неделю. Зритель, пожалуй, мог бы и запаниковать, почуяв узнаваемое дыхание 1990-х, но семья заказчиков оказывается на удивление культурной ячейкой нуворишей. Папа Сергей Владимирович, отдыхая в халате после занятий по кендо, читает «Мцыри» Лермонтова в оригинале (что бы это ни значило) и поучает окружение с высоты своего феноменального жизненного успеха. Сын Боря проводит время между гаражом со спорткарами, тренером по родео и немым кино, а когда надоедает немое, то он смотрит японскую новую волну без субтитров. Высокая культура быта, конечно, мало помогает от изматывающей фанаберии, и Влад с его инфантильными повадками и бессмертным хитом «А ты такая пушка, малышка-безделушка» здесь явно не ко двору. Диссонанс с окружением, кажется, даже сильнее, чем у безработного Франсуа Перрена в исполнении Пьера Ришара из легендарной «Игрушки», с которой так беззаботно списана «Распаковка». Ведь героев разделяет пропасть не финансовая (Кобяков-то — блогер успешный), а мировоззренческая. Закрывать ее закономерно пытаются перевоспитанием ближнего своего.

Наверное, остроумным ходом для «Распаковки» было бы перевернуть сюжет древнего фильма Франсиса Вебера и озаботиться, например, не манерами избалованного наследника и критикой блинов с красной икрой на завтрак, а жизненными принципами самого инфантильного инфлюенсера. Тогда бы мы имели на руках что-то вроде вывернутого наизнанку фонвизинского «Недоросля», уютную альтернативу «Холопу». Но вселенная режиссера Владислава Богуша (постановщик фильмов «На деревню к дедушке» и «Между нами, девочками») на такие эксперименты не рассчитана. И, сделав пару движений в этом направлении (можно прямо залюбоваться тем, как самозабвенно герои произносят заповеди успешного бизнесмена вроде «Руководитель отвечает за ошибки подчиненных»), фильм встает на давно знакомые, предсказуемые в каждом стыке рельсы. Здесь всякий персонаж — за все хорошее и против всего плохого. А главным и единственным объектом отповеди становятся известное высокомерие преуспевающего класса и тот взгляд на мир, который уставший папа-миллиардер навязывает закомплексованному сыну-заучке вместе с уроками итальянского и тенниса. Спор получается довольно бесхитростный, на минималках. Выглядит это примерно так: мальчик Боря садится за фортепиано, доказывая превосходство академической музыки. А блогер Влад парирует: «Зато на моих концертах людям весело».

К сожалению, не очень весело зрителям в кинозале. Смешного в этой комедии до обидного мало. Но, может, это и не комедия вовсе? А педагогическая поэма, снятая, как утверждает начальный титр, «с любовью в Беларуси». Что-то вроде простодушного сдвоенного внеклассного урока, на котором детей призывают доверять своим чувствам («Не знаешь, как быть — будь как знаешь»), а взрослым рассказывают, что не стоит ребенка превращать в свою игрушку. Задача похвальная. Напоследок авторы декларируют: можно быть человеком и оставаться при этом самим собой. Хотелось бы в это верить.

Марк-Малик Мурашкин

Дидактический заряд картины, впрочем, не стоит переоценивать. Этот фильм явно не хочет никого убедить, взбесить, оскорбить или удивить. Вступать хоть с кем-то в конфликт «Распаковка» не желает, мечтая оставаться плюшевой, вопреки всему. Эти разговоры о важном соприродны нежно-наивной песенной лирике своей главной звезды — Влада Кобякова (что-то вроде песен «Руки Вверх!», если бы их писал золотистый ретривер). Самое вызывающее здесь — упомянутые интеграции Артемия Лебедева и опасно расширяющее словарный запас юного зрителя слово «тлетворный». А милоты так много, что даже Лебедев бессилен и ближе к финалу от души хвалит Влада за всё.

Окончательная победа добра по причине неявки соперника. А значит, в фильме освобождается несколько минут, чтобы спеть песенку про восторг от неземной красоты или сердце, которое наполняется добротой. Программа похвальная и, наверное, достойная эфира с распаковкой в социальной сети, но едва ли достаточная для кино, в центре которого купля-продажа человека.