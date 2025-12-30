Самый ожидаемый консольный эксклюзив 2026 года: что известно о Marvel's Wolverine

После нескольких частей «Человека-паука» Insomniac Games занялась «Росомахой». Marvel’s Wolverine обещают сделать более взрослой и жестокой игрой в сравнении с Marvel's Spider-Man. Собрали в один материал все важное о главном консольном эксклюзиве 2026 года.
Росомаха появился в 1974 году в 180-м выпуске комикса «Incredible Hulk». С тех пор Логан — неотъемлемая часть вселенной Marvel. Он был участником Людей Икс, Мстителем и даже временным членом Фантастической четверки. Логан — одна из центральных фигур в кинофраншизе «Людей Икс» от 20th Century Fox, где его сыграл Хью Джекман. У фанатов благодаря его исполнению сложились завышенные ожидания от любой новой версии канадца, который умеет исцеляться и выпускать острые когти. И потому к будущей игре приковано особое внимание.
Что говорят разработчики
Изначально за создание «Росомахи» отвечали креативный директор Брайан Хортон и глава разработки Кэмерон Кристиан, но летом 2024 года в компании произошли перестановки: Хортон покинул Insomniac, присоединившись к Xbox Game Studios, а новым творческим директором Marvel's Wolverine стал Маркус Смит, работавший над Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Ratchet & Clank: Rift Apart и Marvel's Spider-Man 2. Изменения коснулись и главы разработки. Кэмерон Кристиан не ушел из Insomniac, но занял другую должность, на его же место пришел Майк Дали, ранее отвечавший за дизайн первых двух игр о Пауках.
По уровню жестокости Marvel's Wolverine будет напоминать X-Men Origins: Wolverine 2009 года. Режиссер проекта Джесс Райнер-Рид честно признался, что игра о Росомахе будет такой же жестокой и кровавой, как истории о персонаже в комиксах.
Основной сценарий пишет Уолт Уильямс, автор истории знаменитого шутера Spec Ops: The Line. Также команда консультируется с авторами комиксов о Росомахе, как и во время работы над играми по «Человеку-пауку».
Каким будет сюжет
Центральной темой станет поиск Росомахой правды о себе после потери памяти. Во время путешествия Логан встретит как союзников, так и врагов. Официально подтверждены антагонисты Мистик и Красный Омега, появится в игре и враждебная организация под названием «Разорители» (присутствовала в фильме «Логан» 2017 года).
Мистик и Красный Омега — уже знакомые персонажи для тех, кто следит за комиксами Marvel. Девушку-мутанта с синей кожей и желтыми глазами, обладающую способностью менять внешность и имитировать облик любого человека или существа, вы помните по фильмам, где героиню сыграли Ребекка Ромейн и Дженнифер Лоуренс. А вот Красный Омега — бывший агент КГБ в красной броне, оснащенный карбонадиевыми щупальцами. Он также известен своими «спорами смерти» — феромонами, вызывающими болезни. Кто сыграет обоих персонажей в игре, пока неизвестно.
Что мы узнали из утечки
В декабре 2023 года Insomniac Games подверглась крупной хакерской атаке от группировки Rhysida, в результате чего утекли личные данные разработчиков и рабочие материалы по игре, включая некоторые детали геймплея и сюжета. Информация из этой утечки не официальная, могла устареть или измениться. На нее стоит смотреть осторожно, как на потенциальное направление авторов, а не на финальный продукт.
Согласно документам и роликам, система боя будет глубже, чем в Marvel’s Spider-Man. Можно активировать разные стили. По описанию управление напоминает God of War, где одна кнопка отвечает за быстрые атаки когтями, а другая — за тяжелые, мощные удары и захваты. Урон сделают визуально красивым и реалистичным, рваные раны на теле Логана смогут эффектно затягиваться в реальном времени. Появятся враги, замедляющие исцеление. А некоторые противники смогут оглушать, обездвиживать и окажутся неуязвимыми для обычных атак.
У Росомахи нет паутины, но он силен и проворен. Логан сможет карабкаться по стенам и скалам, используя острые когти, прыгать с большой высоты, не получая урона, быстро перемещаться по трубам, карнизам и крышам зданий. Мутант получит способности вроде звериного инстинкта и чувства охотника. С их помощью можно находить секреты, видеть цели сквозь стены и отслеживать противников по запахам. В более открытых локациях установлены зип-лайны и другие приспособления для быстрого перемещения.
Концепт-арты игры намекают на многих злодеев: помимо Мистик и Омеги, игроки увидят Саблезубого и Леди Смертельный Удар. Последняя предстанет в роли лидера клана ниндзя. Другие ожидаемые второстепенные персонажи-мутанты — Каллисто и Санфайр. Их версии будут отличаться от представленных в кино.
Росомаха сможет создавать метательные ножи, дымовые шашки и аптечки, собирая ресурсы на уровне. В игре используется система восстановления здоровья, как в Bloodborne, где потерянное здоровье можно восстановить, атакуя врагов. У Росомахи будет небольшой запас самовосстанавливающегося здоровья, но враги наносят значительный урон, чтобы уравновесить силы. В утечке можно было увидеть противников с красными стрелами, которые они бросали в Логана. Возможно, эти стрелы блокируют способности к регенерации. Поэтому важно создавать аптечки.
Эпизоды с Мэри Джейн Уотсон и Майлзом Моралесом в играх про Человека-паука от Insomniac были сделаны, чтобы дать игрокам передышку, но приняли их неоднозначно. В случае Росомахи Insomniac даст передохнуть, предложив эпизоды с Джин Грей. Девушка будет иметь важную роль в сюжете: за нее нужно будет сыграть сразу в нескольких главах. Геймплей за Джин будет более спокойным, а большинство приемов рассчитаны на атаки с дальней дистанции.
Самой интересной частью утечки стал текстовый документ, посвященный сюжету. Осторожно: спойлеры! Там говорилось, что Логан сбегает из лаборатории борца с мутантами Уильяма Страйкера и встречается с Джин Грей, которая скрывается от Команды Икс — мутантов-наемников, среди которых когда-то был Логан. На протяжении игры между Джин и Логаном развиваются романтические отношения, которым угрожает темное прошлое Логана.
Большую часть игры Росомаха страдает от амнезии, но мутант-генетик Мистер Синистер знает о нем всё и в конце раскрывает Джин, что именно Логан убил ее родителей. Росомахе предстоит сделать выбор — стереть память Джин или покончить с Мистером Синистером. Insomniac может изменить сюжет, но это маловероятно, учитывая, сколько ресурсов уже задействовано.
Каким будет геймплей
Insomniac откажется от формулы полностью открытого мира, которая была в играх про Человека-паука. Росомаха не из тех, кто бесконечно носится по крышам домов, он любит жестокие сражения в тесных переулках с разлетающимися в разные стороны конечностями. Поэтому стоит ожидать сюжетно ориентированного экшена от третьего лица с отдельными главами и локациями-хабами.
А еще Логан — одинокий волк, который не чувствует себя комфортно, сидя на месте. И первый трейлер передает это ощущение полностью: Логан бросается на врагов в заснеженных горах, заходит в бар, едет на мотоцикле по лесному шоссе и дерется в переулках разных городов. Подтверждено, что игра не будет ограничена одной местностью, игроки смогут побывать в нескольких живописных местах планеты. В их числе Мадрипур — вымышленный остров в Юго-Восточной Азии. В трейлере можно заметить вывеску «Принцесса», заведение в комиксах связано с Мадрипуром. А еще персонаж побывает в заснеженной Канаде и на оживленных улицах Токио.
«Росомаха» в лоре Marvel
Marvel's Wolverine происходит в одной игровой вселенной с Marvel's Spider-Man. И эта вселенная носит официальное название Земля-1048. Она существует отдельно от комиксов и киновселенной.
По словам креативного директора Spider-Man 2 от Insomniac Брайана Интихара, основная команда сосредоточилась на истории Пауков, а команде Marvel's Wolverine дали полную независимость и возможность развиваться самостоятельно. Впрочем, инсайдеры считают, что Росомаха все же встретится с Пауком в будущих играх.
По слухам, Insomniac планирует построить вокруг «Людей Икс» целую вселенную, так что появление канадца в других проектах студии (включая Spider-Man) — лишь вопрос времени.
Кто сыграет Логана
Кинематографический образ Логана неразрывно связан с Хью Джекманом, но у игры свои цели и творческое видение. Так как Marvel's Wolverine — отдельная от комиксов и фильмов история, авторам был необходим свежий образ, с которым можно было олицетворять игровую серию в будущем. На главную роль выбрали Лиама Макинтайра — 43-летнего австралийского актера, который прежде всего ассоциируется с ролью Спартака в сериалах «Спартак: Месть» и «Спартак: Война проклятых». Забавное совпадение, но киношный Логан тоже родом из Австралии.
А еще Макинтайр известен ролью Джей Ди Феникса в Gears of War 4 и Gears 5, а также Тарона Маликоса в Star Wars Jedi: Fallen Order.
Западные игроки с журналистами выбором актера остались довольны. Insomniac требовался сравнительно молодой, но медийный человек, который бы обладал великолепными физическими данными и имел богатый опыт воинственных персонажей в кино. Лиам подходил под эти критерии идеально, на что намекнул творческий директор игры Маркус Смит: «Мы все сошлись во мнении, что он тот самый. Нам не нужен никто другой».
Когда выйдет игра и на каких платформах
Marvel's Wolverine — эксклюзив для PlayStation 5, она не выйдет на PlayStation 4. Spider-Man: Miles Morales стала последней игрой студии, которая вышла одновременно и на PS4, и на PS5. Insomniac полностью сосредоточилась на новом поколении консолей и стремится выжать из него максимум.
Релизное окно — осень 2026 года. Это было подтверждено и в трейлере, и на сайте PlayStation еще в сентябре 2025-го. Insomniac настолько уверена в игре, что не стала менять планы после переноса GTA VI с осени 2025-го на осень 2026 года. В конце 2025-го студия ясно дала понять, что переносить экшен не планирует. Но игрокам от этого не легче: велика вероятность, что игры могут выйти примерно в одно время.
Автор: Артём Ращупкин (@araschupkin)