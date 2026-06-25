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Кровожадные монстры из «Извне» — это на самом деле средневековые феи? Сбежать из проклятого городка можно только ночью? А весь сериал — просто чей-то сон?

Четвертый сезон запутанной истории о людях, застрявших в жутком городе, из которого нет выхода, подходит к концу. Но вряд ли зрители получат ответы на все вопросы. Фанаты на протяжении четырех лет строят всевозможные теории, объясняющие события сериала. В новом видео мы собрали самые важные предположения, которые помогут понять сюжет «Извне».