Кто снял «Магическую битву»? А «Прозу бродячих псов»? Рассказываем про 5 главных студий по производству аниме

Основные хиты студии — это киберпанковое аниме, а главные хиты снял Мамору Осии («Призрак в доспехах»). Но еще она прославилась как производитель аниме про спорт, например «Волейбол!!», «Баскетбол Куроко», «Путь аса» и «Новый принц тенниса». Каждое из них стало культовым: их можно найти почти в любом списке «лучших спортивных аниме всех времен и народов». Кроме собственных съемок, Production I.G помогает на крупных международных проектах: ее аниматоры принимали участие в создании «Матрицы» и анимационных вставок в фильме Квентина Тарантино «Убить Билла».

Студия существует с 1980-х, когда она откололась от другой аниме-компании — Tatsunoko Productions. Та была в кризисе, и, чтобы удержать талантливых аниматоров, продюсер Мицухиса Исикава и аниматор Такаюки Гото создали свой филиал.