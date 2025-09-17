Сериалы октября: «Кибердеревня 2», новый «Ведьмак» и молодой Пеннивайз

Робогозин получает новое тело в «Кибердеревне», а Геральт из Ривии — в «Ведьмаке». Звезда «Джентльменов» играет маньяка Эда Гина, а звезда «Разделения» — клоуна-убийцу Джона Уэйна Гейси. Демонический Пеннивайз возвращается в «Оно: Добро пожаловать в Дерри», а Данила Козловский — в мистическом «Баре „Один звонок“». Александр Петров делает драматический «Камбэк», а Андрей Кончаловский — эпический камбэк. HBO ищет нового «Барри» с Тимом Робинсоном, а Кирилл Кяро учит «Как приручить лису». Кинопоиск рассказывает о главных сериалах октября.

Главные премьеры

Премьера: Kion — с 1 октября

Долгожданная премьера детективного триллера с Данилой Козловским. Загадочный бар, где работает герой Козловского, позволяет посетителям связаться с покойными родственниками и знакомыми. Цена такого звонка высока, а само питейное заведение меняет адрес, сколько бы его ни искал следователь Морозов (Александр Ильин-мл.). Каждая серия рассказывает о новом госте бара и его личной драме. В актерском составе — Оксана Акиньшина, Леонид Ярмольник, Егор Шип, Кай Гетц, Павел Ворожцов и Иван Макаревич. Оригинальное шоу написала группа сценаристов, среди которых Александр Фомин («Карамора»), Андрей Орлов («Трудные подростки»), Ярослава Тринадцатко и сам Козловский. За режиссуру отвечал Сергей Филатов, автор «Урока».

Премьера: Netflix — с 3 октября (премьера всех серий)

Райан Мёрфи и Иэн Бреннан взялись за очередную американскую историю ужаса. Их новым антигероем окажется легендарный маньяк Эд Гин, чьи преступления повлияли на такие хоррор-франшизы, как «Психо», «Техасская резня бензопилой» и «Ганнибал» (в частности, «Молчание ягнят»). События шоу развернутся в Висконсине 1950-х, а роль серийного убийцы, не брезговавшего похищением трупов из могил, сыграл звезда «Джентльменов» Чарли Ханнэм. Роль матери Гина исполнила Лори Меткаф (номинация на «Оскар» за «Леди Бёрд»), его последнюю жертву — Лесли Мэнвилл (номинация на «Оскар» за «Призрачную нить»). Из известных личностей в сериале в качестве героев появятся режиссер «Психо» Альфред Хичкок (Том Холландер), его жена Альма Ревиль (Оливия Уильямс), актер Энтони Перкинс (Джои Поллари), создатель «Техасской резни бензопилой» Тоуб Хупер и нацистская преступница Ильза Кох (Вики Крипс). За режиссуру Бреннан отвечал вместе с Максом Уинклером («Взрослые игры»).

Премьера: Кинопоиск — 4 октября

Нижний Новгород, начало 2000-х. Трое школьных друзей — Юра (Илларион Маров), Птаха (Хетаг Хинчагов) и Олег (Григорий Столбов) — решают выручить одноклассницу Дашу (Василиса Коростышевская), но вместо этого попадают в серьезные неприятности, от которых их спасает бездомный по прозвищу Компот (Александр Петров). В знак благодарности ребята решают помочь страдающему от амнезии Компоту вспомнить всё и вернуть себя настоящего. В сериале также появится Алексей Чадов в роли Андрея Красовского, руководителя службы безопасности банка. Новый сериал Ильи Куликова, работавшего с Петровым на «Полицейском с Рублевки» и «Законе каменных джунглей». Актер называет «Камбэк» своим возвращением к многослойным драматическим проектам уровня «Текста» и «Звоните ДиКаприо!». Соавторами сценария стали Алексей Иванов («Мир! Дружба! Жвачка!», «Дино», «Физрук») и Василий Внуков («Перевал Дятлова»), а за режиссуру отвечал Динар Гарипов («Прелесть», «Территория»).

Премьера: START — с 10 октября

Санкт-Петербург. Действие охватывает период с 1905 по 1924 год. Николай II (Никита Ефремов) назначает Михаила Прохорова (Юра Борисов) начальником особого отдела департамента полиции. Преданному офицеру поручено справиться с революционным подпольем, чтобы не дать пошатнувшейся монархии пасть. Во время тайного расследования Прохоров сталкивается с главными действующими лицами эпохи, среди которых Ленин (Евгений Ткачук), Распутин, Столыпин, Горький, Сталин, Троцкий, Керенский и Корнилов. Встреча Прохорова с авантюристкой Ариадной Славиной (Юлия Высоцкая), ведущей подпольную борьбу под началом боевика и революционера Лютера (Александр Мизёв), меняет не только жизни героев, но и ход мировой истории. «Хроники русской революции» — возвращение Андрея Кончаловского к масштабным проектам. Режиссер также написал сценарий эпика вместе со своим постоянным соавтором Еленой Киселёвой («Рай», «Грех», «Дорогие товарищи!»). Среди продюсеров — Алишер Усманов, Антон Златопольский и Эдуард Илоян. Кончаловский называет сериал «попыткой что-то понять про Россию, про тех, кто двигал революцию, про тех, кого она смела».

Смотрите этот сериал на START и в подписке Плюс с опцией START на Кинопоиске.

Премьера: HBO Max — с 12 октября

После унизительного инцидента в офисе умник Уильям Рональд Троспер берется расследовать запутанный грандиозный заговор. Новый совместный проект Тима Робинсона и Зака Канина, бывших сценаристов Saturday Night Live и создателей комедий «Детройтцы» и «Я думаю вам стоит уйти с Тимом Робинсоном». Над новинкой работали режиссеры Эндрю ДеЯнг («Дружба» с Робинсоном и Полом Раддом) и Аарон Шимберг («Другой человек»), а также продюсер Адам Маккей. Издание IndieWire уверено, что «Компания боссов» станет событием века. А HBO, кажется, надеется создать комедию уровня «Барри» и «Умерь свой энтузиазм». Членов семьи Троспера сыграют София Лиллис, Лейк Белл и Уилл Прайс, а Лу Даймонду Филлипсу достался, вероятно, образ босса героя.

Премьера: Кинопоиск — с 18 октября

Продолжение сай-фай-комедии о приключениях марсианского фермера и его робота. Действие происходит спустя год после событий первого сезона. Галина в теле Барагозина успешно руководит «Ижевск Дайнемикс» и выбивает из инвесторов деньги на разработку переселятора. От Робогозина с сознанием Константина осталась только голова, а Николай отбывает наказание в роскошной тюрьме Венеровский централ. Робогозин, обманом заполучив новое тело, находит остальных Кулибиных и предлагает вытащить главу семейства из тюрьмы, чтобы вместе бросить вызов могущественной Гале. Сиквел делала команда оригинала, и все артисты, включая Сергея Бурунова, вернулись к своим ролям. Кинопоиск обещает футуристичное, но актуальное роуд-муви с отсылками к «Звездным войнам», «ВАЛЛ-И» и «Одним из нас».

Премьера: HBO Max — с 26 октября

Приквел хоррор-дилогии «Оно», действие развернется в 1960-х. В центре сюжета оказывается афроамериканская семья, переехавшая в недобрый городок Дерри, штат Мэн. Билл Скарсгард вернется в образе демонического клоуна Пеннивайза, одним из героев станет юный Ричард «Дик» Холлоран, известный кинговедам по «Сиянию» (здесь его играет Крис Чок, а у Стэнли Кубрика — Скэтмэн Крозерс). Главные роли сыграют Тейлор Пейдж, Джован Адепо, Джеймс Римар, Мэделин Стоу. Кресло шоураннера делят Джейсон Фукс («Аргайл: Супершпион», «Чудо-женщина») и Брэд Кэйн («Полиция Токио»). Андрес Мускетти поставит как минимум четыре эпизода из девяти запланированных.

Премьера: Netflix — с 30 октября (премьера всех серий)

Геральт возвращается, и теперь его играет Лиам Хемсворт. Несмотря на усталость и раны, ведьмак отправляется в сердце империи Нильфгаард, где Цири (Фрейя Аллан) якобы воссоединились с отцом-императором. На самом деле, это обман, и настоящую Цириллу занесло в пустыню Корат, где она присоединилась к отряду бродячих подростков, взяв имя Фалька. Йеннифэр (Аня Чалотра) переживает смерть матери-наставницы и возглавляет волшебниц Аретузы. Ожидается, что сериал Лорен Шмидт Хиссрик в этом и следующем сезоне покроет оставшиеся три книги цикла Анджея Сапковского. В образе лекаря-вампира Региса появится Лоренс Фишбёрн, а Питер Муллан заменит Кима Боднию в роли Весемира, старшего ведьмака.

Премьера: Wink — с 30 октября

Азартный проект Рустама Ильясова, снявшего «Трудных подростков». В погоне за легким заработком соседи по квартире Витя, Ега и Бек решают оборудовать одну комнату для услады лудоманов. Вскоре друзья оказываются под колпаком сотрудника ОБЭП, который лезет в партнеры и требует построить подпольную игровую империю. В главных ролях — Артём Кошман, Тимофей Елецкий и Улан Адамбаев, а представителя органов сыграл Пётр Скворцов. Еще в сериале появляются Александра Бортич, Даша Верещагина и Сабина Ахмедова. Сценарий написали Арсений Ванин и Артём Скуба, авторы «Кибер-Ивана» и «Кухня. Война за отель».

Российские сериалы

Премьера: Wink — с 2 октября

Мелодрама с накалом, как в турецких хитах, по сценарию Жоры Крыжовникова («Звоните ДиКаприо!») и Дениса Уточкина («Фишер»). Таня (Ангелина Стречина) выходит замуж, и на свадьбе все идет не по плану. В разгар торжества молодой и самоуверенный олигарх Сергей (Константин Белошапка) делает предложение сестре невесты, Оксане (Ксения Трейстер), но получает отказ. Однако он не намерен сдаваться. В заварушке участвуют Елена Лядова, Вячеслав Чепурченко, Полина Гухман, Мила Ершова и Виталий Кищенко. Режиссер — Андрей Силкин («Молодежка. Новая смена», «Плакса»).

Премьера: СТС — с 6 октября

Режиссер Кирилл Васильев («Инспектор Гаврилов») снял кучный ситком про ужасы жизни с многочисленными родственниками под одной крышей. Не слишком дружной семье предлагают квартиру в обмен на участие в реалити-шоу. Так перед телекамерами на ежедневной основе оказываются суетливая мастерица по маникюру Вера (Ольга Медынич), ее муж Витя (Михаил Трухин), четверо детей от трех браков, а также бабушка и дедушка (Юлианна Михневич и Юрий Стоянов). Сценарий написал Алексей Жиленков («Папик», четыре сезона «Сватов»).

Премьера: Okko — с 10 октября

Детективный триллер с Кириллом Кяро, Максимом Стояновым и Таисией Калининой. Специализирующийся на лисах зоопсихолог спасает раненую девочку-подростка Дину, но в итоге сам становится подозреваемым в убийстве. Чтобы найти настоящего маньяка, ему нужно наладить контакт с одичавшей Диной, которая не знает социальных норм и ограничений. В округе уже больше 15 лет пропадают юные девушки, и мать Дины была среди исчезнувших. Сериал написала и поставила Юлиана Закревская («Душегубы», «Алекс Лютый»).

Премьера: Premier, Okko — с 20 октября

Продолжение российской адаптации турецкого ромком-хита «Постучись в мою дверь», в котором Кирилл Дыцевич заменил Никиту Волкова в роли Сергея Градского, «русского Серкана Болата». Спустя месяц после событий первого сезона Саша Гордеева (Лиана Гриба) возвращается в компанию «Стиллард», а Сергей решает измениться, чтобы вернуть ее любовь. Параллельно бабушка героини вскрывает семейную тайну, вмешиваясь в отношения пары. Запланировано 60 эпизодов, а турецкие сюжетные повороты поменяют под российскую аудиторию. В актерский состав вошли Влад Соколовский, Екатерина Волкова, Игорь Жижикин, Алика Смехова и другие.

Премьера: Premier, Kion — с 23 октября

1960-е, мир на пороге ядерной войны. Советская разведка узнает, что США готовятся ударить по СССР из ФРГ. Чтобы остановить эскалацию, Леонид Брежнев (Сергей Маковецкий) хочет установить с немецким канцлером Вилли Брандтом (Кирилл Кяро) секретный контакт, о котором не будут знать даже спецслужбы. Для этого ему понадобится лучший советский разведчик. Шпионский детектив Владимира Щеголькова («Везет», «Натали и Александр») c Сергеем Мариным, Алексеем Розиным и Игорем Черневичем. Создатели утверждают, что в основу сериала легла подлинная история, а сценарист Игорь Прокопенко (автор книги «Спросите Сталина. Честный разговор о важном сегодня») собирал исторические материалы для сюжета целых 20 лет.

Премьера: СТС — октябрь

Комедия о миллиардере, чьи счета в Европе заморозили из-за санкций. Василий Баранов (Дмитрий Нагиев) возвращается в родной Семиболотск, где никто, кроме таксиста Феди (Борис Дергачёв), не хочет с ним общаться. Решив, что дело в свалившейся бедности, экс-олигарх, построивший бизнес за границей, стремится вновь разбогатеть. Шоураннером проекта выступает Жора Крыжовников («Слово пацана», «Горько!»), а жителей Семиболотска сыграли Любовь Толкалина, Аглая Тарасова, Марат Башаров, Александр Ильин, Анна Уколова и Николай Шрайбер. Креативный продюсер Олег Курочкин обещает, что Нагиева покажут таким, каким зрители его давно не видели.

Боевики, триллеры и детективы

Премьера: Амедиатека — с 1 октября

Ироничный и солнечный боевик режиссера «Лучше звоните Солу», «Фарго» и «Оранжевый — хит сезона» Адама Бернштейна. Морской пехотинец из США по имени Даниэль де Лука (звезда «Анатомии страсти» Джесси Уильямс) приезжает на родину предков, в Италию, чтобы начать жизнь с чистого листа. Он устраивается консьержем в роскошный отель на побережье Амальфи, где ему, однако, приходится применять различные армейские навыки. Вскоре начальник Даниэля просит его помочь найти исчезнувшую дочь.

Премьера: Hulu — с 2 октября

Триллер, в основу которого лег популярный тру-крайм-подкаст Murdaugh Murders Podcast. Алекс Мёрдо — чрезвычайно влиятельный адвокат в Южной Каролине. Однажды его сын Пол, катаясь на моторной лодке, попадает в аварию, в которой гибнет человек. Из-за трагедии грязные секреты Алекса, его жены Мэгги и всего многочисленного клана Мёрдо начинают выходить на свет один за другим, угрожая привилегированной жизни семейства. Главные роли в мини-сериале сыграли Джейсон Кларк, Патриша Аркетт и Бриттани Сноу. Функции шоураннеров на себя взяли Эрин Ли Карр и Майкл Д. Фуллер.

Премьера: Apple TV+ — с 10 октября

Еще один октябрьский сериал с Джейсоном Кларком в главой роли. В результате авиакатастрофы 18 заключенных, которых транспортировали в другое место, вырвались на свободу в аляскинской глуши. Разбираться с побегом предстоит местному маршалу США Фрэнку Ремнику (Кларк) и агенту ЦРУ Сидни Скофилд (Хейли Беннетт), которой важно поймать самого загадочного и опасного преступника. В сериале также заняты Юрий Колокольников, Симона Кэссел, Доминик Купер, Элфри Вудард и Джонни Ноксвил в редкой злодейском роли. Над шоу работал мастер триллеров Джон Бокенкамп, автор «Черного списка», «Забирая жизни» и «Тревожного вызова».

Премьера: Peacock — с 16 октября

Игровой триллер, который легко спутать с одноименным документальным мини-сериалом стриминг-сервиса Peacock 2021 года. В центре сюжета — поиски маньяка и насильника Джона Уэйна Гейси, который в 1970-х годах убил свыше 30 мужчин в пригороде Чикаго. Так как Гейси подрабатывал на детских праздниках, пресса окрестила его «клоуном-убийцей». Сериал расскажет о жертвах преступника и том, как системные ошибки в работе властей и общественные предрассудки помогали Гейси годами оставаться безнаказанным. Гейси сыграет Майкл Чернус из «Разделения». Кроме него, в актерский состав вошли Гэбриел Луна, Джеймс Бэдж Дейл, Майкл Ангарано, Крис Салливан и Марин Айрленд.

Премьера: Amazon Prime Video — с 22 октября (премьера всех серий)

Оригинальный триллер-детектив Харлана Кобена («Не говори никому», «Харлан Кобен. Невиновен») и Дэниэла Блоклхёрста («Голяк»). Судебный психолог Джоэл Лазарь (Сэм Клафлин) возвращается в родной город, чтобы расследовать смерть отца (Билл Найи). Дело оказывается связано с гибелью его сестры (Александра Роуч) и, предположительно, мистическими событиями, которые он не может объяснить.

Премьера: Apple TV+ — с 29 октября

На фоне успеха «Медленных лошадей» на стриминге Apple TV+ решили экранизировать другой цикл Мика Геррона о саркастичной частной сыщице Зои Бём (Эмма Томпсон). Ее нанимает Сара Такер (Рут Уилсон), когда в тихом районе Оксфорда сначала взрывается жилой дом, а затем пропадает соседская девочка. Вместе женщины выходят на государственный заговор, узнав, что живы люди, которых все давно считали мертвыми. Адаптацией занималась Морвенна Бэнкс, работавшая над «Медленными лошадьми» и «Властелинами воздуха». В эпизодах появляются Адам Годли, Нэйтан Стюарт-Джарретт, Адиль Ахтар и Элла Брукколери.

Что еще посмотреть

«911: Нашвилл» (Hulu, 9 октября). Спин-офф МЧС-процедурала Райана Мёрфи, где в центре внимания окажется пожарная бригада города Нашвилл во главе с ветераном родео — капитаном Доном Хартом (Крис О’Доннелл из «Бэтмена и Робина»).

«Мэтлок», 2-й сезон (CBS, 12 октября). Продолжение юридической драмы про уважаемого адвоката на пенсии (Кэти Бейтс), которая возвращается к практике под псевдонимом после подозрительной смерти дочери.

«ФБР», 8-й сезон (CBS, 13 октября). Полицейский процедурал, посвященный внутренней работе команды спецагентов ФБР в Нью-Йорке.

«Ватсон», 2-й сезон (CBS, 13 октября). Продолжение медицинского спин-оффа о помощнике Шерлока Холмса от сценаристов «Элементарно».

«Элсбет», 3-й сезон (CBS, 13 октября). Продолжение остроумного и оптимистичного спин-оффа «Хорошей жены», в котором Элсбет Тасиони раскрывает преступления в Нью-Йорке.

«Дипломатка», 3-й сезон (Netflix, 16 октября). Продолжение хитового политического триллера с Кери Рассел о задачах посла США в Великобритании в разгар международного кризиса.

Boston Blue (CBS, 17 октября). Спин-офф полицейского процедурала «Голубая кровь» про детектива Дэнни Рейгана (Донни Уолберг).

Sheriff Country (CBS, 17 октября). Спин-офф экшен-драмы «Страна пожаров», но про заместителя шерифа, ее отца — бывшего мошенника — и своенравную дочь. В главной роли — Морена Баккарин («Дэдпул»).

«Страна пожаров», 4-й сезон (CBS, 17 октября). Продолжение процедурала о работе пожарных в Северной Калифорнии.

«Следопыт», 3-й сезон (CBS, 19 октября). Продолжение процедурала о частном сыщике Колтере Шоу, помогающем семьям найти пропавших близких.

«Мэр Кингстауна», 4-й сезон (Paramount+, 26 октября). В продолжении криминальной драмы Майк Макласки (Джереми Реннер) попытается остановить противостояние опасных банд, чтобы не потерять контроль над городом.

Комедии

Премьера: Кинопоиск — с 9 октября

Оперуполномоченные Асхат и Бауыржан ведут наблюдение за объектом в ожидании бандитов, пока где-то в диспетчерской скучают Дарига и Алёна. Вскоре в поле зрения напарников появляются нелепые злоумышленники Жомарт и Зангар. Криминальная комедия о полицейских буднях, ставшая первым оригинальным сериалом Кинопоиска в Казахстане. В основу проекта лег австралийский хит «Ничего не происходит», ремейки которого уже сняли в США, Японии, Бельгии, Испании и Италии. Главные роли исполнили Данияр Алшинов («Жаным, ты не поверишь!», «Бой Атбая», «Время патриотов») и Еркен Губашев («Игрок», «Бизнесмены», «Пацанская история»).

Премьера: Netflix — с 23 октября (премьера всех серий)

Продолжение ромкома про сложные отношения раввина Ноа (Адам Броди ) и ведущей подкаста о сексе Джоан (Кристен Белл). Герои вроде бы сошлись, но сталкиваются с семейными и профессиональными проблемами, которые сказываются и на их отношениях. Джоан не хочет принимать иудаизм, мама Ноа недовольна. Джастин Люпе, Тимоти С. Саймонс, Джеки Тон и Това Фелдшух вернутся к ролям родственников пары, а Сет Роген появится в качестве приглашенной звезды. У второго сезона новые шоураннеры: место Эрин Фостер и Крэйга ДиГрегорио заняли Дженнифер Коннер и Брюс Эрик Каплан, работавшие над «Девочками».

Премьера: Амедиатека — октябрь

Эйми Лу Вуд («Половое воспитание», «Белый лотос») и Набхан Ризван («Индустрия», «Каос») в британском ромкоме про киноманов. Иви и Ноа — лучшие друзья и синефилы, которых объединяет многолетняя любовь к пятничным походам в киноклуб в гараже Иви. Когда Ноа предлагают работу мечты на другом конце страны, Иви понимает, что испытывает к другу романтические чувства. Эксцентричные мама и сестра Иви, а также бойфренд Джош (Адам Лонг, «Дюнкерк», «Страйк»), только мешают девушке разобраться в себе. Вуд не только сыграла в сериале главную роль, но и выступила в качестве сценаристки и продюсера.

Что еще посмотреть

«Начальная школа „Эбботт“», 5-й сезон (ABC, 1 октября). Новый сезон мокьюментари-ситкома о буднях учителей-идеалистов государственной начальной школы.

«Женщина при деньгах», 3-й сезон (Apple TV+, 15 октября). Комедия про жену миллиардера, которая после выгодного развода включается в работу благотворительного фонда.

«Первый брак Джорджи и Мэнди», 2-й сезон (CBS, 16 октября). Возвращение спин-оффа ситкомов «Теория большого взрыва» и «Детство Шелдона» о браке Джорджа «Джорджи» Купера-младшего и Аманды «Мэнди» Макаллистер.

«Призраки», 5-й сезон (Амедиатека, октябрь). Невероятное сожительство Саманты и Джея с оравой неупокоенных душ в старинном особняке продолжается.

Документальные сериалы

«Виктория Бекхэм», мини-сериал

Премьера: Netflix — с 9 октября (премьера всех серий)

Трехчастный док о том, как участница поп-группы Spice Girls и жена известного футболиста переизобрела себя в качестве модного дизайнера и успешной предпринимательницы. В центре сюжета — подготовка Бекхэм к Неделе моды в Париже. Среди говорящих голов — сама Бекхэм, ее муж Дэвид Бекхэм и Том Форд. Над проектом работали продюсеры аналогичного сериала «Бекхэм».

Премьера: Apple TV+ — с 17 октября

Масштабный пятисерийный док о создателе «Славных парней», «Таксиста» и «Волка с Уолл-стрит». Режиссер Ребекка Миллер («Иди ко мне, детка», «Баллада о Джеке и Роуз») исследует, как биография Скорсезе повлияла на его работы и какие темы и размышления волновали кинематографиста на протяжении всей карьеры. Миллер получила доступ к семейному архиву Скорсезе и смогла записать многочасовые интервью с ним, его семьей, друзьями, коллегами и даже одноклассниками. Комментарии дали в том числе Леонардо ДиКаприо, Роберт Де Ниро, Мик Джаггер, Марго Робби, Стивен Спилберг и Дэниэл Дэй-Льюис, супруг Миллер.

Фэнтези и мистика

Премьера: START, Кинопоиск — с 2 октября

Мистическая мелодрама из Казахстана для подростков. Жизнь обычного школьника Марка (Михаил Сотников) резко меняется, когда в его ленте начинают появляться странные таргетированные объявления, точно предсказывающие события, которых еще не было. После предупреждения о грядущем пожаре в школе Марк пытается предотвратить катастрофу. Вместе с профессиональными актерами в «Таргете» сыграли тиктокеры Алина Ким (Homm9k, 53,4 миллиона подписчиков), Аида Курмангалиева (Mona, 5 миллионов подписчиков), Радион Кан (Radies, 19,8 миллиона подписчиков) и Луна Гизатуллаева (lunamccall, 8,2 миллиона подписчиков).

Смотрите этот сериал на START и в подписке Плюс с Амедиатекой и START на Кинопоиске.

Премьера: Амедиатека — октябрь

Мистический процедурал во вселенной Энн Райс, наиболее известной по «Интервью с вампиром». Руководит проектом режиссер и сценарист Джон Ли Хэнкок («Невидимая сторона»). «Таламаска» — загадочная организация, которая контролирует деятельность сверхъестественных существ. Ее представители обращаются к выпускнику юридического факультета Гаю, чтобы завербовать его в свои ряды. Молодого человека интригует предложение, а также возможная связь матери с вампирами Луи де Пон дю Лаком и Арманом. Это третий проект AMC по книгам Райс после «Интервью с вампиром» и «Мэйфейрских ведьм». Гая играет Николас Дентон, Эрик Богосян и Джастин Кирк вернутся к ролям Дэниела Моллоя и Раглана Джеймса, а зубы новых вампиров примерили Уильям Фихтнер и Элизабет Макговерн.

Анимация

Премьера: Apple TV+ — с 3 октября

Экранизация сказочного цикла Майкла Бакли, за адаптацию которого взялась сценаристка «Звездной принцессы и сил зла» Эми Хиггинс. Родители 11-летней Сабрины и семилетней Дафны загадочным образом пропадают, а опеку над ними берет их бабушка Рельда Гримм. Она рассказывает девочками о родстве с братьями-сказочниками, а еще о том, что герои их историй на самом деле живут среди людей. Однажды бабушку похищает великан, с чего и начинается карьера сестер в роли сказочных детективов. Героинь озвучивают Ариэль Уинтер и Леа Ньюман.

Премьера: Netflix — с 14 октября (премьера всех серий)

Первая экранизация во вселенной культовой серии видеоигр о Сэме Фишере из специального подразделения АНБ. Руководит проектом Дерек Колстад, сценарист «Джона Уика» и «Никто», а протагониста озвучивает Лив Шрайбер. События развернутся в 2025-м. Фишер вернется с пенсии ради последнего дела, с которым как-то связана Диана Шетланд — глава зеленой компании «Ксанаду» и дочь его бывшего друга. 20 лет назад планировали снять фильм, но в итоге компания Ubisoft решила начать с мультсериала, который делают студии Sun Creature («Побег») и FOST Studio (участвовали в создании «Легенды о волках» и многосерийной версии «Эрнеста и Селестины»).

Премьера: Amazon Prime Video — с 29 октября

Продолжение стильного мультсериала Вивьенн Медрано о гостинице в Преисподней, где проклятые души могут реабилитироваться. Амбициозный проект придумала демонесса Чарли — дочь Лилит и Люцифера, которая верит в искупление. Раньше проблему перенаселения Ада решали при помощи зачисток, но героине удалось отбить нападение Адама и его ангелов-истребителей. Во втором сезоне постояльцев в отеле станет больше, а обитатели небес постараются снова помешать Чарли. Сериал продюсирует студия А24.

Что еще посмотреть

«Задорные друзья», 3-й сезон (Adult Swim, 5 октября). Новые серии уморительного мультсериала для взрослых про антропоморфных чудиков, чья задача — делать клиентов счастливыми.

«Обратная сторона Земли», 6-й сезон (Hulu, 13 октября). Финал анимационного ситкома про семейство инопланетян с планеты Шлорп, чей корабль потерпел крушение на Земле.

Ha Ha You Clowns (Adult Swim, 19 октября). Анимационное драмеди про вдовца и его трех сыновей, которые пытаются справиться со смертью матери.

Аниме

Премьера: Hulu, Crunchyroll — с 4 октября

Возвращение анимационного хита для взрослых и детей, где папа, мама и дочь на самом деле не те, за кого себя выдают. Лойд притворяется врачом, его фиктивная супруга Йор скрывает, что подрабатывает наемной убийцей, а маленькая Аня не рассказывает приемным родителям, что умеет читать мысли. Все дело в том, что Вестсалис и Остания находятся на грани войны, которую и пытается остановить глава семьи. Для этого он фальсифицировал ячейку общества и помог дочери поступить в элитную школу, где учится сын лидера консервативной партии, который в любой момент может объявить войну его родине. В новых сериях больше расскажут о прошлом Лойда и том, как он стал легендарным шпионом. Делают сериал две студии: CloverWorks («Ветролом») и Wit (первые сезоны «Атаки титанов»).

Премьера: Hulu, Crunchyroll — с 4 октября

Финал необычной супергеройской саги, где сойдутся защитники порядка и их оппоненты. Фишка истории в том, что Идзуку Мидория родился без «причуды», то есть особого дара, в мире, где почти у всех есть какие-то сверхспособности. Внезапно он встречает кумира и героя №1 — Всемогущего, который передает ему свои силы, но юноша потратит много времени, чтобы их освоить. Теперь же он сразится с армией суперзлодеев под предводительством могущественного антагониста Все За Одного, но постарается его спасти.

«Санда», 1-й сезон

Премьера: Amazon Prime Video — с 4 октября

Рождественский боевик от создательницы «Выдающихся зверей», который делает студия Science SARU, ответственная за нашумевший «Дандадан». Санда Кадзусигэ — обычный старшеклассник, который внезапно узнает о родстве с Санта-Клаусом и возможности превращаться в накачанного мужчину с белоснежной бородой. Нюанс в том, что в недалеком будущем добрый дед под запретом, а детей стало так мало, что общество их контролирует с удвоенной силой. Возможно, Санда выяснит, как же так получилось. Science SARU основал Масааки Юаса, на счету студии также «Руки прочь от кинокружка!» и «Твой цвет».

Премьера: TV Tokyo, Crunchyroll, Hulu — с 5 октября

Популярная в 2010-х пародия на супергероику по манге ONE и Юсукэ Мураты возвращается после шестилетней паузы. Бритоголовый силач Сайтама, побеждающий всех с одного удара, вступил в Ассоциацию героев и теперь сражается не только с монстрами, но и с бюрократической машиной. В третьем сезоне экранизируют арку «Ассоциация монстров». Сайтама и компания отправятся в штаб фантастических созданий, угрожающих городу, а значит, всех ждут зрелищные бои. Особую роль может сыграть антагонист Гаро — человек, сочувствующий монстрам и ненавидящий супергероев. Делает студия J. C. Staff, в чьем портфолио «Торадора!», «Повар-боец Сома» и «Ох уж этот экстрасенс Сайки Кусуо!».

Премьера: Disney+ — с 29 октября

Альманах во вселенной Star Wars, выполненный самобытными японскими студиями. Умельцы из Wit (первые сезоны «Атаки титанов») рассказывают о наемнице, взявшей рискованный заказ, авторы TRIGGER («Киберпанк: Бегущие по краю») — о юной авантюристке, которая за хорошую плату готова помочь человеку, скрывающемуся от Империи, а David Production («Невероятные приключения ДжоДжо») взялась за экспериментальный сюжет в угасающем сознании штурмовика. Особняком стоит «Девятый джедай» от Production I. G. («Призрак в доспехах»). Кара, скрывающаяся от охотников на джедаев, появлялась в первом сезоне, а теперь она встретит таинственного дроида. Дальнейшие ее приключения покажут в одноименном мини-сериале за авторством Кэндзи Камиямы («Призрак в доспехах: Синдром одиночки»).

Для детей

Премьера: Кинопоиск — с 2 октября

Перезапуск культового научно-популярного сериала о Смешариках, который погружает детей в изучение мира технологий и открытий, развивая у них любознательность и критическое мышление. Новый персонаж, ИИ Эва, выступает в качестве помощницы, источника данных и провокатора изменений. «ПинКод 2.0» затронет современные области науки — от нанотехнологий и биоинженерии до квантового шифрования. Создателей сериала консультировали ведущие эксперты Сколтеха. По словам авторов, им удалось наполнить историю актуальными темами и обновить стилистику, при этом сохранив традиции сериала. Над сезоном работала авторская команда «Смешариков». Всего запланировано 26 серий по 11 минут.

Премьера: Wink — c 2 октября

Новые приключения потомственной сыщицы Варвары Смородины (Полина Айнутдинова из «Папиных дочек. Новых»). Девочка приезжает к бабушке с дедушкой в Пятигорск на осенние каникулы. Теперь ей предстоит распутать дело о «собаке Баскервилей», преступление на съемках «Героя нашего времени», а также одолеть соперницу — другую поклонницу детективов Ангелину Абрикосову (Вера Островская). Режиссером остался Юрий Коробейников («Грозный папа»), оригинальный сценарий написала Мария Кабанова («Выжить после»). Бабушку, дедушку и сестру Варвары играют Людмила Артемьева, Виктор Бычков и Вероника Журавлёва.

Автор: Михаил Моркин, Алексей Филиппов