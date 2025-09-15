Что смотреть дома: «Хроники русской революции», финал «Заклятия» и возвращение «Чумовой пятницы»

Андрей Кончаловский вспоминает революцию, а Линдси Лохан — нулевые. Сплотить семью в США помогают демоны, а в России — съемки в реалити-шоу. Кира Найтли ищет убийцу на яхте, а Кирилл Кяро — маньяка в лесу. А еще спорт: КХЛ, UFC и решающие матчи ATP 1000. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.

Главные премьеры

Исторический эпос Андрея Кончаловского со всеми звездами

Где смотреть: START — с 10 октября

Санкт-Петербург. Действие охватывает период с 1905 по 1924 год. Николай II (Никита Ефремов) назначает Михаила Прохорова (Юра Борисов) начальником особого отдела департамента полиции. Преданному офицеру поручено справиться с революционным подпольем, чтобы не дать пошатнувшейся монархии пасть. Во время тайного расследования Прохоров сталкивается с главными действующими лицами эпохи, среди которых Ленин (Евгений Ткачук), Распутин, Столыпин, Горький, Сталин, Троцкий, Керенский и Корнилов. Встреча Прохорова с авантюристкой Ариадной Славиной (Юлия Высоцкая), ведущей подпольную борьбу под началом боевика и революционера Лютера (Александр Мизёв), меняет не только жизни героев, но и ход мировой истории. «Хроники русской революции» — возвращение Андрея Кончаловского к масштабным проектам. Режиссер также написал сценарий эпика вместе со своим постоянным соавтором Еленой Киселёвой («Рай», «Грех», «Дорогие товарищи!»). Среди продюсеров — Алишер Усманов, Антон Златопольский и Эдуард Илоян. Кончаловский называет сериал «попыткой что-то понять про Россию, про тех, кто двигал революцию, про тех, кого она смела».

Якобы финальная борьба Патрика Уилсона и Веры Фармиги со злыми духами

Где смотреть: iTunes, Amazon Prime

Уже девятая часть проклятой хоррор-франшизы Джеймса Вана, которую режиссер «Пилы» и «Астрала» доверил менее умелым коллегам. 1986 год, семья Смерл в Пенсильвании подвергается нападкам опасной сущности из зеркал. Спасать их придется супругам — исследователям паранормального Эду (Уилсон) и Лоррейн (Фармига) Уоррен, которые отошли от дел и готовятся к свадьбе дочери Джуди (Миа Томлинсон). Четвертый фильм в основной линейке снял Майкл Чавес, чья карьера целиком подчинена «Заклятиеверсу», даже формально независимое «Проклятие плачущей» заимствует у «Проклятия Аннабель» одного из персонажей. Несмотря на демоническую критику, «Последний обряд» заработал почти половину миллиарда долларов в прокате, став самой кассовой частью цикла и запустив разговоры о приквеле и сериальном спин-оффе.

Первый оригинальный сериал Кинопоиска в Казахстане

Где смотреть: Кинопоиск

Оперуполномоченные Асхат и Бауыржан ведут наблюдение за объектом в ожидании бандитов, пока где-то в диспетчерской скучают Дарига и Алёна. Вскоре в поле зрения напарников появляются нелепые злоумышленники Жомарт и Зангар. Криминальная комедия о полицейских буднях, ставшая первым оригинальным сериалом Кинопоиска в Казахстане. В основу проекта лег австралийский хит «Ничего не происходит», ремейки которого уже сняли в США, Японии, Бельгии, Испании и Италии. Главные роли исполнили Данияр Алшинов («Жаным, ты не поверишь!», «Бой Атбая», «Время патриотов») и Еркен Губашев («Игрок», «Бизнесмены», «Пацанская история»).

Режиссер «Раскопок» снял детектив с Кирой Найтли

Где смотреть: Netflix — с 10 октября

Остросюжетный триллер об убийстве на роскошной яхте, снятый режиссером Саймоном Стоуном («Раскопки» и «Дочь»). Журналистка Лора Блэклок (Найтли) в поисках нового материала отправляется в круиз с влиятельными людьми на новеньком корабле. Посреди ночи из соседней каюты доносятся крики и возня, а потом женщина видит, как за борт выбрасывают тело. Экипаж и пассажиры настаивают, что рядом с Лорой никого не селили, но она берется за расследование. На яхте с нечасто снимающейся Найтли собрались Ханна Уоддингэм, Кая Скоделарио, Гай Пирс и Гугу Эмбата-Ро. В основе — одноименный роман Рут Уэйр.

Другие новинки

Зверский детектив с Кириллом Кяро

Где смотреть: Okko — с 10 октября

Кяро, Максим Стоянов и Таисия Калинина в триллере с запутанным сюжетом. Специализирующийся на лисах зоопсихолог спасает раненую девочку-подростка Дину, но в итоге сам становится подозреваемым в убийстве. Чтобы найти настоящего маньяка, ему нужно наладить контакт с одичавшей Диной, которая не знает социальных норм и ограничений. В округе уже больше 15 лет пропадают юные девушки, и мать Дины была среди исчезнувших. Сериал написала и поставила Юлиана Закревская («Душегубы», «Алекс Лютый»).

Джейсон Кларк и Юрий Колокольников в триллере на Аляске

Где смотреть: Apple TV+ — с 10 октября

В результате авиакатастрофы 18 заключенных, которых транспортировали в другую тюрьму, вырвались на свободу в аляскинской глуши. Разбираться с побегом предстоит местному маршалу США Фрэнку Ремнику (Кларк) и агенту ЦРУ Сидни Скофилд (Хейли Беннетт), которой важно поймать самого загадочного и опасного преступника. В сериале также заняты Колокольников, Симона Кэссел, Доминик Купер, Элфри Вудард и Джонни Ноксвил в редкой злодейской роли. Над шоу работал мастер триллеров Джон Бокенкамп, автор «Черного списка», «Забирая жизни» и «Тревожного вызова».

Синефилия недели: «Киноклуб», сериал

Британская комедия о любви к фильмам и друзьям

Где смотреть: Амедиатека

Эйми Лу Вуд («Половое воспитание», «Белый лотос») и Набхан Ризван («Индустрия», «Каос») в британском ромкоме про киноманов. Иви и Ноа — лучшие друзья и синефилы, которых объединяет многолетняя любовь к пятничным походам в киноклуб в гараже Иви. Когда Ноа предлагают работу мечты на другом конце страны, Иви понимает, что испытывает к другу романтические чувства. Эксцентричные мама и сестра Иви, а также бойфренд Джош (Адам Лонг, «Дюнкерк», «Страйк»), лишь мешают девушке разобраться в себе. Вуд не только сыграла в сериале главную роль, но и выступила в качестве сценаристки и продюсера. В шоу также появится Оуэн Купер, звезда «Переходного возраста» и самый молодой актер — лауреат премии «Эмми».

Ностальгическое возвращение комедии с Джейми Ли Кёртис и Линдси Лохан

Где смотреть: iTunes, Amazon Prime

В Disney решили воскресить семейный юмористический фильм об обмене телами. За 20 лет Анна (Лохан) стала мамой и тоже не очень ладит с дочерью Харпер (Джулия Баттерз из «Однажды в… Голливуде»). Вдобавок у нее скоро появится падчерица Лили (София Хаммонс), ведь она выходит замуж за Эрика (Мэнни Хасинто). Примириться семье поможет старое доброе проклятье, из-за которого Тэсс (Кёртис) меняется телами с Лили, а Анна — с Харпер. Редактор видеоэссе и подкастов Кинопоиска Даулет Жанайдаров, видевший все комедии с Линдси Лохан, предупреждает, что легаси-сиквел Ниши Ганатры («Охотники») заходит на территорию «Субстанции» в рамках рейтинга 13+, а Ли Кёртис блистает на территории геронтологической физической комедии и смешно шутит про Coldplay.

Враждебная семья участвует в реалити-шоу ради квартиры

Где смотреть: СТС, «Иви»

Режиссер Кирилл Васильев («Инспектор Гаврилов») снял кучный ситком про ужасы жизни с многочисленными родственниками под одной крышей. Не слишком дружной семье предлагают квартиру в обмен на участие в реалити-шоу. Так перед телекамерами на ежедневной основе оказываются суетливая мастерица по маникюру Вера (Ольга Медынич), ее муж Витя (Михаил Трухин), четверо детей от трех браков, а также бабушка и дедушка (Юлианна Михневичи Юрий Стоянов). Сценарий написал Алексей Жиленков («Папик», четыре сезона «Сватов»).

Смутный ужас Киёси Куросавы, выдвигавшийся Японией на «Оскар»

Где смотреть: iTunes, Amazon Prime

Хедлайнер джей-хоррора, чьи «Пульс» и «Исцеление» наводили ужас на любителей жанра по всему миру, продолжает работать со смутным беспокойством. Работник завода Рёсукэ (Масаки Суда) увлекается перепродажей всякой всячины в интернете и порой обманывает клиентов. Рискованный бизнес заставляет его переехать, уволиться с работы и расстаться с девушкой, а потом за ним начинают гоняться те, кого он кинул. Премьера нового фильма Киёси Куросавы состоялась на Венецианском кинофестивале, а затем антикапиталистический саспенс приглянулся киноманам из других стран (входит в топ хорроров года по версии Rotten Tomatoes).

Что еще смотреть на Кинопоиске

Культовое аниме, без которого не было бы «Матрицы»

Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в Плюсе, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Выбор этой недели — шедевр киберпанка и анимации.

2029 год. Люди научились заменять свои конечности роботизированными частями. Майор Мотоко Кусанаги из девятого отдела службы безопасности охотится за таинственным хакером по прозвищу Кукловод. Культовое аниме Мамору Осии, которое совмещает в себе политический триллер, полицейский экшен и философские размышления об отношениях человека и машины. Джеймс Кэмерон и сестры Вачовски признавались в любви к киберпанку, оказавшему влияние на развитие жанра — от «Матрицы» и «Аватара» до «Бегущего по лезвию 2049» и Cyberpunk 2077.

Лучший дебют фестиваля актуального российского кино «Маяк-2023»

Закончился новый фестиваль «Маяк», где два года назад приз за лучший дебют получила драма Татьяны Рахмановой о выпускниках детского дома, которые не знают, куда податься. Новоиспеченные взрослые арендуют роскошный коттедж для прощальной вечеринки, а потом решают остаться там навсегда, игнорируя полицию. Визуально выверенную картину, снятую оператором Алишером Хамидходжаевым, тоже отмеченным на «Маяке», Кинопоиск включил в топ главных российских фильмов 2024 года. «Тусовку в начале можно сравнить с кислотной вечеринкой Гаспара Ноэ („Экстаз“), а главных героев — с травмированными бунтарями Гаса Ван Сента („Слон“). Добавьте бессмертный рецепт гармонии по версии Алексея Балабанова („найти своих и успокоиться“) — получится непревзойденный, объемный портрет подростков, которым трудно не сопереживать», — рассказывала о ленте Ксения Реутова.

Милая и необычная история об ошибках юности

Рассеянная старшеклассница Макото узнает, что может путешествовать во времени, но количество ее прыжков в прошлое ограничено. Сначала подросток тратит прыжки на мелочи, однако постепенно осознает, что ее действия могут причинить вред другим людям. Аниме, которое принесло мировую славу Мамору Хосоде, будущему создателю «Ученика чудовища»и «Красавицы и дракона».

Остроумный кукольный мультфильм Уэса Андерсона

В рейтинге Кинопоиска лучших фильмов режиссера его дебют в анимации, еще и покадровой, занял третью строчку. Лис мистер Фокс (Джордж Клуни) остепенился и завязал с воровством кур у людей, когда забеременела его жена (Мэрил Стрип). Однако с годами журналисту Фоксу стало скучно жить, и он ограбил сразу три фермы рядом со своей норой. В ответ жестокие фермеры объявили охоту на лиса и всю его семью. Драки на ножах, погони на мотоциклах и многофигурные перестрелки — экранизация сказки английского писателя Роальда Даля дает хорошее представление о том, каким мог бы быть фильм-ограбление Уэса Андерсона. Милая авантюрная комедия, под которой скрываются остроумное высказывание о кризисе среднего возраста и уморительный экшен.

Спорт

Хоккей недели: игры выходных

Эхо финала и проверка «Авангарда»

У «Трактора» и «Локомотива» теперь есть общая история, но с радостью ее вспоминают только ярославцы. В субботу действующий чемпион впервые в сезоне посетит Челябинск, а команда Бенуа Гру попробует взять реванш за поражение в матче открытия сезона.

Прямо сейчас «Металлург» — самая горячая команда Востока. На пятки «сталеварам» наступает «Авангард», амбиции которого — вернуть кубок в Омск. Проверять их обоснованность «ястребы» начнут в воскресенье в 14:30 по Москве.

Все матчи 18-го КХЛ можно смотреть на Кинопоиске в прямом эфире и в записи.

Единоборства недели: UFC в Бразилии

Шанс для ветерана

Рано утром в воскресенье бывший чемпион UFC Чарльз Оливейра выйдет в октагон «Фармаси Арены» в Рио-де-Жанейро, его цель — вернуться на победный путь. В последних пяти боях у рекордсмена Оливейры три поражения. Ду Бронкс проигрывал только большим именам: Исламу Махачеву, Арману Царукяну и Илии Топурии. Победа над Матеушем Гамротом может продлить карьеру бразильца.

В предварительном карде россиянка Ирина Алексеева встретится с Беатриз Мескитой и попробует прервать серию из двух поражений решением. Старт боев предварительного карда — в субботу в 23:00 по Москве. Основной начнется в воскресенье в 02:00 по Москве.

Теннис недели: решающие матчи ATP 1000 в Шанхае

Эксклюзивные трансляции с комментарием Фёдора Смолова

ATP в Шанхае — предпоследний тысячник перед итоговым турниром сезона и возможность для лидеров рейтинга мужского теннисного тура добрать очки. Решающие матчи турнира можно эксклюзивно посмотреть на Кинопоиске в прямом эфире и в записи. Для подписчиков Плюса их прокомментируют футболист и ведущий подкаста Фёдор Смолов и эксперт Илья Рывлин. 9 и 10 октября на турнире пройдут четвертьфиналы, 11 октября — полуфиналы, а 12 октября состоится финальный матч.

Автор: Михаил Моркин, Артур Ковтуненко

Фото: Mike Hewitt / Getty Images, Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images, Maksim Konstantinov / SOPA Images / LightRocket via Getty Images