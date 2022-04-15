Кто снял «Магическую битву»? А «Прозу бродячих псов»? Рассказываем про 5 главных студий по производству аниме

Студию Ghibli, основанную Хаяо Миядзаки, знают практически все, даже те, кто почти ничего не слышал про аниме. Но в Японии ежегодно выходят тысячи анимированных сериалов и полнометражных фильмов во всех жанрах и стилях. Кто же их делает?
Madhouse
Одна из старейших действующих аниме-студий Японии (существует с 1972 года!) продюсирует не только сериалы для телевидения, но и полнометражные картины, которые демонстрируются на крупных кинофестивалях. У их работ внушительный список наград и номинаций на премии японских и международных конкурсов, включая Венецианский кинофестиваль и Канны. Такой серьезный подход — наследие учителя основателей студии, знаменитого мангаки и аниматора Осаму Тедзуки, который оказал существенное влияние на развитие аниме в 1960–80-х годах.
Главные хиты
«Подавай навылет!»
1973, 1 сезон
Первый успешный сериал студии, снятый одним из ее основателей. История про юную теннисистку, которая проходит путь от школьной команды до профессионального спорта, сделала этот вид спорта очень популярным в Японии.
«Триган»
1998, 1 сезон
Космический вестерн об охотниках за головами, которые гоняются за легендарным и неуловимым бандитом Вэшем Ураганом. В 2012 году было снято продолжение этой истории — полнометражный фильм «Триган: Переполох в Пустошах».
«Тетрадь смерти»
2006–2007, 1 сезон
Адаптация одноименной манги про старшеклассника Ягами Лайта, получившего способность убивать людей, записывая их имена в тетрадь бога смерти. Его решение карать преступников при помощи тетради привлекает внимание полиции и частного детектива по прозвищу L.
«Девочка, покорившая время»
2006, фильм
История о рассеянной школьнице, получившей способность перемещаться во времени ограниченное количество раз, принесла Хосоде мировую славу и главную награду 11-го Фестиваля анимации в Кобе.
«Ванпанчмен»
2015, 1 сезон
Экранизация вирусного веб-комикса про суперсильного лысого клерка, лениво раздающего сокрушительные подзатыльники монстрам, — едкая пародия на супергероику в духе «Хэнкока».
Что еще стоит посмотреть
«Парад смерти»
2015, 1 сезон
Бар Quindecim — место, куда попадают некоторые люди после смерти. Это не рай и не ад, а лимбо, где человеку выносится окончательный приговор с помощью игр. Приз победителям — реинкарнация, а проигравшие отправляются в небытие.
«Паразит: Учение о жизни»
2014–2015, 1 сезон
Обычного японского школьника Синъити Идзуми атаковал внеземной паразит. Но вместо того чтобы полностью захватить организм Синъити, он поселился в его руке. Из-за этого Синъити получил сверхъестественные силы, но стал мишенью для других паразитов.
«Паприка»
2006, фильм
Врачи будущего изобрели новое средство лечения психических расстройств — устройство, позволяющее вторгаться в чужие сны. Три прототипа были украдены, и, чтобы остановить злоумышленника, ученая начинает искать его во снах при помощи своего аватара — девушки по имени Паприка. Это один из главных полнометражных фильмов Сатоси Кона, который принес ему номинацию на приз Венецианского кинофестиваля.
Production I.G
Основные хиты студии — это киберпанковое аниме, а главные хиты снял Мамору Осии («Призрак в доспехах»). Но еще она прославилась как производитель аниме про спорт, например «Волейбол!!», «Баскетбол Куроко», «Путь аса» и «Новый принц тенниса». Каждое из них стало культовым: их можно найти почти в любом списке «лучших спортивных аниме всех времен и народов». Кроме собственных съемок, Production I.G помогает на крупных международных проектах: ее аниматоры принимали участие в создании «Матрицы» и анимационных вставок в фильме Квентина Тарантино «Убить Билла».
Студия существует с 1980-х, когда она откололась от другой аниме-компании — Tatsunoko Productions. Та была в кризисе, и, чтобы удержать талантливых аниматоров, продюсер Мицухиса Исикава и аниматор Такаюки Гото создали свой филиал.
Главные хиты
«Призрак в доспехах»
1995, фильм
В мире будущего, где каждый человек подключен к глобальной сети, полицейская-киборг Мотоко Кусанаги расследует киберпреступление хакера, который создал самообучающуюся вирусную программу. Эта экранизация одноименной манги получила множество продолжений и ремейков, в том числе голливудский фильм 2017 года, главную роль в котором сыграла Скарлетт Йоханссон.
«Волейбол!!»
2014 — н. в., 4 сезона
Случайно увидев по телевизору финал национального матча по волейболу, старшеклассник Сёё Хината загорается идеей тоже научиться играть. Он даже создает школьный кружок, но, несмотря на энтузиазм и упорство, его команда начисто проигрывает в первом же соревновании против соседней школы. Тогда у Сёё появляется новая цель — превзойти их лучшего игрока Тобио Кагэяму.
«Психопаспорт»
2012–2019, 3 сезона
Сай-фай в стиле Мамору Осии. В этом аниме показывается полиция будущего, выявляющая потенциальных преступников при помощи проверки психического состояния граждан.
Что еще стоит посмотреть
«Брошенный кролик»
2011–2012, 1 сезон
Камерный аниме-сериал о тридцатилетнем холостяке и трудоголике, становящемся опекуном шестилетней девочки, которая приходится ему дальней родственницей. В центре внимания — их быт и непростые отношения.
«Восточный эдем»
2009, 1 сезон
Туристка Саки Морими приезжает в Вашингтон и сталкивается с абсолютно голым парнем, страдающим от амнезии. Девушка отдает ему свое пальто, но забывает в кармане документы и бросается на поиски таинственного незнакомца. Вместе им предстоит выяснить, кто он такой и почему потерял память. Это первый оригинальный проект режиссера Кэндзи Камиямы, который до этого работал над несколькими сериалами по мотивам «Призрака в доспехах».
«Триплексоголик»
2006–2008, 2 сезона
Старшеклассник Ватануки Кимихиро видит духов и души умерших, и это делает его жизнь невыносимой. Чтобы избавиться от дара, он обращается к ведьме. Она соглашается помочь, но в качестве платы Ватануки должен поработать в ее магазинчике. Особенность этого сериала — необычная угловатая рисовка, копирующая стиль манги. В «Триплексоголике» герои, находящиеся на первом плане, прорисованы детально, а фоновые персонажи изображены серыми силуэтами и тенями.
MAPPA
Одна из крупнейших (и заодно самых молодых) современных студий, которая занимается производством очень разного — визуально и идейно — контента, от крупных аниме со сложными боевыми сценами до камерных авторских проектов. Сейчас в ней работают около 300 человек (в Madhouse примерно 70).
Главные хиты
«В этом уголке мира»
2016, фильм
История молодой семьи, переживающей конец Второй мировой войны и бомбардировку Хиросимы. Фильм подробно показывает быт и культуру Японии 1930–40-х годов, а пейзажи разрушенного города были срисованы со старых фотографий.
«Юри на льду»
2016, 1 сезон
Спортивное аниме про фигуриста Юри Кацуки, потерпевшего сокрушительное поражение, но стремящегося вернуться на лед. Его ярким отношениям с тренером Виктором Никифоровым фанаты посвятили сотни видео и тысячи фанфиков, а главный соперник Юри, российский фигурист Юрий Плисецкий, с первых же серий стал любимцем публики как в Японии, так и в России.
«Магическая битва»
2020 — н. в., 1 сезон
Старшеклассник Юдзи Итадори, обладающий сверхчеловеческой силой, всеми правдами и неправдами избегает спортивных соревнований. Зато он состоит в кружке оккультизма, участники которого случайно снимают заклятие с найденного в школе магического артефакта. После этого школу начинают атаковать злые духи, а Юдзи обретает магические силы и присоединяется к другим учащимся в волшебной академии.
Что еще стоит посмотреть
«Атака титанов»
2020 — н. в., финальный сезон
Страна людей окружена тремя высокими стенами, за которыми живут огромные существа — титаны. Однажды в стенах появляются бреши, проделанные появившимся из ниоткуда супертитаном, и человечество снова оказывается на грани войны с бездумными злыми великанами. Этот масштабный проект начал выходить еще в 2013 году, за первые сезоны отвечали компании Wit Studio, Production I.G. и другие. В финальном, четвертом сезоне сериал перешел к студии MAPPA, она же завершит историю в 2023 году.
«Эхо террора»
2014, 1 сезон
Полиция расследует громкий теракт в центре Токио. Их главные подозреваемые — два подростка, распространяющие в интернете анонимные ролики с намеками на места следующих атак. Дуэт террористов называет себя «Сфинксами» и держит в страхе всю страну, но кто они и почему так поступают — неизвестно.
«Аполлон: Дети на холме»
2012, 1 сезон
Робкий пианист Каору переводится в новую школу и вливается в компанию начинающих музыкантов. Они немного расходятся во взглядах: Каору играет классическую музыку, а его новые товарищи — джаз. Но постепенно новичок открывает для себя очарование этого стиля, и новоиспеченная группа начинает репетировать в подсобке магазина пластинок. Одна из немногих работ Ватанабэ, основанная не на оригинальном сценарии, а на манге Юки Кодамы.
Studio Pierrot
Сильная сторона студии — умение оживить мангу и перенести ее на экран, сохранив как можно больше деталей сюжета и узнаваемую рисовку, но при этом добавив действию динамики. Все ее главные проекты — это длинные сериалы про подростков со сверхспособностями.
Большая часть проектов Studio Pierrot — адаптации манги, позволяющие не разрабатывать сюжеты и героев с нуля, а уделять больше внимания адаптации истории и визуальной составляющей, от дизайна персонажей до эффектов анимации.
Главные хиты
«Наруто»
2002–2007, 9 сезонов
Гиперактивный и не очень сообразительный юный ниндзя учится защищать родную деревню. Но ее жители не очень любят Наруто: внутри мальчика запечатан демон.
«Блич»
2004–2012, 16 сезонов
Пятнадцатилетний школьник Ичиго Куросаки случайно получает силу шинигами — бога смерти. Теперь он не только видит потусторонние силы, но и обязан защищать людей от злых духов и помогать душам добраться до загробного мира.
«Крутой учитель Онидзука»
1999–2000, 1 сезон
Решивший начать новую жизнь байкер уходит из банды и устраивается работать учителем в частную школу. Недостаток образования и полную некомпетентность он компенсирует искренним энтузиазмом и настойчивостью.
Что еще стоит посмотреть
«Хикару и го»
2001–2003, 1 сезон
Школьник Хикару случайно освобождает дух величайшего мастера игры в го, который столетиями был заточен в игровой доске. Дух мечтает снова заняться делом своей жизни и уговаривает мальчика начать играть под его руководством. В этом необычном спортивном аниме очень подробно и с любовью рассказывается о старинной азиатской настольной игре.
«Черный клевер»
2017–2021, 4 сезона
Сироты Аста и Юно выросли в приюте и с детства обучались магии. Юно оказался одаренным чародеем, а Аста не смог освоить ни одного заклинания. В день своего пятнадцатилетия мальчики получают гримуары, помогающие творить магию. Бесталанному Асте неожиданно достается самый редкий пятилистный гримуар, в котором, по легенде, заключен демон. Получив его, Аста решает бороться за титул короля магов и вместе с братом отправляется в столицу на турнир чародеев.
«Акудама Драйв»
2020, 1 сезон
Антиутопия, в которой Япония, пережив ядерную войну, оказалась разделенной на две части. Регион Канто (в котором находится Токийская агломерация) одержал победу и подчинил себе регион Кансай (Оксака, Киото, Нагоя), где теперь царит разгул преступности. В центре сюжета — противостояние группировки профессиональных злодеев «Акудама» и пытающихся их остановить полицейских из подразделения «Палачи». При создании этого сериала режиссер Томохиса Тагути вдохновлялся фильмами Квентина Тарантино и «Бегущим по лезвию» 1982 года.
Bones
После завершения культового сериала «Ковбой Бибоп» работавшая над ним группа аниматоров взялась за полнометражное продолжение — «Ковбой Бибоп: достучаться до небес». Постепенно Минами Масахико, Осака Кодзи и Кавамото Тосихиро собрали вокруг себя команду, которая превратилась в отдельную студию Bones и начала продюсировать собственные проекты. Хотя они не отдают предпочтение какому-то одному направлению, многие их сериалы отличаются мрачностью, депрессивными сюжетами и грустными финалами.
Главные хиты
«Волчий дождь»
2003–2004, 1 сезон
Постапокалиптическая история о волках, способных принимать человеческое обличие и путешествующих по заснеженным городам в поисках скрытого от людей рая. В ней сочетаются философский сюжет, стильная рисовка Ацуси Морикавы (художника «Ковбоя Бибоп») и мистический саундтрек Ёко Канно, которая в этот раз отошла от излюбленных джазовых импровизаций и обратилась к сочетанию симфонической музыки и электроники.
«Стальной алхимик»
2003–2004, 1 сезон
Однажды братья Элрик попытались воскресить свою мать с помощью запрещенного алхимического ритуала. Все пошло не по плану, и в результате Эдвард потерял руку, а его младший брат Альфонс развоплотился и вынужден использовать вместо тела стальные доспехи. Теперь они ищут способ вернуть себе первоначальный облик, но для этого им нужно отыскать философский камень. Кровавое и печальное аниме было одним из самых популярных в нулевые: впервые студия экранизировала его в 2003 году, а затем сняла ремейк в 2009-м.
«Хост-клуб Оранской школы»
2006, 1 сезон
Бедная девушка Харухи, которая получила стипендию в школе для богачей и случайно влилась в компанию популярных парней, которые устроили хост-клуб и теперь (не бесплатно) развлекают беседами и вечеринками учениц. Но есть нюанс: новые друзья Харухи и посетительницы клуба уверены, что она тоже парень. Пожалуй, самое жизнерадостное аниме, созданное этой студией!
Что еще стоит посмотреть
«Проза бродячих псов
2016–2019, 3 сезона
Сирота Ацуси Накадзиму присоединяется к «Вооруженному детективному агентству» — подразделению полиции, в котором детективы со сверхспособностями разыскивают особо опасных преступников. Этот мощный нуар с хорошо продуманным экшеном наполнен отсылками к литературе; большинство персонажей носят имена известных писателей и поэтов XIX–XX веков, среди которых есть Федор Достоевский и Николай Гоголь.
«Бездомный бог»
2014–2015, 2 сезона
Ято — практически забытый бог смерти, у которого даже нет собственного храма. Он отчаянно хочет сменить специальность и вернуть себе людскую любовь и признание других богов. Для этого Ято начинает помогать всем подряд и исполняет даже самые мелкие желания. Это первый большой проект режиссера Котаро Тамуры, который позже снял для студии Bones полнометражный романтический фильм «Ее заветное желание».
«Токийское восьмибалльное»
2009, 1 сезон
На Японию обрушивается землетрясение невиданной силы. В центре разрушенного и охваченного пожарами Токио чудом остаются живы тринадцатилетняя девочка Мираи и ее младший брат Юки, которым теперь нужно выбраться на безопасную территорию и отыскать родителей. В мини-сериале реалистично показаны страхи и поведение людей, переживающих природные катастрофы и сталкивающихся с потерей близких.
Автор: Ксения Прохоренко