Кровососы всех мастей: 10 главных видеоигр о вампирах

2024 год стал годом вампира: в кинотеатрах скоро покажут ремейк «Носферату», чуть раньше выходит переиздание игровой дилогии Soul Reaver, а 16 ноября ровно 20 лет исполнилось легендарной Vampire: The Masquerade — Bloodlines. Подходящая атмосфера, чтобы вспомнить, какие видеоигры особенно глубоко погружали в вампирскую тематику.

Мифы о кровососущих тварях стары и встречаются в разных уголках света. В Вавилоне и Иудее писали про Лилит — демоницу, пьющую кровь новорожденных. Филиппинские мананангалы летали на перепончатых крыльях и высасывали кровь спящих людей через язык-хоботок. Славяне пугали друг друга байками про упырей.

Каноничные в нынешнем понимании вурдалаки родились на Балканах. В сербских деревнях начала XVIII века уделяли особое внимание смертям крестьян от таинственной болезни, в которой винили некоторых покойников. Местные загоняли колья в этих мертвецов, чтобы прекратить эпидемию. Именно после отчетов приезжего военного доктора и рассказа об этих событиях в австро-венгерских газетах в Западной Европе впервые заговорили о неких вампирах (вероятно, от искаженной версии слова «упырь»).

В 1746 году монах Огюстен Кальме решил развеять нелепые слухи о существовании вурдалаков. В своей «Диссертации о появлении ангелов, демонов и призраков, а также о появлениях вампиров в Венгрии, Богемии, Моравии и Силезии» он собрал разные истории о них, а потом доказывал, что это все неправда. Правда, Кальме рассказывал про кровососов так интересно, что только сильнее разжигал интерес публики к теме.

В итоге вампиры попали в европейскую литературу и в XIX веке приобрели знакомый нам вид. Брэм Стокер написал своего знаменитого «Дракулу» в 1897 году. Образы большинства других киношных упырей так или иначе вдохновлены этой книгой. Влияние «Дракулы» касается и видеоигр: буквально каждая игра в подборке ссылается прежде всего на роман или его адаптации.

Blood Omen: Legacy of Kain

Молодого аристократа Каина убили разбойники. Но он умер неокончательно. Парень так сильно жаждал отомстить, что в аду некромант Мортениус предложил ему воскрешение и возможность исполнить свое желание. Так что Каин вернулся с того света в качестве вампира, боящегося света и воды, с постоянной жаждой пить кровь, но зато со сверхъестественными способностями.

Хотя Soul Reaver, следующий проект этой серии, наделал больше шума, там вампирская тематика уходит на второй план. К примеру, главный герой Soul Reaver — бывший упырь, которого хтоническая лавкрафтианская сила трансформировала в высасывателя чужих душ. А вот Каин — классический стокеровский вампир, упивающийся ненавистью.

В геймплее Каин пьет кровь поверженных врагов, чтобы восстанавливать здоровье. А еще ему необходимо открывать новые вампирские способности, чтобы продолжать исследовать мир: рубить деревья одним ударом, открывая новые дороги или превращаться в туман, чтобы перейти речку или протиснуться сквозь узкую щель в стене. Но все-таки главное в Blood Omen — мрачный антураж с реками крови и злобными высокопарными монологами главного героя.

Castlevania: Symphony Of The Night

Охотник на вампиров Рихтер Бельмонт расправился с Дракулой. Но спустя четыре года молодой человек пропал, а замок Дракулы снова материализовался из тумана. Так что туда отправился уже Алукард, сын графа и смертной женщины. Он дампир — получеловек-полувампир, который унаследовал мистические способности вурдалаков, но не их слабости. А еще Алукард не ненавидит человечество, как его отец, а потому хочет раз и навсегда разрушить этот проклятый замок.

Вампирские силы Алукарда сродни тем, что были и у Каина: он учится превращаться в туман, чтобы проходить сквозь решетки, оборачиваться волком, чтобы быстрее бегать, и так далее. Только в этой игре прыгать придется чаще. К тому же местный миролюбивый протагонист не выпивает каждого встречного досуха. Лишь изредка можно наколдовать магическую сферу вокруг героя, которая немного лечит дампира каждый раз, когда на нее попадает кровь.

Куда интереснее тут все то, что окружает Алукарда. Серия Castlevania — своего сборник всего готического, а Symphony Of The Night — самый известный пример такого стиля. Во время прохождения придется пройтись от интерьера классического зловещего замка до склепа, заполненного тысячами черепов. Среди врагов — чудовище Франкенштейна и мумия, вдохновленные монстрами Universal, а также демоны и греческие мифические существа, которых обожали романтики XIX века. И весь этот набор тут показан в ярких красках и нарочито преувеличенно. Даже до глупости пафосная речь Дракулы смотрится органично и весело.

BloodRayne

1930-е. Дампирша Рейн боится света и воды, недолюбливает людей и просто ненавидит вампиров. По заданию тайного общества «Бримстоун» она путешествует по миру, защищая людей от сверхъестественных угроз. В ходе своих приключений Рейн натыкается на нацистов, пытающихся призвать в наш мир древнего демона, чему девушка намерена помешать.

Вампирская тематика идеально подходит для всякого китча. Вспомним того же Варни, примитивные истории о котором в условиях викторианской цензуры, по сути, заменяли порнографию. Или экранизации «Дракулы» с Кристофером Ли, которые рекламировали как шокирующее кровавое зрелище с намеком на эротику. BloodRayne — главная продолжательница именно этой традиции в видеоиграх.

Разработчики скопировали стиль эксплуатационного кино про нацистов, добавив к нему оккультизм и вампиров. В итоге получился запоминающийся образ клыкастой дампирши в откровенном облегающем кожаном костюме, которая рубит на куски монстров и солдат СС эффектными клинками, попивая кровь, чтобы подлечиться. А незамысловатый и местами кривоватый геймплей тут, скорее, как повод для жестокого зрелища.

Nosferatu: The Wrath of Malachi

Джеймс Паттерсон (Джек Кроу в русской локализации) приехал в старинное румынское поместье на свадьбу своей младшей сестры с сыном некоего графа Малаши. К мероприятию он опоздал всего на сутки. Но вместо праздника Джеймс увидел во дворе выброшенного из окна священника. Внутри резиденции сотни монстров, а всех родственников держат в плену вампиры, которые хотят принести их в жертву. У героя всего несколько часов на то, чтобы спасти родных и победить древнее зло.

Nosferatu интересна прежде всего тем, как она подгоняет игрока и заставляет нервничать. Перед началом каждого прохождения интерьеры поместья генерируются случайным образом — от расположения помещений до врагов, которые по ним бродят. Потому каждый раз не знаешь, что тебя ждет дальше. Не успеешь найти и спасти какого-нибудь родственника к назначенному часу, тот умрет и сделает графа Малаши, с которым в финале предстоит драться, еще сильнее. Таймер действует на нервы и заставляет чаще совершать ошибки. А от гнетущей атмосферы особняка становится еще неуютнее.

Правда, для 2003 года такой геймплей с элементом случайности оказался слишком авангардным, да и создатели явно не довели его до ума. Многие помещения слишком однообразны. Героя, кажется, побоялись сделать слабым, отчего со временем игра превращается в типичный шутер, где можно расслабиться и с легкостью расстреливать каждое чудовище из пулемета. Но ничего похожего на Nosferatu нет до сих пор.

Vampire: The Masquerade — Bloodlines

Главный герой проводит с упырем ночь, во время которой тот его кусает и заражает вампиризмом. Но по законам Камарильи, секретного всемирного сообщества вурдалаков, так просто обращать людей незаконно. Потому того вампира казнят. Но протагониста милуют, отправляя на службу вампирскому князю Лос-Анджелеса, которого все терпеть не могут. Тем временем в город привезли саркофаг с древним вампиром, чье пробуждение знаменует конец света.

Vampire: The Masquerade — одна из самых известных настольных ролевых игр, на вселенную которой («Мир тьмы») часто оглядываются авторы новых произведений про упырей. Даже «Вампиры средней полосы», кажется, во многом вдохновлены игрой. Дело в том, что в сеттинге настолки собрали чуть ли не все разрозненные представления о вурдалаках из поп-культуры, составив из них целостную мифологию. Уродливые кровососы, утонченные соблазнители с аристократическими замашками, кровососы-кудесники — все это просто вампиры разных кланов. Причем среди них царит сложная иерархия, а каждый вампир вечно борется со зверем внутри себя, символизирующим все низшие инстинкты.

В Bloodlines особенности «Мира тьмы» можно увидеть во всей красе. Ночные улочки Санта-Моники и Лос-Анджелеса — прибежище всевозможных человеческих пороков. Разница между кланами сразу же бросается в глаза во время игры — от жутких носферату шарахаются все обычные люди и зовут полицию, а вампиры-малкавианы настолько безумны, что могут вступить в диалог с фонарным столбом. По примеру оригинальной настолки многие проблемы тут можно решить простым разговором, хотя начать резню или действовать скрытно тоже никто не мешает. Череда же заданий превращается в краткую экскурсию по вселенной, где есть вещи, которых порой боятся даже вампиры: например заброшенный особняк с привидениями.

A Vampyre Story

1895 год. Мона де Лафитт — парижская оперная дива, и ей не посчастливилось познакомиться с бароном Шрауди фон Кифером, который на самом деле вурдалак. Он влюбился в девушку, загипнотизировал ее, увез к себе в замок и обратил в вампира. Певице это пришлось не по душе, и, когда барона убили, она решилась вернуться обратно в Париж.

Вампиров в видеоиграх обычно показывают серьезно, а если и устраивают с ними комедию, то лишь в дополнение к основному сюжету. A Vampyre Story — одна из немногих юмористических игр, целиком посвященных упырям. Шутки здесь на каждом шагу — все-таки проект делали бывшие сотрудники студии LucasArts, которая когда-то выпускала одни из самых смешных игр в индустрии.

Героиня настолько наивна, что отказывается верить в свою трансформацию. Даже кровь, которую ей теперь необходимо пить, Мона упорно называет солоноватым мерло. Самый близкий друг певицы, летучая мышь Фродерик, безуспешно пытается рассказать ей правду, но всегда сталкивается с непробиваемым оптимизмом девушки, отчего пытается засыпать ее колкостями. По ходу прохождения придется столкнуться с кучей абсурдных ситуаций — например, уладить конфликт горгульи и ворона, облюбовавшего ожившую статую в качестве уборной.

The Incredible Adventures of Van Helsing

Действие игры происходит в альтернативном XIX веке, где чудовища реальны, Европу не узнать на карте, а люди вовсю пользуются стимпанковыми устройствами. Сын охотника на вампиров Абрахама Ван Хельсинга занимает место отошедшего от дел отца и отправляется на его родину, в Борговию, где появилось какое-то новое зло.

The Incredible Adventures of Van Helsing — еще одна игровая пародия на вампирские истории. Главный герой борется с захватившим Борговию безумным ученым, а глава сопротивления и ваш главный союзник — единственный вампир в игре, граф Владос. Местные жители с ностальгией вспоминают времена правления кровососов. Главный герой — крутой охотник на монстров, но каждый встречный вытирает об него ноги, а его постоянная спутница Катерина, призрак обезглавленной ведьмы, только и делает, что насмехается над ним. По ходу прохождения нужно убить толпы самых невероятных монстров, но все вокруг до последнего убеждены, что Кощей Бессмертный — это сказка.

Среди противников сами вурдалаки появятся только к третьей части этой серии. Однако с ними игра даже что-то теряет, ведь сборники клише про вампиров без собственно вампиров смотрелись более свежо.

Total War: Warhammer

В мире игры близится конец времен. Все чаще на свет выползают демоны. На далеком севере племена варваров объединяются под одним знаменем, чтобы захватить мир и уничтожить его во славу хаоса. Всюду бушует война. Просто представьте, если бы «Властелин колец» был про мир XVI века, схожий с нашей реальностью, но во много раз мрачнее, с непрекращающимся ультранасилием и огромным зарядом черного юмора. Нечто подобное и творится во вселенной Warhammer.

В Total War: Warhammer игрок может сыграть за любую сторону глобального конфликта. В третьей части стратегической серии дают поуправлять хоть ордами орков, хоть войсками Катая (аналога Китая), хоть отрядами людоящеров в Люстрии, вдохновленной Южной Америкой. Но одной из главных фракций остается Сильвания. Когда-то она была частью империи (местной Священной Римской империи), но там поселились вампиры, которые окружили себя нежитью и нечистью. Упыри ведут за собой армию из всяческих скелетов, зомби и чудовищных летучих мышей, однако не прочь и сами выйти на поле боя. Эти вампиры — могучие воины и искусные волшебники, способные в одиночку перебить сотню-другую человек.

А во второй части есть и более экзотические вурдалаки — фракция под названием «Берег вампиров». Эти кровососы уже походят не на родственников графа Дракулы, а на пиратов Карибского моря. Носят они банданы и треуголки, ведут себя как обезумевшие разбойники и постоянно ищут какие-то клады. В их армиях, помимо вздувшихся оживших утопленников, встречаются и гигантские крабы с пушками, и огромные монстры, собранные из трупов и обломков кораблей.

Vampyr

Лондон 1918 года. В городе свирепствует эпидемия испанки. Джонатан Рид — врач, вернувшийся с полей Западного фронта. В какой-то момент медик неожиданно для себя проснулся посреди горы трупов, а затем выпил всю кровь первого встречного. К ужасу героя, этим человеком была его сестра. Несмотря на то, что он теперь вампир, Рид терзается совестью. Потому он хочет не только найти того, кто его обратил, но и получить лекарство от бушующей болезни и спасти город.

Vampyr посвящена моральным дилеммам вампирской жизни. Любого встречного можно высушить досуха, на что достаточно причин. Это почти всегда далеко не самые лучшие люди, чьи смерти, возможно, сделали бы мир чуточку лучше. Каждое убийство приносит кучу очков опыта, которые можно потратить на то, чтобы улучшить умения Рида. Но имеет ли он на это право? Понимает ли все последствия своих действий?

Разработчики не заходят достаточно далеко, чтобы заставлять подолгу раздумывать над каждым решением. Игру можно пройти вообще никого не убивая, отчего сражения станут более долгими. Но Vampyr и так способна подкидывать неоднозначные вопросы.

V Rising

Когда-то королевством Вардоран правили вампиры. Но те погрязли в междоусобице, по ходу которой люди объединились и свергли кровососов. На долгие столетия вурдалаки затаились в своих гробницах. Главный герой — один из пробудившихся упырей, который решил захватить мировое господство.

V Rising воплощает в себе идею «из грязи в князи» самым наглядным образом — через вампиризм. Весь мир враждебен к вашему герою. Чтобы стать сильнее, нужно находить тех, кто носит в себе кровь Дракулы, побеждать их в бою, а затем выпивать их, чтобы получить часть мистического наследия графа.

То, что главный герой — вампир, влияет на все прохождение. Днем нужно передвигаться в тени и избегать врагов, чтобы собирать ресурсы для будущих сражений. Практически в любом месте можно построить свой собственный замок, как полагается уважающему себя благородному упырю. Ваш персонаж постоянно испытывает жажду крови, но нужно тщательно выбирать, кем закусить. От этого будут зависеть временные улучшения характеристик. А уж в мультиплеере можно увидеть, почему когда-то вампиры проиграли — всегда можно ограбить замок другого игрока, но и свою крепость защищать придется.

Автор: Илья Цуканов