Почему мы до сих пор любим «Медленных лошадей»? Вот 5 причин

На Apple TV+ стартовал пятый сезон «Медленных лошадей». Сериал про спецагентов-неудачников — один из флагманов стриминга. В работе уже шестой сезон, а официально шоу продлено до седьмого. Рассказываем, в чем причина успеха сериала, который настолько полюбился зрителям, что уже пробрался в топ-250 Кинопоиска.

Идеальный баланс драмы, юмора и экшена

Джеймс Кэллис и Кристин Скотт Томас

«Медленных лошадей» не зря называют смесью фильмов про Джеймса Бонда, книг Джона Ле Карре и ситкома «Офис». Вот уже пять сезонов сценаристы во главе с шоураннером Уиллом Смитом (британский сценарист, писатель и стендап-комик) умудряются находить тонкий баланс между драмой, черным юмором и экшеном.

Основу «Медленных лошадей» составляет шпионская драма. Шпионская потому, что рассказывает про жизнь сотрудников британской секретной службы, а драма — потому что главные герои сериала — отбросы и неудачники, работающие в вымышленном подразделении, расквартированном в Слау-Хаус (отсюда и игра слов Slough House и Slow Horses). Один герой угодил в Слау за то, что разослал по рабочей почте письмо с неэтичным содержанием, второй — за то, что забыл в вагоне электрички папку с секретными данными, третий — за то, что якобы облажался во время масштабных учений. Все сотрудники отдела верят, что еще могут спасти свою карьеру и вернуться к настоящей работе, хотя за время существования Слау-Хаус это еще никому не удавалось.

Каждый член «Медленных лошадей» по-своему справляется с тем бюрократическим адом, в который превратилась их жизнь. Кто-то со скуки взламывает правительственные сервера или после работы спешит в бар, чтобы утопить свои печали в выпивке, а другие начинают пить уже на работе и обмениваются тщательно выверенными колкостями. Черный юмор сериала — в острых ремарках и описаниях бюрократизма секретной службы. Ну а поскольку «Лошади» раз за разом оказываются в эпицентре событий — заговоров, терактов и покушений, — скучные офисные будни часто сменяются динамичными погонями и перестрелками.

При этом сюжет каждого сезона компактно упакован в шесть эпизодов хронометражем чуть меньше часа. Проходных серий в сериале нет, каждая из них значительно развивает историю, а динамика повествования настолько высокая, что от просмотра просто невозможно отвлечься.

Одна из лучших ролей Гари Олдмана

Гари Олдман

Главная звезда сериала — Гари Олдман в роли Джексона Лэмба, который уже много лет руководит «Медленными лошадьми». На первый взгляд, Лэмб — прямая противоположность Джеймсу Бонду. Грубый, неприятный и неопрятный старик, который давно перестал следить за собой, ходит в дырявых носках и каждый день начинает с бутылки виски, мало похож на эффективного шпиона. Некогда Лэмб был лучшим в Британии полевым агентом, и он до сих пор хорош в своем деле в те редкие случаи, когда ему не все равно. Создатель книжного цикла Мик Геррон описывает его как выгоревшую версию Джеймса Бонда.

Сложный характер героя идеально воплощает Олдман. Несложно сыграть на экране постоянно пьющего и курящего неряху, который грубит подчиненным и громко пускает газы в самый неподходящий момент, но британский актер делает это так, что к Лэмбу с первых же серий проникаешься симпатией. При внешней грубости и холодности спецагент искренне переживает за своих подчиненных и по-прежнему хорош в своей профессии. Вот и получается, что в один момент его персонаж стучит шваброй по полу и портит воздух в присутствии заместителя директора МИ-5, а в другой — спокойно подпевает Proclaimers под дулом автоматов.

Сам Олдман явно наслаждается каждой минутой пребывания в роли и получает огромное удовольствие от работы. Недаром в интервью актер говорит, что планирует играть Лэмба так долго, как только возможно. Иронично, что до этого Олдман сыграл культового спецагента Джорджа Смайли в экранизации романа Джона Ле Карре «Шпион, выйди вон!». Именно этими книгами вдохновлялся Мик Геррон, написавший «Медленных лошадей».

Другие актеры ему не уступают

Джек Лауден

Олдман далеко не единственная звезда «Медленных лошадей». Кастингом заведовала легендарная Нина Голд («Игра престолов», «Корона»), которая вновь подобрала идеальных исполнителей на каждую роль.

Ключевые экшен-сцены достались Джеку Лаудену. В идеальном мире его персонаж Ривер Картрайт, надежный и эффективный молодой агент, никогда бы не угодил в Слау-Хаус. Обстоятельства, которые привели к его падению, играют важную роль в сюжете первого сезона, но Картрайт и дальше остается среди «лошадей», а его желание приносить стране настоящую пользу вновь и вновь втягивает его коллег в пучину очередного тайного кризиса.

Ривер — потомственный шпион, поскольку его дед Дэвид Картрайт (Джонатан Прайс), когда-то был главой всей МИ-5 и по-прежнему пользуется огромным авторитетом, пусть даже теперь страдает от прогрессирующей деменции. Прайс в последние годы часто играет пенсионеров, страдающих от деменции или Альцгеймера (см. «Клуб убийств по четвергам»).

Еще одна важная составляющая ансамбля «Медленных лошадей» — Кристин Скотт Томас, которая сыграла Диану Тавернер, заместителя директора МИ-5. Тавернер появляется как едва ли не отрицательный персонаж: почти все проблемы, свалившиеся на героев в первом сезоне, — ее рук дело. Но в сухом остатке она лишь типичное порождение английской бюрократической системы; человек, безжалостный и целеустремленный ровно настолько, чтобы добиваться результата и для своей страны, и для собственной карьеры. Другие едва ли получают руководящие должности в секретной службе.

Персонажи развиваются… и погибают

Кристофер Чунг

Если основной актерский состав первого сезона состоял лишь из Олдмана, Лоудена и Томас, то к пятому все «Лошади» второго плана также были переведены из вспомогательных ролей в основные. И не зря. Они играют важную роль в сериале, идеально дополняют Лэмба и Картрайта и постепенно раскрываются. Эти персонажи отвечают и за юмор (например, гениальный хакер Родди Хо в исполнении Кристофера Чунга), и за драму (Дастин Демри-Бёрнс в роли Мина Харпера).

Далеко не все «Лошади» подходят для полевой работы. Те же Хо и Харпер куда спокойнее чувствуют себя в офисе, поэтому каждое новое задание для них — попытка преодолеть себя и расширить границы возможного. А еще реальный шанс расстаться с жизнью. В книгах Мика Геррона секретная служба — часто скучная и бюрократическая, но все еще опасная работа, и за девять книг далеко не один персонаж, включая фанатских любимчиков, отправился в расход. С каждой гибелью знакомого героя опасность кажется еще более реальной, и страх за сохранность остальных действующих лиц только растет. И это еще Геррон проявил милосердие. В интервью он признавался, что поначалу планировал взорвать Слау-Хаус со всеми его обитателями в финале первой книги, но передумал за время работы над ней.

Стабильный график и качественный первоисточник

Эйми-Ффион Эдвардс, Кристофер Чунг, Том Брук, Кадифф Кирван и Розалинд Элизар

В последнее время зрители привыкли к тому, что перерыв между сезонами может достигать двух и более лет. «Медленные лошади» явно не следуют этой тенденции: создатели шоу за три с половиной года успели выпустить пять сезонов. Apple уже продлила «Лошадей» на два следующих сезона, и хотя новости о том, что Уилл Смит покинет пост шоураннера после пятого сезона, немного пугают, пока что качество материала от года к году только растет.

«Медленные лошади» — экранизация одноименного цикла романов британского писателя Мика Геррона. Цикл стартовал еще в 2010 году и стал бестселлером, разошедшимся тиражом больше 3 миллионов экземпляров. На сегодня в цикле вышло девять романов и пять повестей, последняя книга увидела свет в сентябре 2025 года, и автор еще продолжает работу над серией.

Сценаристы старались близко следовать сюжету книг и шли по графику «роман за сезон». В основу пятого легла пятая книга цикла, а вот шестой, судя по всему, адаптирует сразу два следующих романа — «Joe Country» и «Slough House». В любом случае пространство для маневра у Apple еще есть: пока сериал доберется до девятого романа, Геррон наверняка напишет еще парочку.

Автор: Алексей Ионов