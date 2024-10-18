Связаны: как киберпанк перешел из книг на экраны

В 1968 году Филип Дик выпустил роман «Мечтают ли андроиды об электроовцах», в котором одним из первых задался вопросом: где пролегает та грань, по достижении которой искусственный разум уже ничем не отличается от органического? В том же году в романе «Нова» Сэмюэл Дилэни представил концепцию нейроимплантов. В 1975-м Джон Браннер, автор мрачной антиутопии «Всем стоять на Занзибаре», написал книгу «На волне шока», в которой на первое место выходит противостояние авторитарного государства и свободолюбивых хакеров и впервые описывается «червь» — компьютерная программа, самостоятельно распространяющаяся через сеть. И это за несколько лет до изобретения таких программ в реальном мире!