Молодость Джеймса Бонда. Что известно об игре 007: First Light

На минувшем Summer Game Fest 2025 студия IO Interactive, известная по работе над серией Hitman, раскрыла первые подробности своего будущего проекта — игры о молодом спецагенте Джеймсе Бонде. 007: First Light выйдет в 2026 году и позволит увидеть неизвестные ранее главы в карьере знаменитого шпиона.
Игру IO Interactive разрабатывает в коллаборации с правообладателями из Amazon MGM Studios. История расскажет о том, как юному Джеймсу Бонду предлагают вступить в программу «00», но в ходе первого задания по нейтрализации агента-отступника миссия оказывается под угрозой. Бонд со своим наставником вынуждены рискнуть и попытаться сорвать попытку госпереворота, в процессе раскрывая правительственный заговор.
Студия решила сделать 007: First Light историей происхождения, чтобы подключить более молодую аудиторию и попытаться ответить на вопрос «Что сформировало характер Джеймса Бонда?». Своенравный курсант программы подготовки МИ-6 на глазах игроков начнет свое перевоплощение в уверенного в себе шпиона, к которому привыкли поклонники.
Что говорят разработчики
Студия IO Interactive в анонсе рассказала, что игра будет линейным кинематографичным приключенческим экшеном от третьего лица. Джеймсу Бонду 26 лет, он служил в военно-воздушных силах и еще не стал известен своими фирменными смокингами и мартини. Обещают также, что в сюжете появятся как уже знакомые герои серии (Манипенни, М и Кью), так и новички, например ментор Бонда по фамилии Гринуэй.
В игре будет традиционный для IO Interactive вариативный подход к выполнению миссий — со стелсом, использованием шпионских гаджетов, рукопашными боями и преследованием. Кроме того, обещают погони и управление различной техникой. Креативный директор игры Джонатан Лакайль так говорит о 007: First Light: «У IOI есть своя ДНК, но образ Бонда требует большего».
По словам Лакайля, игровая аудитория моложе, и это основная причина, почему протагониста сделали более юным. При этом авторы опирались на книги Флеминга, чтобы все события не противоречили уже известному о Бонде, а существовали в его рамках. «Нам нужно представить старых персонажей новой аудитории, поэтому М, Кью, Манипенни — мы не можем считать, что игроки их и так знают, — утверждает Лакайль. — Поэтому мы решили изменить их, подумав о том, как эти люди выглядели, когда личность Бонда еще только формировалась. Ведь он не тот персонаж, которого мы знаем по фильмам». Так, например, Кью здесь будет старше, как в книгах, а не как версия Бена Уишоу в фильмах с Дэниэлом Крэйгом.
Из любопытного: у молодого спецагента в игре еще не будет лицензии на убийство, но, по словам Лакайля, перед Бондом возникнут ситуации, когда он вынужден прибегнуть к этому. Тем не менее ему часто придется сталкиваться с выбором, когда миссию можно завершить и без лишних убийств, точно как в серии Hitman.
Разработка игры стала для IO Interactive серьезным вызовом. По словам Лакайля, студии пришлось учиться некоторым вещам, которые они прежде не делали в играх с агентом 47: «Мы во многом опираемся на то, что у IOI получается лучше всего, но нам пришлось придумать много нового, чему пришлось научиться и что нужно было повторить, чтобы в полной мере ощутить Бонда. Например, вождение — раньше мы этого не делали, а теперь должны. В Hitman стрельба обычно была неудачным стечением обстоятельств, а здесь это важная часть игры. Мы не хотим, чтобы игра состояла только из стрельбы. Поэтому хотим дать игроку множество инструментов, чтобы он чувствовал себя в игре таким же умным, как Бонд».
Руководитель IO Interactive Хакан Абрак считает, что для 007: First Light необходимо выбрать правильный тон: «Очень важно правильно подобрать юмор. В Дании мы любим темный юмор и дурачиться, потому что это отвлекает от серьезности наемного убийцы (агента 47 в серии Hitman. — Прим. ред.). Бонд — совсем другое дело. Его юмор прежде всего очень британский. И он там нужен, чтобы поддержать энергию этой личности, ведь она на первом плане». Также руководитель IO Interactive обещает, что игра будет в определенных местах более линейной, чем Hitman, а в другие моменты «мы даем Бонду возможность немного раскрыться и подышать. Так что вы определенно почувствуете проблески IOI, которую вы знаете по играм Hitman, но она более передовая. Здесь меньше аналитического ума, шахматной игры, где вы сидите и тщательно планируете выполнение миссии. Бонд более импульсивен и иногда безрассуден».
При чем тут Патрик Гибсон
В игре Джеймс Бонд сохранит свои привычные черты. Так, у него будет небольшой шрам на правой щеке и серо-голубые глаза. При этом внешность героя все же будет отличаться от предыдущих киноверсий.
Кто подарил внешность новой версии агента 007, пока не раскрывают, но фанаты считают, что уже обо всем догадались. По их мнению, новым Джеймсом Бондом станет ирландец Патрик Гибсон, известный по сериалам «Тень и кость» и «Декстер: Первородный грех». Во многом на эту мысль навел кадр из трейлера, в котором Бонд улыбается, очень сильно напоминая аналогичный кадр из недавнего приквела «Декстера» с Гибсоном.
Сам актер не признается, что ему досталась роль легендарного шпиона, но косвенно это подтверждает. В интервью актер признался, что работает сейчас над некоей видеоигрой: «Я в Лондоне, работаю над захватом движений для игры со всеми этими точками на голове. Я только-только выпрыгнул из костюма». О какой конкретно игре идет речь, Гибсон не рассказал, но известно, что один из офисов IO Interactive находится возле Брайтона, на южном побережье Великобритании.
Получается, Гибсон уже во второй раз играет молодую версию известного поп-культурного героя.
Кстати, Патрик не единственный актер, подтвердившийся по трейлеру. Из первого ролика можно сделать однозначный вывод, что внешность ментору Бонда подарил актер Ленни Джеймс, известный по роли Моргана в «Ходячих мертвецах».
Когда выйдет игра
Игра выйдет на ПК, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 и Xbox Series X|S в 2026 году. Точную дату разработчики назовут позже. Кроме того, до конца лета 2025-го IO Interactive обещает провести полноценную презентацию геймплея.
Руководитель IO Interactive Хакан Абрак, кстати, утверждает, что серия Hitman не на паузе: «Мы не закончили с Hitman. IO стала синонимом Hitman, несмотря на другие наши проекты. Мы гордимся, благодарны и счастливы за серию. Но очевидно, что создание еще одного нового IP, Project Fantasy, и работа над „Бондом“ отнимают у нас много ресурсов и времени. Но, как вы видели, мы анонсировали кооперативную игру Hitman, которая является моей большой мечтой».
А что насчет нового Джеймса Бонда в кино?
Если игровое будущее Джеймса Бонда выглядит многообещающе, то с кино все по-прежнему ясности нет. Не так давно постоянные продюсеры бондианы Барбара Брокколи и Майкл Уилсон передали права Amazon MGM Studios, и теперь новыми продюсерами франшизы станут Дэвид Хейман (работал над «Гарри Поттером») и Эми Паскаль («Человек-паук», «Барби»).
В сети много слухов о будущем киношного Джеймса Бонда. Так, например, почти сразу после анонса перехода прав возникли слухи о том, что агенту 007 могут сменить пол и цвет кожи, что Amazon пришлось официально отвергнуть. А спин-оффы о Манипенни и других второстепенных героях пока так и остались слухами. Среди возможных постановщиков будущей картины называют Кристофера Нолана и Альфонсо Куарона, однако на текущий момент это лишь догадки инсайдеров.
А еще часто можно встретить теорию, что новую картину вернут к истокам (в 1960-е) и ретростилистике, а на главную роль якобы рассматривают молодого актера. Теоретически это могло бы создать хорошую синергию с игрой, но нет каких-либо новостей о связи 007: First Light с новой экранизацией.
Автор: Денис Варков