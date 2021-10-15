Молодость Джеймса Бонда. Что известно об игре 007: First Light

По словам Лакайля, игровая аудитория моложе, и это основная причина, почему протагониста сделали более юным. При этом авторы опирались на книги Флеминга, чтобы все события не противоречили уже известному о Бонде, а существовали в его рамках. «Нам нужно представить старых персонажей новой аудитории, поэтому М, Кью, Манипенни — мы не можем считать, что игроки их и так знают, — утверждает Лакайль. — Поэтому мы решили изменить их, подумав о том, как эти люди выглядели, когда личность Бонда еще только формировалась. Ведь он не тот персонаж, которого мы знаем по фильмам». Так, например, Кью здесь будет старше, как в книгах, а не как версия Бена Уишоу в фильмах с Дэниэлом Крэйгом.