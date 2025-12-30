Самый ожидаемый консольный эксклюзив 2026 года: что известно о Marvel's Wolverine

А еще Логан — одинокий волк, который не чувствует себя комфортно, сидя на месте. И первый трейлер передает это ощущение полностью: Логан бросается на врагов в заснеженных горах, заходит в бар, едет на мотоцикле по лесному шоссе и дерется в переулках разных городов. Подтверждено, что игра не будет ограничена одной местностью, игроки смогут побывать в нескольких живописных местах планеты. В их числе Мадрипур — вымышленный остров в Юго-Восточной Азии. В трейлере можно заметить вывеску «Принцесса», заведение в комиксах связано с Мадрипуром. А еще персонаж побывает в заснеженной Канаде и на оживленных улицах Токио.