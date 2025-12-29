Какие экранизации мы ждем в 2026 году

2026 год обещает быть крайне богатым на адаптации любимых книг и комиксов. Мы собрали в одном месте информацию о самых значимых кино- и сериальных экранизациях — от уютных «Овец-детективов» и «Фурии» от Bubble до третьей части «Дюны» и приближающегося «Рыцаря Семи Королевств».

Экранизации бестселлеров

Где и когда: на Netflix с 9 января

Экранизация популярного ромкома Эмили Генри выходит на Netflix уже в новогодние праздники. Эмоциональная и непредсказуемая Поппи (Эмили Бейдер) обожает путешествовать, а сдержанный педант Алекс (Том Блит) предпочел бы остаться дома с книжкой. Они подружились еще в колледже и с тех пор каждое лето ездили в отпуск, пока два года назад не рассорились. Но теперь Поппи уговорила Алекса отправиться в один последний отпуск, который может навсегда изменить их жизнь.

Где и когда: на Netflix с 15 января

Экранизация романа Агаты Кристи из цикла о расследованиях суперинтенданта Баттла с Мартином Фриманом и Хеленой Бонем Картер в главных ролях (но от шоураннера эпохи Тринадцатого Доктора Криса Чибнелла, чью эпоху создатели сериала считают одной из худших в истории «Доктора Кто»). По сюжету в загородном поместье происходит убийство, а рядом с телом находят семь выставленных в ряд будильников.

Где и когда: на HBO Max с 18 января

Экранизация цикла повестей Джорджа Мартина, действие которых разворачивается в Вестеросе аккурат между событиями «Дома Дракона» и «Игры престолов». Гражданская война «зеленых» и «черных» давно отгремела, последние драконы уже вымерли, но Таргариены продолжают удерживать Железный трон, хотя он начинает под ними пошатываться. В это время по дорогам Семи Королевств путешествуют странствующий рыцарь Дунк (Питер Клэффи) и его верный оруженосец Эгг (Декстер Сол Анселл). Впереди друзей ждут захватывающие путешествия и великие свершения, но пока Дунку нужно выиграть первый в его жизни турнир.

Новым сериалом по книгам Джорджа Мартина занимается Айра Паркер, написавший сценарий к одной из самых удачных серий «Дома Дракона», а сам Джордж числится исполнительным продюсером. Повести о Дунке и Эгге писатель считает лучшими своими произведениями, поэтому его похвала в адрес сериала внушает надежду. Первый сезон будет состоять всего из шести получасовых эпизодов. Авторы обещают более камерную и легкую по тону историю, построенную вокруг рыцарского турнира.

Где и когда: в мировом прокате с 13 февраля

Экранизация классического романа Эмили Бронте — истории об обреченных отношениях, трагической любви и мести. Автором сценария и режиссером выступает Эмиральд Феннел («Девушка, подающая надежды»), а главные роли исполнят Марго Робби, Джейкоб Элорди и Шазад Латиф. Юная и эгоистичная Кэтрин (Робби) с детства была влюблена в Хитклиффа (Элорди), воспитанника ее отца, которого старик буквально подобрал на дороге. Решив, однако, что ее возлюбленный недостаточно образован и богат, Кэтрин выходит замуж за куда более подходящего ей по статусу Эдгара Линтона (Латиф). Еще до выхода новая экранизация вызвала неоднозначную реакцию аудитории из-за обилия откровенных сцен: после релиза тизера в сети фильм окрестили «пошлым порно», «издевательством над классикой» и «Пятьюдесятью оттенками Бронте».

Где и когда: в мировом прокате с 13 февраля

Синопсис довольно прост: детектив полиции Лу Лубесник (Руффало) пытается поймать Дэвиса (Хемсворт) — профессионального вора экстра-класса, совершившего целую серию дерзких краж драгоценностей по всему Тихоокеанскому побережью.

«Напоминание о нем»

Где и когда: в мировом кинопрокате с 13 марта

Вышедшая в 2016 году книга «Все закончится на нас» превратила автора любовных романов Колин Гувер в настоящую знаменитость, ее произведения месяцами не покидают списки бестселлеров New York Times, а их совокупный тираж превышает 20 млн экземпляров. Десять лет спустя о Гувер узнал Голливуд, и ее почтовый ящик завалили предложения от киностудий. Только в 2026 году выйдет сразу две экранизации ее книг. Первая из них называется «Напоминание о нем».

Глупая ошибка приводит Кенну (Майка Монро) за решетку. Отсидев 7 лет, девушка возвращается в родной город в надежде восстановить прежнюю жизнь и наладить отношения с маленькой дочерью. Однако горожане не торопятся встречать героиню с распростертыми объятиями. Единственный, кто проявляет к Кенне сочувствие, — владелец местного бара Леджер (Тайрик Уитерс).

Где и когда: в мировом прокате с 20 марта

«Проект „Аве Мария“» построен примерно по тем же принципам, что и главный бестселлер автора — «Марсианин». Вновь мы имеем дело с одиноким астронавтом (на этот раз по совместительству учителем биологии), который вновь оказывается отрезан от всего остального человечества (на этот раз на борту космического корабля, который с каждой секундой все больше удаляется от Земли). Только теперь ставки гораздо выше: если главный герой «Марсианина» пытался спасти лишь свою шкуру, то от Райленда Грейса (Гослинг) зависит судьба всего человечества. И то при условии, что он сначала вспомнит, кто он и зачем летит в соседнюю звездную систему.

Где и когда: в мировом прокате с 27 марта

Своим следующим проектом после второго «Гладиатора» культовый режиссер Ридли Скотт выбрал экранизацию опубликованного в 2012 году постапокалиптического романа Питера Хеллера.

После того как жуткая пандемия стирает с лица земли большую часть человечества, потерявший жену пилот Хиг (Джейкоб Элорди) живет на заброшенном аэродроме в компании пса Джаспера и угрюмого экс-морпеха (Джош Бролин). Но однажды радио старенькой «Сессны» парня ловит странный сигнал, и Хиг решает во что бы то ни стало отыскать его источник.

Где и когда: на Apple TV с 15 апреля

Экранизация свежей (вышла в 2024 году) книги Руфи Торп обзавелась внушительным актерским составом: Николь Кидман, Мишель Пфайффер, Ник Офферман, Грег Кинниэр и Эль Фаннинг в главной ролм. Забеременев от своего университетского преподавателя, молодая студентка Марго, дочка профессионального рестлера (Офферман) и бывшей официантки Hooters (Пфайффер), решает заработать денег на OnlyFans.

Фантастика

Где и когда: в мировом прокате с 8 мая

Старый и добрый фермер (Джекман) искренне верит, что его любимые овцы понимают каждое его слово, и каждый вечер читает всей отаре детективы. Он и не подозревает, что овцы действительно его понимают и ночи напролет спорят, кто же убийца. Когда однажды утром фермера находят мертвым, овцы сразу же догадываются, что произошло убийство, и решают сами найти виновного.

Где и когда: в мировом прокате с 17 июля

Это история о стародавних временах мифов и легенд, когда древние боги были мстительными, жестокими и обрушивали на людей все новые страдания. Мало было олимпийцам, что конфликт парочки богинь из-за золотого яблока вылился в кровопролитную десятилетнюю войну. Обидевшиеся на победителей боги разметали на обратном пути греческий флот, и многие герои возвращались домой не один год. Одиссей вот добирался до родной Итаки 10 лет, объехав по дороге все Средиземноморье и повстречав циклопа, сирен и влюбчивую ведьму.

«Одиссея» — это экранизация знаменитой поэмы Гомера и одновременно новый масштабный блокбастер Кристофера Нолана с потрясающим актерским составом во главе с Мэттом Дэймоном.

«Тайный дневник Верити»

Где и когда: в мировом кинопрокате с 2 октября

Съёмки фильма

Еще одна экранизация романа Колин Гувер. Оказавшаяся в глубоком финансовом кризисе молодая писательница Лоуэн (Дакота Джонсон) соглашается стать гострайтером популярного автора бестселлеров Верити Кроуфорд (Энн Хэтэуэй), которая впала в кому после автомобильной аварии. Начав разбирать документы Верити, Лоуэн натыкается на наброски автобиографии, в которой содержатся описания двух судьбоносных дней, после которых жизнь Верити и ее мужа Джереми (Джош Хартнетт) изменилась навсегда.

Где и когда: в мировом прокате с 9 октября

Маленькая Бела живет с семьей — мамой, папой и бабушкой. Но по мере того, как родительский брак трещит по швам, душой Белы все сильнее овладевает сверхъестественная сущность, которую девочка называет «Другая мамочка».

Где и когда: в мировом прокате с 23 октября

Пожалуй, главный кандидат на звание «самый странный коллаб года». 26 лет назад молодой писатель Николас Спаркс предложил молодому режиссеру М. Найту Шьямалану поставить экранизацию его дебютного романа «Дневник памяти». Шьямалан отказался, сделав выбор в пользу «Шестого чувства». Четверть века спустя мастер сентиментальной прозы и известный кинематографист встретились снова и все-таки договорились поработать вместе. На основании сообща придуманной истории Шьямалан решил снять фильм, а Спаркс — адаптировать тот же сюжет в виде романа.

Нью-йоркский архитектор Тэйт Донован (Джейк Джилленхол) никак не может справиться с депрессией, вызванной смертью любимой сестры Сильвии, а также с ее последним откровением: оказывается, и Сильвия, и Тэйт, и остальные члены их семьи способны видеть призраков. Но встреча с очаровательной Рен (Фиби Дайневор) способна преобразить все представления Донована о реальности.

Где и когда: в прокате с 20 ноября

Экранизация нового романа Сьюзен Коллинз из цикла «Голодные игры». Действие новинки разворачивается за четверть века до Китнисс Эвердин. «Рассвет Жатвы» поведает о Играх, на которые отправился будущий наставник Китнисс Хеймитч Эбернети, и объяснит, по какой причине следующие 24 года своей жизни счастливый победитель Игр занимался саморазрушением и каждый вечер напивался вдрызг.

Где и когда: в ограниченном кинопрокате с 26 ноября, далее на Netflix

Новая экранизация культового фэнтезийного цикла Клайва Стейплза Льюиса «Хроники Нарнии», за которую отвечает постановщица «Барби» Грета Гервиг. Разработкой проекта занимается Netflix, но перед релизом на стриминге фильм получит ограниченный театральный прокат.

«Племянник чародея» — шестая по счету книга цикла, но первая хронологически. За 40 лет до детей Певенси мальчик Дигори и его подружка Полли становятся свидетелями создания Нарнии и случайно приводят в новый мир Белую Колдунью.

Где и когда: в мировом кинопрокате с 18 декабря

Решив превратить «Дюну» в трилогию и экранизировать вместе с оригинальным романом еще и сиквел «Мессия Дюны», Дени Вильнёв расскажет историю не просто возвышения мессии, но и его превращения в тирана и последующего падения.

Со времен финала «Дюны» прошло 12 лет. Развязанная Полом Атрейдесом (Тимоти Шаламе) война унесла сотни тысяч жизней, но в конечном итоге вся галактика склонилась перед новым императором. Однако отдельные заговорщики из гильдий и великих домов не оставляют попыток его свергнуть. И, похоже, способный видеть будущее император не прочь подорвать свою собственную власть.

В третьей части саги к своим ролям вернутся все основные актеры трилогии: Тимоти Шаламе, Зендея, Флоренс Пью, а также Джейсон Момоа в роли гхолы Дункана Айдахо.

Где и когда: даты релиза пока нет

«Гипотеза любви» Али Хейзелвуд начинала свою жизнь как фанфик о токсичных отношениях Рей и Кайло Рена из новой трилогии «Звездных войн», а затем была переработана в оригинальный роман о любви аспирантки и надменного профессора. Главные роли в экранизации сыграют Лили Рейнхарт и Том Бейтман. Примечательно, что в реальной жизни Бейтман женат на Дейзи Ридли, которая и сыграла Рей в «Звездных войнах».

Где и когда: на Apple TV, даты релиза пока нет

Экранизация одноименного романа Уильяма Гибсона, одного из главных произведений в жанре киберпанк. Даты релиза пока нет, но съемки начались еще в начале 2025 года в Токио, в городе, в котором и разворачивалось действие романа. По сюжету отлученный от сети хакер Кейс (Каллум Тернер из «Властелинов воздуха») получает шанс вернуться в родную стихию, выполнив крайне опасный заказ неизвестного нанимателя. И, разумеется, все не может быть так просто.

Российское кино

Где и когда: на ТНТ, даты премьеры пока нет

Случайно став обладателем могущественного артефакта, простой айтишник Артём оказывается в эпицентре многовекового конфликта магических кланов, которые все это время тайно живут в Москве.

Где и когда: на Wink, даты премьеры пока нет

В далеком и светлом будущем земные ученые помогают менее развитым цивилизациям преодолеть темные этапы развития, однако земляне не могут напрямую влиять на ход процесса, им позволяется лишь точечно спасать от гибели оказавшихся в опасности реформаторов. Молодой прогрессор Антон следит за жизнью отсталой планеты Арканар. Втайне от всех он продолжает искать пропавшего на планете отца.

Где и когда: на «Кионе» и Okko, даты премьеры пока нет

Экранизация повести братьев Стругацких «Жук в муравейнике» — второй книги о приключениях героя «Обитаемого острова» Максима Каммерера. На этот раз уже взрослому и опытному Каммереру поручают найти Льва Абалкина — земного прогрессора, вернувшегося на родную планету с весьма неявными целями.

Где и когда: на Кинопоиске, даты релиза пока нет

Еще в раннем детстве став сиротой, Ника Чайкина (Долголенко) попадает в руки секретной организации «Братство». Пройдя изнурительное обучение, Ника превращается в одну из лучших секретных агенток «Братства», в совершенстве владеющую боевыми искусствами, холодным и огнестрельным оружием. Но все это время Ника мечтает найти и покарать тех, кто лишил девушку семьи.

Экранизация классики

Где и когда: даты релиза пока нет

«Чувство и чувствительность» — дебютный роман Джейн Остин, с которого фактически и начался золотой век английской женской прозы. Роман неоднократно адаптировался для театральной сцены, а также больших и малых экранов. Самую известную на сегодняшний день экранизацию поставил в 1995 году Энг Ли, а главные роли в ней сыграли Эмма Томпсон и Кейт Уинслет. Летом 2025 года студия Focus Features объявила о запуске производства новой полнометражной версии, в которой снимутся Дейзи Эдгар-Джонс и Эсме Крид-Майлс.

После смерти своего отца, небогатого провинциального помещика, сестры Элинор и Марианна Дэшвуд вынуждены самостоятельно заботиться о себе и искать собственную дорогу к счастью.

Где и когда: на Netflix, даты релиза пока нет

«Гордость и предубеждение», пожалуй, самый известный роман Джейн Остин. Дочь мелкопоместного провинциального сквайра Элизабет Беннетт и заезжий столичный сноб мистер Дарси невзлюбили друг друга с первого взгляда. Но, как говорится, от любви до ненависти всего-то четыреста с лишним страниц.

Где и когда: на Netflix, даты релиза пока нет

Начало съёмок

«Маленький домик в прериях» — цикл крайне популярных детских книг о жизни семьи первопоселенцев на Диком Западе — основан на воспоминаниях о своем детстве американской писательницы Лоры Инглз Уайлдер. В 70-х годах прошлого века цикл лег в основу не менее популярного телесериала производства NBC, который продержался на телевидении целых девять сезонов. За новую адаптацию отвечают шоураннер Ребекка Сонненшайн, влюбившаяся в первоисточник еще в пятилетнем возрасте, и режиссер Сара Адина Смит. Netflix позиционирует новую версию как «теплый и трогательный сериал о надежде и оптимизме».

«Дом духов»

Где и когда: на Prime Video, даты релиза пока нет

Продолжения

Где и когда: на Netflix, даты релиза пока нет

Пятый и заключительный сезон «Ведьмака» от Netflix должен основываться на двух заключительных романах саги о Геральте — «Башня ласточки» и «Владычица озера». Сам факт того, что создатели сериала пытаются впихнуть два самых объемных романа цикла в один восьмисерийный сезон, указывает на то, что следовать тексту они не собираются, хотя на какую-нибудь отсебятину типа бесполезной линии с монолитами место у них всегда найдется. Фанаты франшизы давно махнули на сериал рукой, так что, когда он наконец-то закончится, все вздохнут с облегчением и продолжат ждать выхода четвертого «Ведьмака» от СВ Projekt Red.

Где и когда: на Netflix, даты релиза пока нет

Не все это помнят, но серия «Энола Холмс» с Милли Бобби Браун и Генри Кавиллом в главных ролях основана на цикле детских книг американской писательницы Нэнси Коннор Спрингер, хотя только первый фильм представлял собой точную адаптацию одного из романов цикла. В третьей части Эноле предстоит отправиться на Мальту и расследовать самое сложное дело в своей недолгой пока карьере.

Где и когда: на Apple TV, даты релиза пока нет

Сериал «Укрытие», адаптация цикла постапокалиптических романов Хью Хауи, был продлен сразу на третий и четвертый сезоны еще в декабре 2024 года. Apple пока что никак не сообщала дату релиза следующих серий, но во время недавнего пресс-тура в поддержку новой версии «Анаконды» Стив Зан проговорился, что производство третьего сезона близко к завершению, а сами актеры уже активно заняты в съемках четвертого. Шоураннер сериала Грэм Йост пообещал, что сюжет третьего сезона будет основан на второй книге цикла, расскажет предысторию создания сети Укрытий и объяснит, каким образом обитатели Укрытия-17 оказались на поверхности.

Какие экранизации вы больше всего ждете в 2026 году? Поделитесь своим мнением в комментариях на сайте! Мы приветствуем аргументированную дискуссию.