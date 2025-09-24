БДСМ и провокация: что известно о «Грозовом перевале» Эмиральд Феннел

Материал не предназначен для читателей младше 18 лет.

В следующем году в прокат выходит новая экранизация «Грозового перевала» — культового романа Эмили Бронте. В главных ролях — Марго Робби и Джейкоб Элорди. Первые тестовые показы уже вызвали бурную реакцию: зрители предупреждают о провокационных сценах и нарочито неромантичной подаче. Рассказываем, чего ждать от фильма, который Warner Bros. выпустит в ближайший День святого Валентина.

О чем это

Сюжет основан на одноименном романе Эмили Бронте 1847 года — мрачной готической истории о разрушительной страсти, мести и классовом неравенстве. В центре повествования — сирота Хитклифф, которого приютил мистер Эрншо, владелец поместья Грозовой перевал, стоящего среди вересковых пустошей графства Уэст-Йоркшир на севере Англии.

Воспитанные как брат и сестра, Хитклифф и Кэтрин, дочь хозяина, влюбляются друг в друга, но их союз невозможен. Девушка выходит замуж за богатого аристократа Эдгара Линтона, что приводит возлюбленного в ярость. Хитклифф покидает поместье, а спустя годы возвращается разбогатевшим, ожесточенным и одержимым местью всем, кто когда-то его унизил.

Роман Бронте шокировал современников не столько содержанием, сколько жестокостью и прямотой. Для Викторианской эпохи это было неприемлемо: герои не вызывали сочувствия, страсть у Бронте граничила с насилием, а любовь — с одержимостью и разрушением. Критики XIX века называли книгу варварской, непристойной и часто упрекали писательницу в извращенности и отсутствии морали.

Новая адаптация Эмиральд Феннел охватывает лишь первую часть романа. Постановщица призналась, что «работать над экранизацией этой книги — мазохистская попытка», и она сосредоточилась на сексуальной природе отношений Хитклиффа и Кэтрин. Феннел подчеркнула, что фильм не будет охватывать историю второго поколения, как и многие предыдущие экранизации, при этом «огромное количество диалогов будет звучать дословно».

«Грозовой перевал» часто называют одним из самых сложных романов для экранизации из-за его нелинейной структуры, глубокого социального подтекста, множества временных линий и персонажей, а также отсутствия однозначно положительных героев. Тем не менее к нему неоднократно обращались режиссеры разных эпох. Самая известная версия — фильм Уильяма Уайлера 1939 года с Лоуренсом Оливье и Мерл Оберон. Упростив сюжет, режиссер сделал акцент на классической мелодраме и атмосферных пейзажах туманного Йоркшира. В последующие десятилетия роман неоднократно адаптировали для телевидения в Великобритании. В 1992 году появилась голливудская интерпретация с Жюльет Бинош и Рэйфом Файнсом. А в 2011-м свою мрачную и натуралистичную версию сняла Андреа Арнольд с Каей Скоделарио и Джеймсом Хаусоном.

Кто работает над фильмом

Эмиральд Феннел

Новую версию «Грозового перевала» сняла британка Эмиральд Феннел — режиссер «Солтберна» и обладательница «Оскара» за сценарий фильма «Девушка, подающая надежды». В своей колонке Los Angeles Times она призналась, что всегда была одержима готикой. Ее притягивают жанры, где «комедия и ужас, отвращение и желание, секс и смерть тесно переплетены». Феннел впервые прочитала роман Бронте в 14 лет и сразу поняла, каким должен быть фильм. Она боялась, что кто-то реализует ее видение этой истории, поэтому мечтала сделать это сама. По словам постановщицы, ее версия будет «первобытной и сексуальной», она считает историю Бронте садомазохистской.

За право снять картину боролись Netflix и Warner Bros. Несмотря на то, что предложение стриминга было вдвое выгоднее (150 млн долларов против 80), Феннел выбрала Warner. Ей важны полноценный кинотеатральный релиз и масштабная маркетинговая кампания. Производством также занимается студия Марго Робби LuckyChap Entertainment. Актриса отмечала, что новый проект Феннел будет еще более безумным, чем «Солтберн».

Оператором выступил Линус Сандгрен, лауреат «Оскара» за «Ла-Ла Ленд». Картина сохранит эстетику «Солтберна»: пленка 35 мм, натуральный свет, длинные планы, игра с зеркалами и цветом. Кастинг-директор рассказал Deadline в апреле 2025 года, что некоторые поклонники английской литературы не будут довольны новой интерпретацией. В саундтрек войдет песня Charli XCX «Everything Is Romantic».

Кто снимается в главных ролях

Марго Робби — Кэтрин Эрншо. Дочь богатого землевладельца мистера Эрншо. Разрывается между страстной любовью к Хитклиффу и давлением окружающих. Импульсивная, своевольная и трагически несвободная в своих чувствах.

Джейкоб Элорди — Хитклифф. Загадочный сирота, которого принимают в дом Эрншо. Влюблен в Кэтрин и отвергнут обществом из-за своего происхождения. Страстный, мстительный и безжалостный.

Хонг Чау — Нелли Дин. Служанка в доме Эрншо и ключевая рассказчица истории в оригинальном романе.

Шазад Латиф — Эдгар Линтон. Богатый сосед семьи Эрншо и будущий муж Кэтрин.

Элисон Оливер — Изабелла Линтон. Младшая сестра Эдгара, наивная и избалованная девушка из высшего общества, которая влюбляется в Хитклиффа.

Шарлотта Меллингтон и Оуэн Купер (звезда сериала «Переходный возраст») сыграют Кэтрин и Хитклиффа в детстве, а Мартин Клунес («Влюбленный Шекспир», «Ярмарка тщеславия») исполнит роль мистера Эрншо.

Как реагируют в сети

В оригинальном романе Эмили Бронте Хитклифф описывается как человек неевропейского происхождения — его называют «цыганом» и упоминают смуглую кожу. Кастинг вызвал споры в интернете, но Феннел считает, что Элорди идеально передает дух литературного героя и внешне на него похож. После выхода тизера в сети фильм окрестили «пошлым порно», «издевательством над классикой» и «Пятьюдесятью оттенками Бронте».

В августе 2025 года состоялся один из первых тестовых показов фильма. Согласно отзывам зрителей, картина получилась агрессивно-провокационной. Как и в «Солтберне», Феннел не избегает откровенных сцен: уже в начале показана публичная казнь с шокирующими деталями. Эту версию «Грозового перевала» называют намеренно неромантической, лишенной сентиментальности и эмоциональной вовлеченности.

Отмечают убедительную игру Марго Робби и Джейкоба Элорди, однако их героев описывают как отталкивающих и эмоционально отстраненных — настолько, что даже качественная актерская работа не помогает проникнуться к ним сочувствием. В фильме присутствуют гиперсексуализированные образы, включая БДСМ-сцену с привязыванием женщины к лошадиным поводьям, а также несколько эпизодов мастурбации, вызвавших у зрителей дискомфорт.

«Грозовой перевал» выйдет в мировой прокат в День святого Валентина, 14 февраля 2026 года.

