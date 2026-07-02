Что смотреть в кино: «Кодекс Данте» с Гадот, Скорсезе и Пачино, «Живая ярость» из Гонконга и летний «Кинопорт»

Рассказываем о новинках, которые можно увидеть в российских кинотеатрах на этой неделе. Зрителей ждут гонконгский боевик «Живая ярость», звездная притча «Кодекс Данте», хорроры «Долина улыбок» и «Пасть», роуд-муви «Трасса „Море — море“», драма «Фальшивомонетчик» и семейный фильм «Сладкая сказка».

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Главные премьеры

Немой мастер-ремесленник (Се Мяо из «Легенды о Красном драконе») отправляется на поиски дочери, которую похитила преступная группировка. В расследовании ему помогает неутомимый журналист (Джо Таслим, звезда новейших «Мортал Комбатов»), чья жена тоже таинственно исчезла. Представители разных слоев общества учатся доверять друг другу и вспоминают навыки рукопашного боя, полученные благодаря их тайному прошлому. Гонконгский боевик, снятый в Таиланде японским постановщиком трюков Кэндзи Танигаки, покатался по полуночным программам больших фестивалей в Торонто и Ситжесе, где заработал высокие оценки прессы и зрителей: фильм хвалят за изысканную хореографию боев и сравнивают с «Рейдом», где, кстати, тоже играл Таслим.

Художник и режиссер Джулиан Шнабель («Скафандр и бабочка», «Баския») возвращается в большое кино с амбициозной экранизацией одноименного романа Ника Тошеса. По сюжету уникальный рукописный манускрипт «Божественной комедии», найденный в библиотеке Ватикана, попадает в руки нью-йоркского мафиозного босса, которому помогает Ник Тошес (Оскар Айзек), писатель и знаток Данте. Также события происходят в другой временной плоскости, когда великий Данте Алигьери (тоже Айзек) работал над главным произведением своей жизни. У картины впечатляющий актерский ансамбль, включающий Джейсона Момоа, Джерарда Батлера, Галь Гадот, Джона Малковича, Мартина Скорсезе, Аль Пачино и Франко Неро. Критики отправили громоздкий фильм на седьмой круг ада, но посоветовали ценителям «Мегалополиса».

Учитель физкультуры Серджо (Микеле Риондино, «Любимая ученица Вивальди») приезжает в альпийскую деревню Рэмис, жители которой кажутся подозрительно счастливыми. Вскоре он узнаёт о местном ритуале: раз в неделю люди обнимают подростка Маттео, способного забирать чужую боль. Но за идиллией скрывается пугающая цена подобной терапии. Европейские и американские критики сетовали на низкую динамику итальянского хоррора, однако хвалили его за гнетущую атмосферу и глубокий психологизм. Премьера фильма Паоло Стрипполи («Классическая история ужасов», «Дожди») прошла вне конкурса на Венецианском кинофестивале, где его ​​отметили премией Федерации итальянских киноклубов.

Самоуверенный петербургский фотограф Тёма (Арам Вардеванян, трилогия «Бендер») не может смириться с тем, что его бывшая жена Саша (Юлия Франц, «Как друзья Захара женили») собирается выйти замуж за другого. Он предлагает отвезти ее и жениха (Олег Отс) на свадьбу в Сочи, уверяя, что там сможет продать свой красный кабриолет. На самом же деле Тёма рассчитывает сорвать свадьбу, а помогает ему в этом роковая автостопщица Кира (Дарья Матвеева). Полнометражный дебют 24-летнего режиссера Ильи Храмова, снятый по заказу студии СТВ.

1950-е. Польский инженер-эмигрант Ян Боярский (Реда Катеб, «Особенные») пытается устроиться во Франции, но раз за разом сталкивается с бюрократической системой: он не может ни получить патенты на свои изобретения, ни найти работу по профессии. Тогда Ян начинает подделывать банкноты и доводит свое ремесло до такого совершенства, что Банк Франции объявляет награду за поимку Боярского. Теперь тому приходится скрывать правду даже от собственной семьи, пока по его следу идет инспектор Матте (Бастьен Буйон, «Граф Монте-Кристо»). Игра Реды Катеба заслужила высокие оценки критиков, тогда как режиссера Жан-Поля Саломе («Крестная мама») упрекали в излишне академичной постановке и чрезмерном хронометраже.

Группа туристов отправляется на прогулку по болотам Луизианы, но безобидная экскурсия быстро превращается в борьбу за выживание. Заблудившись в байу, герои становятся добычей разъяренного гиппопотама, открывшего на них охоту. До «Пасти» бегемоты еще ни разу не выступали в кино в роли кровожадных монстров, зато режиссер Джеймс Нанн уже успел напугать зрителей акулами в фильме «Челюсти. Столкновение». На Rotten Tomatoes фильм получил лишь 56% положительных рецензий от критиков.

Молодая дантистка Аничка Есенская (Тереза Рамба, сериал «Профессор») переезжает в дом своего дяди в небольшом городке Медов. Местные жители обходят виллу стороной, считая ее проклятой. В оранжерее Аничка обнаруживает экзотическое растение из Перу, способное избавить от зубной боли без какого-либо вмешательства. Неожиданное открытие сулит большие перемены, однако далеко не все готовы их принять. Критики отмечают живописные локации (фильм снимали в курортном городе Лугачовице), но предупреждают, что двухчасовой хронометраж может стать испытанием для самых юных зрителей.

Спецпоказы, ретроспективы и фестивали

На этой неделе в рамках ретроспективы фильмов Дэвида Кроненберга в Доме культуры «ГЭС-2» покажут параноидальный хоррор о войне телепатов «Сканеры» и «Автокатастрофу» — эротический триллер о людях, получающих сексуальное удовольствие от автоаварий. Именно «Сканеры» впервые привлекли внимание Голливуда к боди-хоррорам канадского режиссера, а «Автокатастрофа», снятая по одноименному роману Дж. Г. Балларда, принесла Кроненбергу специальный приз жюри Каннского кинофестиваля. После показа «Сканеров» состоится обсуждение с культурологом Инной Кушнаревой и куратором кинопрограмм «ГЭС-2» Денисом Рузаевым. В программу ретроспективы также вошли боди-хорроры «Выводок» (17 июля) и «Бешеная» (18 июля).

11 июля в 16:00 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

После четырехлетней комы работница магазина пластинок и экс-киллер Арлин Макиавелли (Ума Турман) решает отомстить бывшим коллегам (Люси Лью, Вивика А. Фокс, Майкл Мэдсен и Дэрил Ханна) и боссу-возлюбленному Биллу (Дэвид Кэрредин), устроившим резню на ее свадьбе. Самая режиссерская версия — 275-минутная! — дилогии о Невесте. Квентин Тарантино убрал кое-какие флешбэки, необходимые для раздельного показа, и добавил кровавые сцены, вырезанные продюсерами ради более мягкого рейтинга. В анимационной предыстории О-Рэн Ишии, над которой трудилась студия Production I.G («Призрак в доспехах»), появилась дополнительная сцена с убийством в лифте. Кроме того, после титров зрителей ждет новая анимационная короткометражка «Потерянная глава: Месть Юки», где мелькают персонажи видеоигры Fortnite. После показа фильм обсудят режиссер Юрий Быков и редактор Кинопоиска Никита Демченко.

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14 июля в 20:00 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

15 июля в 20:00 в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» (Москва)

Шестая часть культовой зомби-франшизы, которую продюсеры Сэм Рэйми и Брюс Кэмпбелл доверили французскому хоррормейкеру Себастьяну Ваничеку («Паутина страха»). По сюжету скорбящая по мужу женщина (Сухейла Якуб) находит в доме родителей древнюю книгу и впускает в мир зло из преисподней. Постановщик обещает менее кровавый ужастик в сравнении с оригинальной трилогией, но, как ни парадоксально, самый жестокий в серии. Полноценное появление Эша Уильямса, как и в прошлый раз, не предполагается. Режиссер «Восстания зловещих мертвецов» Ли Кронин числится в сиквеле исполнительным продюсером. В «Октябре» фильм обсудит со зрителями Себастьян Ваничек, а на «Мосфильме» — Ислам Ганджаев, режиссер дубляжа Егор Васильев и актеры студии Flarrow Films.

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Летний кинотеатр «Кинопорт»



На Северном речном вокзале продолжает работу летний кинотеатр Кинопоиска. Главный лейтмотив программы — путешествие, выходящее за рамки привычной географии. Редакция Кинопоиска собрала расписание из нескольких тематических линеек, где каждый сеанс становится порталом в новую реальность. На этой неделе зрителей ждут сказки «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и «Морозко», ромкомы-хиты «Сводишь с ума» и «Амели», культовые триллеры «Мементо» и «Самурай», инклюзивное драмеди «Правила Филиппа», байопик «Ван Гог. На пороге вечности», док «Огненный лис» и номинированная на «Оскар» анимация «Песнь моря». Вход бесплатный, по регистрации.

Кроме того, 15 июля в 19:00 состоится специальный показ лучшего российского фильма первого полугодия 2026 года. После сеанса редактор Кинопоиска Никита Демченко обсудит современное авторское кино в России с продюсером студии Bosfor Иваном Яковенко, а также режиссерами Сергеем Малкиным («Здесь был Юра»), Антоном Мамыкиным («Космос засыпает»), Алиной Насибуллиной («Шурале»), Байбулатом Батуллиным («Бери да помни») и Мариной Калецкой («Друг»).

Всё еще в прокате

Первый хит Кристофера Нолана, вышедший на экраны 25 лет назад. В основу психологического триллера лег рассказ «Memento Mori» брата режиссера, Джонатана. По сюжету следователь страховой компании Леонард Шелби (Гай Пирс), страдающий от антероградной амнезии и неспособный формировать новые воспоминания, ищет убийцу жены с помощью заметок, татуировок и полароида. История рассказывается одновременно с конца и с начала, а в финале две линии наконец-то пересекаются. Лента сорвала овации в Венеции, получила номинации на «Оскар» за сценарий и монтаж, стала триумфатором премии «Независимый дух» и заработала 40 млн долларов при бюджете в девять. Кстати, это до сих пор единственный фильм кинематографиста, который показали на европейском фестивале класса А.

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Долгоджданное возвращение Николаса Виндинга Рефна в полнометражный кинематограф в компании звезды «Компаньона» и «Еретика» Софи Тэтчер и Чарльза Мелтона из второго сезона «Грызни». Первая сыграет девушку с daddy issues, которая заезжает в роскошный отель, пока ее отец-режиссер (Дюгрей Скотт) собирается снимать фильм. Второму досталась роль рядового К, который пытается поймать загадочного маньяка, разрывающего девушкам грудные клетки. Действие разворачивается в неоновом городе будущего. Премьера фильма состоялась вне конкурса на Каннском кинофестивале. На пресс-конференции Рефн поделился, что несколько лет назад пережил клиническую смерть, и именно этот проект помог ему вернуться к жизни. Тем не менее редактор Кинопоиска Марат Шабаев считает, что лента производит тягостное впечатление и напоминает поздние работы датчанина: «Немного насилия, изобилие неона, томные паузы и атмосфера дорогой рекламы духов».

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Автор: Михаил Моркин